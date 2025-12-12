DE40: DAX crește cu 0.5%📈Lufthansa este impulsionată cu 5% de recomandarea Kepler

Contractele futures pe DAX se tranzacționează în creștere astăzi, iar indicele Cash DAX (Spot) avansează cu aproape 0,5%. Majoritatea sectoarelor din componența indicelui înregistrează aprecieri.

Rezultatele solide raportate de Lululemon Athletica (LULU.US) au susținut sentimentul pozitiv față de companiile germane, Adidas (ADS.DE) și Puma (PUM.DE).

AQR Capital estimează o scădere a BASF (BAS.DE), însă acțiunile gigantului chimic se tranzacționează pozitiv astăzi.

EasyJet (EZJ.UK) a fost retrogradată la „hold” de la „buy”, iar prețul-țintă a fost redus la 520 pence (de la 650 pence). În pofida downgrade-ului, acțiunile companiei cresc. Indicele DE40 (interval D1) Contractele futures pe DAX își mențin momentum-ul ascendent în ultima ședință de tranzacționare a săptămânii. Principala provocare pentru cumpărători astăzi este depășirea nivelului de 24.500 de puncte, ceea ce ar putea deschide calea către noi maxime istorice. Sursă: xStation5 Sursă: Bloomberg Finance LP Acțiunile Lufthansa cresc după raportul Kepler Cheuvreux Acțiunile Lufthansa au urcat cu până la 6,9%, atingând cel mai ridicat nivel intraday din august 2023. Kepler Cheuvreux a îmbunătățit recomandarea pentru transportatorul german de la „hold” la „buy”, invocând un raport risc–randament tot mai atractiv și factori de sprijin în perspectiva anului viitor. Prețul-țintă a fost majorat la 11 euro (de la 7,50 euro). Analiștii consideră că potențialul de creștere este „greu de ignorat”, evidențiind restructurarea reușită, o posibilă revenire a economiei SUA și potențiala redeschidere a spațiului aerian rusesc.

În plus, constrângerile de capacitate la nivelul industriei și prețurile reduse ale combustibilului conturează un context de piață favorabil.

În același timp, persistă și provocări: presiunea sindicatelor, concurența din partea transportatorilor din Orientul Mijlociu, structura complexă a grupului și riscurile operaționale. Sursă: xStation5

