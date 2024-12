📈DE40 la un nou ATH peste pragul de 20.000

ÔÜíPia╚Ťa bursier─â european─â ├«╚Öi extinde c├ó╚Ötigurile Contractele futures pe indicele german DAX (DE40) ├«╚Öi continu─â cre╚Öterea rapid─â, care a continuat ne├«ntrerupt timp de 5 ╚Öedin╚Ťe la r├ónd. Dep─â╚Öirea maximelor istorice, ├«mpreun─â cu sentimentul foarte bun din str─âin─âtate, unde indicii americani dep─â╚Öesc ╚Öi ei maximele istorice, ├«i asigur─â pe investitori c─â sf├ór╚Öitul anului 2024 pe pie╚Ťele bursiere ar putea fi ├«ntr-o dispozi╚Ťie optimist─â. De asemenea, datele macro din sectorul serviciilor ╚Öi industria Chinei au fost peste previziuni, un alt punct ÔÇ×pozitivÔÇŁ pentru burse ╚Öi pie╚Ťele emergente. Un alt ÔÇ×c├ó╚Ötig─âtorÔÇŁ al sesiunii pe pia╚Ťa german─â a fost conglomeratul de armament Rheinmetall (RHM.DE) . Compania va crea o fabric─â de muni╚Ťii de artilerie, ├«n Lituania. Ac╚Ťiunile companiei au crescut ast─âzi cu aproape 2,5%, iar investi╚Ťia va fi ├«n valoare de aproximativ 180 de milioane de euro; produc╚Ťia de muni╚Ťie de 155 mm este a╚Öteptat─â s─â ├«nceap─â ├«n prima jum─âtate a anului 2026

Ac╚Ťiunile Hugo Boss (BOSS.DE) au crescut cu peste 7% ast─âzi dup─â o ├«mbun─ât─â╚Ťire a ratingului la UBS, care a emis o recomandare de ÔÇ×cump─ârareÔÇŁ cu un pre╚Ť ╚Ťint─â de 49 de euro pe ac╚Ťiune, cit├ónd cre╚Öterea consumului pe pie╚Ťele din Europa, Orientul Mijlociu ╚Öi America de Nord; pe fondul expunerii limitate a companiei la pia╚Ťa chinez─â. Raportul macroeconomic cheie de ast─âzi a fost reprezentat de datele ISM din SUA pentru sectorul serviciilor. Publicarea din SUA a indicat un sentiment mai slab dec├ót se a╚Ötepta ├«n acest domeniu-cheie al economiei, care a afectat ├«n mod direct indicii de pe Wall Street. O valoare mai sc─âzut─â reprezint─â o ╚Öans─â poten╚Ťial─â mai mare de reducere mai rapid─â a ratelor ├«n SUA, iar acest lucru ar putea sprijini companiile locale pe termen mediu. Cu toate acestea, este interesant faptul c─â subindicele pre╚Ťurilor (adic─â raportul corelat cu datele CPI) a indicat c─â presiunile asupra pre╚Ťurilor din economie r─âm├ón la niveluri relativ ridicate. Pie╚Ťele se a╚Öteapt─â ca BCE s─â reduc─â probabil ratele chiar mai mult dec├ót Rezerva Federal─â, sus╚Ťin├ónd poten╚Ťial pia╚Ťa bursier─â european─â. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil DE40 (interval orar, zilnic) DE40 a dep─â╚Öit luni maximele sale istorice, confirm├ónd astfel tendin╚Ťa general─â de cre╚Ötere care a continuat ne├«ntrerupt din luna iulie a acestui an. Pe termen scurt, men╚Ťinerea deasupra zonei de maxime ╚Öi a barierei psihologice de 20.000 de puncte este cea care poate defini dac─â indicele va continua s─â sus╚Ťin─â tendin╚Ťa ascendent─â pe termen mediu.

Sursa: xStation5 Urm─ârind intervalul orar (H1), observ─âm c─â impulsul ascendent ├«n curs de desf─â╚Öurare seam─ân─â cu cel din septembrie 2024; pre╚Ťul este aproape de a testa limita superioar─â a canalului ascendent, ├«n apropiere de pragul de 20.050 puncte. Analiz├ónd volumul, putem observa c─â mi╚Öc─ârile de cre╚Öterile de ast─âzi s-au datorat ├«n mare parte lipsei de activitate a ofertei, ceea ce face mai probabil scenariul unor cre╚Öteri suplimentare ├«n cadrul a╚Öa-numitei faze de descoperire a rezisten╚Ťei, dup─â ce noul ATH este dep─â╚Öit.

Sursa: xStation5

