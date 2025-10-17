3 piețe de urmărit săptămâna viitoare - (17.10.2025)

, pe fondul temerilor geopolitice și al așteptărilor privind reducerea ratei dobânzii. După o creștere atât de abruptă, traderii urmăresc o posibilă consolidare pe termen scurt.

Săptămâna a fost marcată de tensiuni globale crescânde — de la reînnoirea fricțiunilor comerciale dintre SUA și China, care au declanșat o lichidare masivă pe piața criptomonedelor, până la câștiguri record în cazul metalelor prețioase, determinate de cererea de active refugiu. Indicele companiilor cu capitalizare mică de pe Wall Street a avut de suferit pe fondul preocupărilor din sectorul bancar și al volatilității pieței în general. În acest climat de incertitudine — intensificat de închiderea continuă a guvernului SUA și de amenințările cu tarife — trei active cheie merită o atenție specială în săptămâna următoare: US2000, Bitcoin și aurul. US2000 Sectorul companiilor cu capitalizare mică este mai sensibil la orice perturbări economice, în special la cele din sectorul bancar — care a fost tocmai cauza vânzărilor masive de săptămâna aceasta. Valul de scăderi a fost declanșat de anunțurile mai multor instituții importante cu privire la necesitatea de a anula împrumuturile acordate clienților acuzați de fraudă. Zions Bank Corp a raportat o anulare de 50 de milioane de dolari. Băncile regionale vor publica, de asemenea, rezultatele trimestriale în această săptămână. Mai mult, potrivit Biroului de Statistică a Muncii, raportul CPI, amânat de mult timp, este așteptat să fie publicat vineri, în ciuda închiderii continue a guvernului SUA. Publicarea datelor privind inflația din septembrie ar putea avea un impact semnificativ atât asupra pieței de capital din SUA, cât și asupra dolarului. Aur Aurul își continuă creșterea parabolică, înregistrând o creștere impresionantă de +8% ân această săptămâna. Metalul a depășit mai multe niveluri cheie, inclusiv 4.100, 4.200 și 4.300 de dolari pe uncie. Incertitudinea geopolitică crescută, tensiunile comerciale în escaladare cu China și închiderea continuă a guvernului SUA alimentează fluxurile de capital către metal. După astfel de câștiguri spectaculoase, este recomandabil să monitorizați îndeaproape prețurile aurului în zilele următoare. Bitcoin Piața criptomonedelor tocmai a înregistrat cea mai mare lichidare a pozițiilor cu efect de levier din istoria sa. Vinerea trecută, lichidările totale au depășit 20 de miliarde de dolari în urma escaladării tarifelor impuse de Trump. Bitcoin a scăzut deja cu 17% față de maximele înregistrate la începutul lunii octombrie și ar putea testa suportul în jurul valorii de 100.000 de dolari. Indiferent de direcție, nivelurile actuale sunt critice atât pentru tauri, cât și pentru urși, ceea ce face ca Bitcoin să fie unul dintre cele mai importante active de urmărit în zilele următoare.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."