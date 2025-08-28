DE40: Optimismul prudent revine în Europa

Un val de optimism impulsionează indicii europeni, bursele de pe întreg continentul deschizând cu creșteri. Aceste creșteri au fost alimentate de o schimbare a sentimentului și de comentariile pozitive ale băncilor de investiții. Reacția negativă la rezultatele NVIDIA nu pare să exercite presiune asupra Europei. FRA40 a crescut cu 1%, EU50 cu 0,6%, iar DE40 cu 0,5% în prima parte a sesiunii.

În etapele ulterioare ale sesiunii, piața începe să piardă din avântul necesar pentru creșteri suplimentare. Mai mulți indici înregistrează scăderi dar FRA40 rămâne în teritoriu pozitiv.

Gigantul din sectorul semiconductorilor și al inteligenței artificiale, Nvidia, și-a publicat rezultatele. În ciuda faptului că a depășit așteptările destul de ridicate, investitorii nu par satisfăcuți de rezultate, iar acțiunile companiei au scăzut cu 2% înainte de deschiderea sesiunii. Cu toate acestea, piața europeană nu pare să fie preocupată de sentimentul de peste ocean.

Analiștii de la Goldman Sachs și Citi prezintă un sentiment pozitiv față de piețele bursiere europene. Aceștia susțin că riscurile potențiale generate de criza politică din Franța sunt deja luate în calcul. Se spune că acțiunile europene sunt puternic subevaluate și se așteaptă ca acestea să aibă o perioadă foarte bună în viitor.

Banque Populaire Caisse d'Épargne a introdus în oferta sa obligațiuni din industria de apărare. Acest efort are ca scop recapitalizarea industriei strategice europene pentru extinderea acesteia și satisfacerea cererii investitorilor pentru instrumente conexe. Prima emisiune se ridică la peste 500 de milioane de euro.

Date macroeconomice:

Comisia Europeană a publicat astăzi o serie de date macroeconomice, cu scopul de a prezenta situația consumatorilor și a întreprinderilor europene. Datele sunt în concordanță cu așteptările pieței.

Indicatorul climatului de afaceri: -0,72 (Anterior: -0,72, Revizuire: -0,71)

Încrederea consumatorilor din Zona Euro: -15,5 (Prognoză: -15,5, Anterior: -14,7)

În cursul după-amiezii, investitorii vor putea consulta raportul reuniunii BCE privind politica monetară viitoare. Piața se așteaptă ca BCE să mențină cursul actual.

Producția de automobile în Marea Britanie crește pentru a doua lună consecutivă. Societatea Producătorilor și Comercianților de Automobile publică datele. Reacția pieței este mixtă.

Producția de automobile: creștere de 5,6% până la 69.127 de unități.

Producția totală de vehicule a crescut cu 10,8% până la 72.006 de unități.

Se preconizează o creștere a producției de vehicule ușoare în 2026 cu 6,4%.

DE40 (interval zilnic)

Sursa: xStation5

Pe grafic, prețul apără suportul în jurul nivelului de 24.000 de puncte împotriva unor scăderi suplimentare. Dacă prețul nu reușește să revină în curând peste limita superioară a zonei de suport, acesta poate deveni o altă rezistență, alături de media mobilă exponențială de 50 de perioade (EMA50). Dacă se întâmplă acest lucru, poate avea loc o consolidare între nivelurile de 24.000 și următorul suport pe linia de tendință pe termen mediu și media mobilă exponențială de 100 de perioade (EMA100). Cu toate acestea, dacă piața reușește să înregistreze o creștere, prima rezistență va fi convergența tendinței descendente pe termen scurt și a tendinței ascendente pe termen mediu (roșu), chiar deasupra căreia se va afla o rezistență puternică marcată de ultimul ATH.

Știri despre companii:

Tesla (TSLA.DE) - Compania a raportat scăderi devastatoare ale vânzărilor în Europa. Vânzările anuale au scăzut cu 40%. Cota de piață europeană a companiei a scăzut de la 1,4% la 0,8%. Aceste scăderi sunt determinate de un boicot al consumatorilor provocat de cooperarea strânsă dintre Elon Musk și președintele SUA, precum și de concurența crescândă din partea companiei chineze BYD. Prețul acțiunilor Tesla cotate la bursa germană a scăzut cu 1%.

Câștigurile companiilor auto europene - Eșecul Tesla, schimbarea sentimentului și datele pozitive determină aprecierea acțiunilor producătorilor auto europeni.

Aston Martin (AML.UK) a crescut cu 2,6%

Volkswagen (VOW1.DE) a crescut cu 1%

Mercedes (MBG.DE) a crescut cu 1,9%

BMW (BMW.DE) a crescut cu 1,4%

Renault (RNO.FR) a crescut cu 5%

Stellantis (STLAM.IT) a crescut cu 3,2%

Pernod Ricard (RI.FR) - Producătorul francez de alcool premium a câștigat peste 7% după publicarea unor rezultate solide, care au depășit așteptările investitorilor.

Drax (DRX.UK) - Producătorul de energie regenerabilă din biomasă se confruntă cu probleme legale grave. Compania este în prezent anchetată de FCA din Marea Britanie. Ancheta vizează suspiciunile împotriva companiei pentru achiziționarea de lemn cu încălcarea reglementărilor. Prețul acțiunilor a scăzut cu peste 10%.