România, importator net de instabilitate: Impactul indirect al ostilităților din Orient asupra economiei naționale

Weekendurile nu mai reprezintă o perioadă de liniște și calm, care să aducă perioade de acalmie pe plan global. Noua realitate a relațiilor internaționale propune o abordare 24/7, care te ține non-stop în priză, fiind posibil ca în fiecare moment să aibă loc un eveniment important pe plan global. Izbucnirea conflictului militar direct între Iran, Statele Unite și Israel a creat valuri semnificative în economia globală. Pentru România, deși nu este un stat din prima linie, consecințele sunt determinate în mare măsură de volatilitatea globală a energiei.

În ciuda amplorii conflictului, reacția piețelor financiare a fost până acum moderată. Situația rămâne extrem de fluidă, iar riscul de apariție a noi informații va continua să planeze asupra prețurilor activelor în zilele următoare. Chiar și așa, piețele de acțiuni continuă să se tranzacționeze în intervalele recente, iar creșterea prețului petrolului a fost limitată, țițeiul Brent menținându-se sub 80 de dolari pe baril.

Creșterea costurilor combustibililor va avea probabil un impact asupra prețurilor tuturor bunurilor de consum, amenințând să crească și mai mult rata inflației din România, care continuă să rămână cea mai ridicată din Europa. Astfel, cele mai recente date Eurostat, arată o rată a inflației de 8,5% în România, comparativ cu 1,7% în Zona Euro.

În anii precedenți, un conflict susținut în Orientul Mijlociu, în special unul care implica ostilități directe între SUA și Iran și atacuri asupra aliaților SUA, ar fi provocat probabil perturbări grave pe piață și consecințe economice de durată.

Ca urmare, deși prețul petrolului reflectă o primă de risc geopolitic, care transpune, în parte, costurile mai mari de asigurare pentru transporturile care trec prin Strâmtoarea Hormuz, piețele nu se pregătesc încă pentru prețuri foarte ridicate ale petrolului.

România este un importator net de energie, prețurile mai mari ale petrolului brut și gazelor naturale cresc costurile pentru transport, industrie și gospodării.

Luni, contractele futures pe gazul natural european au crescut cu aproximativ 40%,depășind 43 EUR/MWh, testând cele mai ridicate niveluri din martie 2025, pe fondul îngrijorărilor legate de aprovizionarea globală cu GNL, Strâmtoarea Hormuz fiind un punct de trecere pentru aproximativ 20% din volumul total de GNL tranzacționat la nivel global.

Chiar dacă România are un comerț direct limitat cu Iranul, lanțurile de aprovizionare globale resimt șocurile conflictelor din Orientul Mijlociu:

Prime de asigurare mai mari pentru transportul maritim și costuri de redirecționare.

Întârzieri în termenele de livrare a mărfurilor transportate pe rute mai lungi, dacă tranzitul prin Orientul Mijlociu este întrerupt.

Volumul comerțului dintre România și Iran a fost relativ scăzut în comparație cu relațiile României cu partenerii din UE.

Exporturi agricole: România este un important exportator de cereale (porumb și grâu) și animale către Orientul Mijlociu. În 2024, România a exportat porumb în valoare de aproximativ 121 de milioane de dolari către Iran. Conflictul militar și blocarea rutelor maritime din Golful Persic ar putea opri aceste transporturi.

Costuri de import: România importă materiale plastice și produse chimice organice din Iran (aproximativ 55-85 de milioane de dolari anual). Întreruperile în acest domeniu pot afecta producătorii români care depind de aceste materii prime pentru producția din aval.

În plus, sentimentul extins de aversiune față de risc poate influența și piața financiară locală, care ar putea traversa un episod de volatilitate crescută. Investitorii averși la risc ar putea reduce temporar fluxurile de capital către piețele emergente europene.

Chiar dacă România nu este implicată direct în conflictul din Orientul Mijlociu, războiul din Iran poate afecta economic România, în principal prin creșterea prețurilor globale la energie, prin presiuni inflaționiste și condiții de piață averse la risc. Aceste efecte ar putea influența consumul intern, investițiile, politica monetară și mediul de afaceri în general în următoarea perioadă.