DE40: DAX scade până la o zonă importantă de suport 📉Acțiunile din sectorul apărării se stabilizează după declin

Sentimentul pieței de capital germane este slab astăzi, contractul DE40 pierzând aproape 0,3%, sub presiunea declinului acțiunilor din sectorul auto și a retragerii acțiunilor BASF. După o serie de scăderi, Rheinmetall (RHM.DE) încearcă să se stabilizeze, deși acțiunile au scăzut cu aproape 25% față de maximele istorice de aproape 2.000 EUR pe acțiune. Perspectiva păcii în Ucraina continuă să elimine impulsul ascendent din sectorul european al apărării. Acțiunile Rheinmetall, Hensoldt, Kongsberg Gruppen, Leonardo, Fincantieri și BAE Systems au înregistrat scăderi notabile, deși astăzi încearcă să se stabilizeze.

Bank of America a ridicat ratingul flatexDEGIRO cu un preț țintă de 37,4 EUR pe acțiune, susținând o ușoară creștere a acțiunilor. JP Morgan a remarcat că sectoarele tutunului, berii și produselor de înfrumusețare prezintă perspective de creștere favorabile. Printre câștigătorii de astăzi se numără Zalando, Commerzbank, Siemens Energy și Deutsche Bank. Printre cei cu performanțe slabe se numără Brenntag, Fresenius, Porsche, BASF și Volkswagen. DE40 (interval zilnic) Analizând contractele futures DAX, indicele a revenit recent de la media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200, linia roșie), pe care a testat-o pentru a treia oară din vara anului 2024. Cu toate acestea, sentimentul s-a deteriorat din nou astăzi, iar indicele de referință se îndreaptă către un test al nivelului de 23.400. În același timp, volumul vânzărilor nu este foarte mare, iar MACD sugerează o potențială apărare a suportului (“Golden Cross”). Sursa: xStation5 Rheinmetall își consolidează capacitățile de instruire militară cu Varjo Rheinmetall continuă să se extindă dincolo de producția tradițională de hardware, prin parteneriatul cu startup-ul finlandez Varjo, specializat în tehnologii de realitate mixtă. Această mișcare reflectă o tendință mai largă: bugetele europene de apărare includ din ce în ce mai mult nu numai achiziții de echipamente, ci și investiții în sisteme avansate de instruire. Pentru investitori, acest lucru semnalează intenția Rheinmetall de a-și consolida poziția în segmentul de simulare militară, care se află în creștere rapidă. Extinderea către sisteme de instruire cu marjă ridicată ar putea deveni un „pilon strategic” important, ceea ce face ca piața să acorde o atenție sporită acestei cooperări. Rheinmetall își unește forțele cu Varjo pentru a integra căști de realitate mixtă în sistemele sale de instruire pentru vehicule, permițând o instruire militară mai flexibilă și mai scalabilă. Trecerea de la simulatoarele tradiționale: Tehnologiile de realitate mixtă înlocuiesc simulatoarele mari și costisitoare, permițând instruirea oriunde și la un cost mai mic, susținând marje mai mari și o implementare mai rapidă. Europa crește cheltuielile pentru tancuri, vehicule blindate și camioane militare, stimulând cererea pentru instruirea avansată a operatorilor. Potențial mare de piață: Varjo estimează că piața militară a realității mixte va ajunge la 600 de milioane de euro până în 2030 .

Piața globală de instruire și simulare în domeniul apărării ar putea ajunge la 15-20 de miliarde de dolari în acest deceniu. Varjo a fost fondată de foști ingineri de la Nokia, Microsoft și Nvidia; printre clienții săi se numără Lockheed Martin, Boeing și Aston Martin. Cooperare crescândă în domeniul apărării: După invazia Rusiei în Ucraina, firmele din domeniul apărării colaborează din ce în ce mai mult, în loc să se bazeze exclusiv pe cicluri de dezvoltare interne lente și costisitoare. Relevanță strategică pentru Rheinmetall: Realitatea mixtă consolidează ambițiile Rheinmetall în domeniul sistemelor digitale de apărare.

CEO-ul Armin Papperger și-a declarat intenția de a se extinde în domeniul tehnologiilor navale și al startup-urilor digitale — Varjo se încadrează bine în această strategie. Oportunitate potențială de investiție: Varjo este deschisă investitorilor strategici („orice este posibil”), creând spațiu pentru un parteneriat mai strâns. Varjo a strâns recent 40 de milioane de dolari de la investitori, printre care Atomico, EQT Ventures, Volvo Car Tech Fund și Lifeline Ventures, obținând astfel capital pentru o extindere ulterioară. Acțiunile Rheinmetall (interval zilnic) Prețul acțiunilor Rheinmetall au scăzut sub media mobilă exponențială de 200 de zile (EMA200)pentru prima dată în trei ani, sugerând că piețele consideră perspectiva păcii în Ucraina ca fiind din ce în ce mai realistă. În ciuda orientărilor și rezultatelor solide, evaluarea companiei ar putea fi supusă presiunii într-un „scenariu de pace”, pe măsură ce impulsul se mută de la acțiunile din domeniul apărării către alte sectoare. Sursa: xStation5

