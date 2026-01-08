Nvidia și China: potențial enorm de creștere și câștiguri uriașe!📈

NVIDIA pe punctul de a face o descoperire revoluționară pe piața chineză a inteligenței artificiale NVIDIA (NVDA.US) se apropie de un moment potențial transformator pe piața chineză a inteligenței artificiale. Beijingul se pregătește să aprobe importul de cipuri H200 pentru anumite aplicații comerciale încă din primul trimestru al anului 2026. Deși decizia exclude unitățile militare, infrastructura critică și întreprinderile de stat, ea deschide una dintre cele mai mari piețe din lume pentru hardware-ul american de AI. Acest lucru reprezintă atât o creștere semnificativă a veniturilor NVIDIA, cât și un potențial de creștere a acțiunilor sale pe termen scurt și lung. Potențialul enorm al pieței chineze China nu este doar casa unei vaste baze de utilizatori de AI, ci și a unora dintre cele mai mari companii tehnologice naționale. Conglomerate precum Alibaba și ByteDance și-au exprimat deja interesul de a achiziționa peste 200.000 de cipuri H200 fiecare pentru a accelera dezvoltarea propriilor modele de AI și a ține pasul cu concurenții americani. NVIDIA a confirmat că cererea din China este extrem de mare, iar cererile de licențiere sunt aproape de a fi aprobate de partea americană. Cipurile H200 din generația Hopper sunt permise pentru export, spre deosebire de generațiile mai noi, precum Blackwell și Rubin, ceea ce le face un produs crucial pentru companiile chineze. Potrivit CEO-ului Jensen Huang, piața chineză de AI ar putea genera 50 de miliarde de dolari anual, ceea ce corespunde la aproape 1,85 milioane de cipuri H200 la un preț unitar de 27.000 de dolari. NVIDIA deține în prezent comenzi pentru peste 2 milioane de cipuri H200, care, la prețuri unitare cuprinse între 25.000 și 35.000 de dolari, ar putea genera venituri anuale între 50 și 70 de miliarde de dolari. Garanții financiare pentru NVIDIA Pentru a se proteja împotriva riscurilor de reglementare, NVIDIA solicită plata integrală în avans pentru comenzile chineze de cipuri H200. Anularea sau modificarea configurației sunt practic imposibile, doar garanțiile sau asigurările fiind acceptate în cazuri excepționale. Această politică atenuează riscul, mai ales că Beijingul continuă să sprijine dezvoltarea cipurilor interne și a restricționat temporar unele achiziții în favoarea producătorilor locali, precum Huawei și Cambricon. Contextul geopolitic Deschiderea pieței chineze reprezintă o oportunitate financiară uriașă pentru NVIDIA, dar nu semnifică o relaxare a tensiunilor dintre SUA și China. Beijingul continuă să investească în tehnologia internă și încearcă să reducă dependența de cipurile americane. În ciuda eforturilor producătorilor locali, cipurile chinezești rămân cu câțiva ani în urma soluțiilor americane. Cele mai mari companii chinezești trebuie în continuare să achiziționeze cele mai avansate cipuri NVIDIA pentru a rămâne competitive în cursa AI. Previziuni privind cererea și veniturile Companiile chinezești au plasat comenzi pentru sute de mii de cipuri H200. Odată ce importurile vor fi aprobate în totalitate, piața ar putea genera venituri anuale de 40-50 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, plățile anticipate integrale și taxa de export americană de 25% vor afecta marjele. Cererea puternică, combinată cu oferta limitată de cipuri, creează un scenariu favorabil atât pentru veniturile NVIDIA, cât și pentru aprecierea potențială a acțiunilor sale. Impactul asupra investitorilor Impactul direct asupra veniturilor NVIDIA înseamnă că piața chineză ar putea deveni una dintre principalele surse de venit ale companiei în următoarele trimestre. Comenzile mari și oferta limitată de cipuri pot influența pozitiv evaluarea companiei atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Investițiile companiilor chineze în centrele de date subliniază importanța strategică a cipurilor AI la nivel global. Concluzii cheie Deschiderea pieței chineze pentru cipurile H200 reprezintă o oportunitate financiară majoră pentru NVIDIA , cu venituri potențiale de zeci de miliarde de dolari anual.

În ciuda acestor oportunități financiare, geopolitica continuă să afecteze afacerile . China va continua să susțină tehnologiile sale interne și va depune eforturi pentru a reduce dependența de SUA.

Cele mai mari companii chineze se bazează în continuare pe cele mai noi cipuri din străinătate pentru a rămâne competitive în cursa AI. Se conturează o situație strategică unică : profituri uriașe pentru NVIDIA, dezvoltarea accelerată a AI în China și tensiuni continue, combinate cu dependența Chinei de producătorii americani de cipuri.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."