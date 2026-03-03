DE40 pierde 3% până la minimele din 2026 🚨📉

Indicele DE40 pierde în prezent aproximativ 3%, testând suportul cheie pentru tendința ascendentă marcată de media mobilă exponențială pe 200 de zile, care a oprit scăderile în noiembrie 2025. Principalul catalizator este creșterea bruscă a prețurilor gazelor TTF europene, care au depășit 50 EUR pe MWh, cu o creștere de peste 60% de la începutul săptămânii, cauzată de suspendarea aprovizionării cu GNL din Qatar în urma incidentelor din Strâmtoarea Ormuz. Stocurile scăzute de gaze din Europa, de aproximativ 30%, și suspendarea transporturilor de GNL alimentează îngrijorările legate de costurile energiei, afectând economiile dependente de importuri. Piața se teme că creșterea prețurilor la energie în Europa va determina o creștere bruscă a prețurilor de consum, ceea ce va determina o creștere a inflației globale și, în cele din urmă, va obliga BCE să reia ciclul de majorări ale ratei dobânzii în Europa. Casele de pariuri, precum Polymarket, au înregistrat astăzi un interes crescut pentru contractele de pariuri pe majorarea ratei dobânzii, dar instrumentele bazate pe swapuri și randamentele obligațiunilor europene continuă să indice că este puțin probabil ca BCE să majoreze rata dobânzii cu 25 de puncte de bază până la sfârșitul anului. Sursa: Bloomberg Financial LP Investitorii urmăresc astăzi și datele CPI preliminare din Zona Euro pentru luna februarie, care au surprins cu valori mai mari decât cele anticipate: 1,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu 1,7% cât se anticipa și 1,7% cât a fost înregistrat anterior. CPI de bază a crescut cu 2,4% față de aceeași perioadă a anului trecut (prognoza 2,2%; valoarea anterioară 2,2%), în timp ce CPI lunar a crescut cu 0,7% (prognoza 0,5%; valoarea anterioară -0,6%). Aceste valori puternice sporesc și mai mult riscurile de inflație în Europa astăzi, în contextul creșterii prețurilor la energie. Este interesant de remarcat că o situație similară prevalează în Japonia și Coreea, unde JP225 a scăzut cu peste 4%, iar prețurile locale ale gazelor naturale au crescut chiar mai mult decât în Europa, JKM LNG atingând niveluri de peste 13 USD/MMBt, cele mai ridicate de la începutul anului 2025. Dacă situația nu se stabilizează în următoarele două săptămâni, euro și DE40 ar putea înregistra corecții și mai mari, iar Banca Centrală Europeană ar putea, teoretic, să revină la ideea majorării ratelor dobânzilor, ceea ce ar putea fi dezastruos pentru redresarea economică și ar putea slăbi și mai mult piețele locale. Pe de altă parte, însă, trebuie reținut faptul că reluarea traficului normal în Strâmtoarea Ormuz ar putea inversa rapid tendințele actuale. Indicele german DE40 testează acum un nivel cheie de suport marcat de EMA pe 200 de zile (curba aurie din grafic). Este de remarcat faptul că, în trecut, această zonă a fost în repetate rânduri un punct de reacție a cererii, care a renăscut după vânzări masive. Ce se va întâmpla în continuare cu DE40 va depinde în mare măsură de situația geopolitică extrem de volatilă și, mai presus de toate, de problema transportului prin strâmtoare, care este în prezent relativ pustie. Sursa: xStation Starea actuală a transportului în Strâmtoarea Ormuz este foarte limitată. Cu excepția câtorva nave care arborează pavilionul iranian, majoritatea tancurilor din țările producătoare de petrol s-au oprit în zone sau porturi situate chiar înainte de strâmtoare. Sursa: marinetraffic

