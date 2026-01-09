Rezumatul dimineții (09.01.2026)

Ieri, pe Wall Street, investitorii și-au redus expunerea față de câștigătorii din sectorul tehnologic de anul trecut și și-au redirecționat capitalul către producătorii de energie, bunurile de consum și companiile mai mici, sugerând că poziționarea devine mai largă și mai puțin concentrată. Astăzi, contractele futures pe indicii americani înregistrează ușoare pierderi.

Nasdaq 100 a scăzut cu aproximativ 0,6%, punând capăt unei scurte perioade de creștere de trei zile. Slăbiciunea celor mai mari companii din sectorul tehnologic, inclusiv Nvidia și Apple, a afectat indicele și a întărit ideea că tema „liderilor mega-cap” ar putea pierde din avânt pe termen scurt.

Piețele așteaptă astăzi doi catalizatori majori: raportul privind salariile din sectorul non-agricol din SUA, programat pentru 15:30 ora României, și o potențială decizie a Curții Supreme legată de tarifele impuse de Trump. La 17:00 ora României vom afla și datele preliminare privind încrederea consumatorilor și așteptările inflaționiste din SUA.

Acțiunile din sectorul apărării s-au apreciat ieri, după ce președintele Donald Trump a semnalat creșterea cheltuielilor militare, reamintind că știrile politice pot influența rapid performanța sectorului, în special în domeniile legate direct de bugetele guvernamentale.

Acțiunile cu capitalizare mică au continuat să atragă atenția, indicele Russell 2000 atingând un nou maxim și crescând cu peste 1% (4,5% de la începutul anului), pe măsură ce investitorii au privit dincolo de segmentul tehnologic al pieței și s-au arătat mai dispuși să se diversifice către creșterea orientată către piața internă.

Raliul pieței globale a obligațiunilor a marcat o pauză. Titlurile de stat americane au pierdut teren, iar randamentul pe 10 ani a crescut la aproximativ 4,18%, reflectând o piață care nu se grăbește să includă în prețuri o încetinire bruscă și care, în schimb, adoptă o viziune mai echilibrată asupra riscurilor legate de creștere și inflație.

Semnalele de pe piața muncii au fost favorabile sentimentului: concedierile raportate de companii au coborât la cel mai mic nivel din ultimele 17 luni, în timp ce cererile săptămânale de șomaj au crescut mai puțin decât se prevăzuse. Împreună, aceste elemente au atenuat temerile privind o deteriorare bruscă a condițiilor economice.

Indicele MSCI Asia Pacific a oscilat între câștiguri și pierderi mici, un model tipic atunci când lichiditatea este prezentă, dar convingerea nu. Regiunea a adoptat în general o atitudine de „așteptare” înaintea publicării datelor macroeconomice din SUA.

Japonia s-a remarcat ca având o performanță relativ superioară, ajutată de un yen mai slab și de rezultatele solide ale segmentului “Fast Retailing”, care au susținut piața de acțiuni în ansamblu și au arătat cum fluctuațiile valutare pot remodela rapid performanța locală.

În sectorul minier, acțiunile Rio Tinto au scăzut pe fondul discuțiilor continue despre o posibilă tranzacție cu Glencore. Orice progres semnificativ în acest sens ar fi strategic important, putând crea un jucător important cu o influență enormă asupra aprovizionării cu metale industriale.

Contractele futures au sugerat un început pozitiv pentru acțiunile europene, în timp ce contractele futures pe indici americani au rămas stabile, întărind ideea că investitorii sunt reticenți să se angajeze înainte de publicarea datelor și a știrilor juridice care ar putea reseta narațiunea pe termen scurt.

Trezoreriile s-au depreciat, în timp ce titlurile garantate cu ipoteci au găsit sprijin după ce Trump a lansat un plan de cumpărare a obligațiunilor ipotecare în valoare de 200 de miliarde de dolari, o știre pe care piețele au interpretat-o ca fiind constructivă pentru sectorul ipotecar și condițiile de creditare mai largi.

Dolarul american se îndrepta spre cea mai puternică săptămână din noiembrie, o mișcare care tinde să înăsprească condițiile financiare globale la margine și care adesea acționează ca un vânt potrivnic pentru mărfuri și active de risc care preferă un mediu mai slab al dolarului.

Prețurile petrolului au continuat să crească, în timp ce traderii au monitorizat evoluțiile legate de Venezuela și Iran, menținând o primă de risc geopolitic în joc și adăugând un alt nivel de complexitate pentru așteptările inflaționiste.

Aurul și argintul au scăzut, în concordanță cu randamentele mai solide și un dolar mai puternic, pe măsură ce cererea defensivă pentru metale s-a redus, iar investitorii și-au îndreptat atenția către catalizatorii macroeconomici viitori.

Wonul sud-coreean s-a depreciat față de dolar după lansarea tranzacționării valutare 24 de ore pe zi, un memento că schimbările structurale ale pieței pot influența modelele de lichiditate și comportamentul pe termen scurt al monedei, în special în perioadele de apreciere a dolarului.

Rusia a atacat Ucraina cu sute de drone și, posibil, cu o rachetă balistică cu rază medie de acțiune Oreshnik, care ar fi vizat infrastructura energetică critică. Zvonurile sugerează că o instalație subterană de stocare a gazelor din vestul Ucrainei ar fi fost lovită, ceea ce ar putea afecta până la 17 miliarde de picioare cubice de gaze naturale.

Donald Trump a declarat că Statele Unite vor interveni militar în Iran dacă protestatarii vor fi uciși. Peste noapte, demonstrațiile s-au extins în toată țara, însoțite de întreruperi ale internetului și telefoniei.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."