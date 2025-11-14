DE40: Piețele europene continuă să scadă

Piețele europene continuă să scadă, alimentate de dezamăgirea față de așteptările privind ratele dobânzilor din SUA

Aspecte esențiale

Inflația din Spania este în creștere

Industria din China dezamăgește

PIB-ul UE în linie cu așteptările

Siemens Energy crește pe fondul perspectivelor privind turbinele eoliene și centrele de date

Ultima sesiune a săptămânii aduce o adâncire a declinului pe piața europeană. Comentariile recente ale FOMC din SUA au spulberat speranțele pieței privind reducerea ratelor dobânzilor în decembrie, ceea ce se reflectă pe piețele globale. Liderii declinului în Europa sunt Polonia și Germania. Contractele DAX40 pierd peste 1%. Puțin mai puțin, dar totuși în scădere cu aproximativ 0,7%, sunt prețurile contractelor SPA35, ITA40 și UK100. Bursa franceză se descurcă mai bine, CAC40 înregistrând o scădere de aproximativ 0,4%. Elveția se află într-o ușoară creștere la jumătatea sesiunii. Sursa: Bloomberg Finance Lp Piața se află sub o presiune generală. În cadrul indicelui DAX, cele mai mari scăderi se înregistrează în rândul companiilor din domeniul tehnologiei și farmaceutic. Acestea sunt urmate de comercianții cu amănuntul, servicii și distribuitori. Companiile industriale se află în prezent într-o ușoară creștere. Date macroeconomice: Indicatorul inflației din Spania indică în continuare o creștere semnificativă a prețurilor. Prețurile au crescut lunar cu 0,7%, iar inflația anuală a crescut la 3,1%.

Creșterea economică din Uniunea Europeană s-a dovedit a fi ușor peste așteptări pe bază anuală. Trimestrial, economia UE a crescut cu 0,2%. Balanța comercială este, de asemenea, într-o tendință ascendentă. După încheierea sesiunii, reprezentantul BCE, Philip Lane, va vorbi despre politica monetară.

În afara Europei, situația economică pare mult mai slabă. China, unul dintre principalii parteneri comerciali ai Europei, înregistrează o creștere slabă a producției industriale, dinamica acesteia rămânând într-o tendință descendentă. DE40 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Prețul continuă scăderea de ieri și se oprește în zona de rezistență din jurul retragerii Fibonacci de 61,8% a ultimului val ascendente. Cea mai importantă sarcină pentru cumpărători va fi să împiedice rata să depășească pragul de 23.800 de puncte, pentru a evita adâncirea corecției. În caz de eșec, scăderea ar putea ajunge în zona 23.500-23.300, unde se află următoarele niveluri de suport. Scenariul de bază este trecerea la consolidare și așteptarea unui impuls al prețului în zona 24.400-23.800. Știri despre companii: Siemens Energy (SIE.DE) - Partea din grupul Siemens responsabilă de sistemele de alimentare cu energie electrică crește cu până la 8% în sesiunea de astăzi. Creșterile sunt determinate de previziunile excelente privind turbinele eoliene și cererea din partea centrelor de date.

Bechtle (BC8.DE) — Compania germană de IT a publicat rezultate trimestriale care au depășit așteptările investitorilor în ceea ce privește EBIT. Valoarea companiei crește cu peste 10%.

Allianz (ALV.DE) - Grupul financiar a publicat rezultate foarte bune și și-a ridicat prognoza pentru sfârșitul anului. Compania a înregistrat o creștere de peste 1%.

Richemont (CFR.CH) — Compania de modă a publicat rezultate foarte bune, inclusiv o creștere de 14% a vânzărilor trimestriale. Compania a înregistrat o creștere de până la 6%.

