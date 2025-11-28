DE40: DAX înregistrează o ușoară scădere înaintea publicării datelor CPI din Germania 📌Deutsche Borse își revine pe fondul posibilei achiziții a Allfunds Group

Indicii europeni înregistrează ușoare scăderi la începutul celei de-a doua ore de tranzacționare. Datele cheie din Europa de astăzi vor fi CPI din Germania, programat să fie publicat la 15:30 ora României. Acțiunile Deutsche Börse (DB1.DE), Infineon (IFX.DE) și Merck (MRK.DE) conduc creșterile indicelui, în timp ce Rheinmetall (RHM.DE) continuă să scadă. Sursa: xStation 5 Sursa: Bloomberg Finance L.P. Sursa: Bloomberg Finance L.P. Deutsche Borse se redresează pe fondul speculațiilor privind achiziția Allfunds Group Deutsche Borse a intrat în ultima parte a anului cu o declarație care a atras imediat atenția pieței. Grupul a confirmat că se află într-o rundă exclusivă de negocieri privind achiziția Allfunds Group, unul dintre cei mai mari furnizori europeni de infrastructură pentru distribuția fondurilor și servicii de fonduri. Anunțul a fost suficient pentru ca acțiunile Allfunds să se redreseze după recentele scăderi, reflectând modul în care investitorii interpretează valoarea potențială a tranzacției. Discuțiile vizează achiziția întregului capital social emis și care urmează să fie emis al Allfunds Group Plc. Consiliul de administrație al Allfunds a convenit în unanimitate să intre în perioada de exclusivitate pe baza propunerii neobligatorii a Deutsche Börse.

Oferta implică o evaluare totală de 8,80 euro pe acțiune, constând în 4,30 euro în numerar și 4,30 euro în acțiuni noi Deutsche Börse, calculate utilizând VWAP-ul grupului pe 10 zile.

În plus, acționarii Allfunds ar avea dreptul la dividende: 0,20 euro pentru 2025, până la 0,20 euro (proporțional cu data închiderii) pentru 2026 și 0,10 euro pe trimestru pentru 2027.

Tranzacția rămâne supusă condițiilor standard, cum ar fi due diligence, finalizarea documentației obligatorii și aprobarea de către consiliile de administrație ale ambelor companii. Nu există nicio garanție că procesul va duce la încheierea unui acord.

Orice acord final ar necesita, de asemenea, aprobări din partea autorităților de reglementare. Deși declarația nu include încă detalii financiare privind sinergiile, structura procesului și mesajul companiei indică o direcție strategică clară: Deutsche Börse își propune să își consolideze poziția de operator cheie al infrastructurii pieței financiare din Europa. Principalele obiective strategice pot fi rezumate după cum urmează: Fuziunea cu Allfunds ar crea un ecosistem armonizat, paneuropean, pentru serviciile de fonduri, reducând fragmentarea pieței.

Compania indică economii operaționale și sinergii de costuri potențial semnificative, deși nu a dezvăluit cifre sau un calendar.

Se preconizează că achiziția va îmbunătăți eficiența operațională, va spori capacitatea de investiții în segmentul serviciilor de fonduri și va accelera lansarea de noi produse și tehnologii.

Proiectul se înscrie în planul mai amplu de consolidare a poziției financiare a regiunii, construind în același timp o platformă cu acoperire globală. În acest stadiu, este prematur să se evalueze impactul tranzacției asupra rezultatelor financiare ale Deutsche Börse în următorii ani, având în vedere lipsa estimărilor privind sinergiile și a detaliilor privind calendarul. Ceea ce este deja evident, însă, este că compania își continuă tendința de expansiune prin achiziții, cu scopul de a consolida piața extrem de fragmentată a serviciilor de fonduri. Dacă tranzacția va fi finalizată, aceasta ar putea remodela în mod semnificativ peisajul concurențial al sectorului infrastructurii financiare europene. DB1.DE (interval D1) Acțiunile operatorului bursei din Frankfurt continuă să se redreseze astăzi, după o perioadă de vânzări masive care a durat câteva luni, revenind la nivelurile înregistrate la începutul lunii octombrie. Acestea se tranzacționează în continuare cu aproximativ 5% sub media mobilă pe 200 de zile. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."