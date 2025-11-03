US100: Bastionul creșterii pe Wall Street❓

Începutul săptămânii pe Wall Street este marcat de o disparitate crescândă între segmentele de piață. Nasdaq a înregistrat creșteri datorită cererii puternice pentru companiile din domeniul inteligenței artificiale. Acțiunile Amazon au crescut cu 4% după anunțarea unui parteneriat cu OpenAI, iar Nvidia și Micron Technology au câștigat și ele în valoare după o serie de tranzacții importante în industrie. În același timp, compania de centre de date Iren a semnat un acord multianual în valoare de 9,7 miliarde de dolari cu Microsoft, oferind companiei de tehnologie acces la procesoarele grafice Nvidia GB300. Este de remarcat faptul că companiile de tehnologie beneficiază de marje ridicate, de o amploare globală și de acces la soluții AI revoluționare, ceea ce continuă să stimuleze creșterea în rândul unui grup select de lideri. În același timp, indicii generali ai pieței și companiile industriale rămân în urmă. Astăzi, peste 400 de companii din S&P 500 înregistrează scăderi, iar indicele Dow Jones a pierdut deja aproape 0,8% din valoare. Acest lucru adâncește tendința de stratificare, în care performanța și evaluările întregii piețe depind din ce în ce mai mult de câțiva giganți tehnologici. Performanța slabă a companiilor tradiționale, sensibilitatea ridicată a companiilor mai mici la costurile de capital și sentimentul neutru al consumatorilor arată că o posibilă corecție în grupul de companii din domeniul AI ar putea avea un impact semnificativ asupra întregii piețe. Rezultatele care vor fi anunțate săptămâna aceasta, inclusiv cele ale McDonald's și Palantir, vor fi o bună ocazie de a verifica dacă sentimentul pieței reflectă starea reală a economiei sau continuă să desconsidere scenariile optimiste legate de inteligența artificială. US100 și US2000 au urmat traiectorii complet opuse timp de aproape două săptămâni. Totuși, este important de menționat că ambele instrumente rămân peste media mobilă exponențială pe 50 de zile((EMA50). Sursa: xStation5 Rapoartele companiilor programate pentru publicare în această săptămână. Sursa: XTB

