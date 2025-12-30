DE40: DAX atinge un maxim al ultimelor 2 luni și jumătate📈 Rheinmetall câștigă pe fondul tensiunilor reînnoite dintre Rusia și Ucraina

Piața germană înregistrează astăzi o sesiune de tranzacționare puternică, acțiunile listate la Frankfurt înregistrând creșteri generale. Sentimentul în Europa rămâne pozitiv, cu creșteri înregistrate și la FTSE din Londra și CAC 40 din Paris. În ultimele săptămâni, activele europene au fost susținute de speranțele unui eventual sfârșit al războiului din Ucraina. Cu toate acestea, rapoartele de ieri sugerează că perspectiva unui acord de pace ar putea fi din nou în declin. Rusia a acuzat Ucraina că a efectuat un atac cu drone asupra uneia dintre reședințele lui Vladimir Putin de lângă lacul Valdai, în aceeași zi în care președintele Volodymyr Zelensky se afla în vizită la Mar-a-Lago cu o delegație. Moscova a anunțat posibile represalii și a semnalat o înăsprire a poziției sale de negociere. Grafic DE40 (interval zilnic) Contractele futures DAX se tranzacționează la cele mai ridicate niveluri din 13 octombrie, depășind pragul de 24.600 de puncte. Indicele a înregistrat o revenire de aproximativ 10% față de minimul din mijlocul lunii noiembrie, deși volumul tranzacțiilor cu contracte futures a scăzut semnificativ în ultimele zile ale anului 2025. Sursa: xStation5 Pe bursa germană, printre companiile cu cele mai mari creșteri de astăzi se numără Rheinmetall, Infineon, Mercedes-Benz și sectorul bancar, în special Commerzbank și Deutsche Bank. În același timp, Siemens și Deutsche Borse se află sub presiune. Acțiunile operatorului bursei din Frankfurt continuă să se lupte pentru a susține o revenire semnificativă după recentele scăderi accentuate. Sursa: Bloomberg Finance L.P. Acțiunile din sectorul apărării sunt din nou în grații? Sectorul apărării înregistrează astăzi performanțe deosebit de bune, întrucât investitorii iau în calcul un scenariu în care acordul de pace în Ucraina este amânat cu încă câteva luni. Presupusul atac cu drone ucrainene asupra reședinței lui Putin a fost condamnat de China și India, în timp ce Donald Trump a declarat că informațiile pe care le-a primit inițial de la liderul rus l-au înfuriat, deși nu există încă nicio confirmare că atacul a avut loc efectiv. Comentând situația ieri, Trump a declarat că a suspendat livrările de rachete Tomahawk către Ucraina , semnalând astfel Rusiei că este dispus să susțină escaladarea conflictului în cazul în care Moscova se dovedește a fi partea care subminează negocierile prin inducerea în eroare a administrației americane. Ucraina a negat că ar fi avut loc vreun atac asupra reședinței lui Putin .

Rusia a anunțat că va îmbunătăți poziția sa de negociere , ministrul de externe Serghei Lavrov declarând că Moscova deține în prezent inițiativa strategică pe câmpul de luptă . El a susținut că Ucraina ar trebui să accepte să cedeze Rusiei regiunile Donbas, Herson și Zaporizhzhia, precum și Crimeea . Lavrov a reiterat, de asemenea, preferința Moscovei pentru garanții de securitate aliniate la ultimatumul prezentat „Occidentului” în 2021 , care, susține el, nu a fost niciodată abordat în mod adecvat.

Acest lucru sugerează că noțiunea de „garanții de securitate din partea SUA” , care, potrivit declarațiilor prim-ministrului polonez Donald Tusk , ar putea implica o prezență militară sporită în apropierea frontierei Ucrainei cu Rusia, rămâne inacceptabil pentru Kremlin în acest stadiu . În aceste condiții, Ucraina ar ajunge efectiv într-o „zonă gri” în urma conflictului. Această divergență fundamentală, combinată cu viitorul nerezolvat al unor părți din Donbas, unde Ucraina a construit fortificații defensive extinse pe care Rusia dorește să le încorporeze în teritoriul său, pare în prezent să împingă perspectiva păcii mai departe în viitor. Prețul acțiunilor Rheinmetall, RHM.DE (interval de timp D1) Acțiunile gigantului german din domeniul apărării încearcă să recâștige niveluri peste media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200, linia roșie), crescând astăzi cu peste 2%. Cumpărătorii urmăresc să inverseze tendința descendentă pe termen scurt, în timp ce indicatorul RSI rămâne aproape de nivelul neutru. Potrivit Goldman Sachs, indicele general al sectorului european de apărare a crescut cu peste 70% în acest an, în timp ce acțiunile Rheinmetall au câștigat aproximativ 150%. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."