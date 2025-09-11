DE40: Optimism prudent în umbra BCE

Deschiderea piețelor bursiere din Europa de Vest are loc astăzi într-o atmosferă de prudență sporită. Indici precum UK100 și FRA40 înregistrează astăzi ușoare creșteri, în timp ce DE40 din Germania rămâne aproape neschimbat. O astfel de reacție moderată din partea investitorilor indică faptul că piața se concentrează pe deciziile viitoare și pe datele macroeconomice. DE40, principalul indice al bursei din Frankfurt, a început sesiunea de astăzi într-o notă calmă, reflectând anticiparea investitorilor cu privire la evenimentele macroeconomice cheie. Cotațiile rămân stabile, iar volatilitatea este limitată – piața pare să se afle într-o fază de „pauză înainte de decizii”. Participanții la piață se concentrează în principal pe comunicările Băncii Centrale Europene și pe publicarea datelor privind inflația, care ar putea oferi o direcție mai clară pentru piața germană în următoarele ore și zile. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Date macroeconomice: La începutul sesiunii, mișcările sunt destul de mici. Piețele din Europa își țin respirația, așteptând o serie de date și decizii extrem de importante. Astăzi, acestea includ: Decizia Băncii Centrale Europene privind ratele dobânzilor. Piața nu se așteaptă la schimbări în politica monetară.

În SUA, publicarea atât a inflației CPI cât și a numărului de cereri de șomaj – cruciale în determinarea direcției viitoare a economiei și a piețelor. Decizia Băncii Centrale Europene este crucială pentru piețe deoarece stabilește direcția costului banilor în Zona Euro. Orice schimbare, sau chiar tonul comunicării, afectează în mod direct evaluările activelor și perspectivele de creștere. Piața se așteaptă ca Banca Centrală Europeană să nu facă astăzi nicio schimbare și să mențină politica monetară actuală. Investitorii presupun că ratele dobânzilor vor rămâne neschimbate, iar orice orientări viitoare vor apărea doar în comunicarea și declarațiile Christinei Lagarde. Această abordare înseamnă că elementul cheie nu va fi reuniunea în sine, ci interpretarea acesteia — piața va analiza tonul declarațiilor băncii centrale. Pe de altă parte, datele din SUA au un impact semnificativ asupra piețelor europene deoarece ele modelează așteptările globale privind politica Rezervei Federale și, prin urmare, fluxurile de capital. O inflație mai puternică decât previziunile sau datele privind piața muncii pot determina Fed să mențină o poziție mai restrictivă, ceea ce de obicei întărește dolarul și slăbește euro. Pentru companiile europene, acest lucru înseamnă simultan condiții de finanțare mai dificile și presiune asupra evaluărilor acțiunilor. În schimb, datele mai slabe din SUA pot susține sentimentul pe Vechiul Continent deoarece cresc șansele unei reduceri mai rapide a ratelor dobânzilor peste ocean. Un astfel de scenariu îmbunătățește apetitul global pentru risc, încurajează influxul de capital pe piețele bursiere și poate traduce într-un impuls pozitiv pentru indicii europeni, inclusiv DAX. DE40 (D1) Sursa: xStation DAX rămâne într-o fază de corecție și se consolidează în jurul unei zone cheie de suport, unde zona de cerere și retragerea Fibonacci de 38,2% se suprapun. Apărarea acestei zone ar putea deschide calea pentru o revenire și o retestare a mediilor mobile și a zonelor de rezistență mai ridicate, în timp ce o spargere sub acest nivel crește riscul de adâncire a scăderilor către retrageril Fibonacci de 50% și 61,8% - sau, în scenarii extreme, chiar și o testare a EMA200. Știri despre companii: Avio (AVIO.IT) — Bloomberg raportează că producătorul italian de rachete caută donatori de capital pentru a finanța investiții în extinderea infrastructurii și cercetare. Investitorii sunt dezamăgiți de planurile companiei, care îi cresc semnificativ datoria. Prețul acțiunilor scade cu peste 10% la deschidere. Buzzi (BZU.IT), Heidelberg (HEI.DE) — Furnizorii de ciment au primit o recomandare pozitivă din partea JP Morgan, care prevede rezultate peste medie pentru sectorul european. Prețul acțiunilor companiilor crește cu 8% și, respectiv, 3%. Adecco (ADEN.CH) — Agenția Jefferies și-a ajustat în creștere recomandarea pentru Adecco, crescând prețul țintă de la 18,5 CHF la 24 CHF. Acțiunile companiei cresc cu peste 1%. Airbus (AIR.FR) — Directorul general al companiei de aviație a anunțat că, în ciuda întârzierilor, livrările comenzilor vor fi finalizate la timp. Acțiunile companiei cresc cu 2%.

