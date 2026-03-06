Rezumatul dimineții - Prețul petrolului rămâne ridicat (07.03.2026)

Prețurile petrolului rămân ridicate din cauza întreruperilor în aprovizionare din Strâmtoarea Hormuz, WTI tranzacționându-se la aproximativ 90 USD/baril, iar Brent la aproximativ 84 USD/baril. Petrolul brut a încercat să-și limiteze câștigurile, dar în a șasea zi a invaziei, creșterea continuă, aducând creșterea totală de la sfârșitul lunii februarie la 15%.

Tankerele sunt redirecționate sau staționare în urma atacurilor iraniene asupra navelor; experții avertizează că prețurile vor crește și mai mult dacă acest conflict va persista.

Războiul intră în a șasea zi: forțele americane și israeliene neutralizează lansatoarele de rachete și dronele iraniene (cu o scădere de 90% a frecvenței atacurilor), în timp ce Iranul își extinde atacurile asupra Azerbaidjanului și altor ținte regionale.

Numărul morților în Iran depășește 1.200 în urma a 1.300 de atacuri aeriene; tensiunile cresc pe măsură ce Trump semnalează că operațiunile vor continua timp de săptămâni, sugerând un potențial atac ulterior după alegerea unui nou lider suprem.

Qatar LNG indică planuri de a închiria flota sa globală de transportatori în urma recentei închideri a producției interne. China rămâne optimistă că Iranul va acorda în curând trecere navelor LNG, întrucât Beijingul este cel mai mare cumpărător din regiune, aprovizionându-se atât din Iran, cât și din Qatar și Arabia Saudită.

Decizia de a închiria nave după închiderea Ras Laffan sugerează pregătiri pentru o întrerupere prelungită, care ar putea dura săptămâni sau luni.

Pentru a atenua presiunea asupra pieței petrolului , Statele Unite au acordat Indiei o derogare de 30 de zile de la tarifele suplimentare la importul de țiței.

În prezent, tancurile deținute de China sau Iran au, se pare, permisiunea de a trece prin strâmtoare, deși acest lucru poate fi limitat la unități izolate.

Trump indică faptul că Iranul a luat legătura privind un armistițiu, deși susține că perioada de negocieri este la câteva săptămâni distanță. Weekendul care urmează va fi decisiv; dacă vor apărea rapoarte credibile despre negocieri, prețurile petrolului ar putea scădea cu 5-10%. În caz contrar, este probabilă o nouă creștere.

Aurul urcă peste pragul de 5.100 USD pe uncie , în urma rapoartelor privind achiziții semnificative din partea Chinei, deși rămâne relativ scăzut după scăderile bruște înregistrate pe 3 martie.

Indicii americani au șters ieri cea mai mare parte a revenirii din 4 martie , dar astăzi se înregistrează o nouă încercare de redresare. US500 a crescut cu 0,3%, iar US100 a câștigat aproape 0,5%.

Acțiunile asiatice înregistrează creșteri marginale după o scădere anterioară; piețele din Israel și Arabia Saudită sunt, de asemenea, în creștere, în timp ce bursele din Emiratele Arabe Unite și Qatar rămân închise.

În ciuda recuperării intraday , indicii asiatici sunt pe cale să încheie săptămâna cu cea mai slabă performanță din martie 2020.

Calendarul de astăzi include raportul crucial NFP. Sentimentul rămâne rezistent în urma datelor recente ADP, însă așteptările privind reducerile ratei dobânzii în SUA sunt în scădere din cauza creșterii prețurilor la energie.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."