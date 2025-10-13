DE40: Piețele europene se redresează după corecție

Piețele europene se redresează după corecții, în principal datorită retoricii mai moderate a lui Donald Trump față de China

Piețele europene se redresează după corecții, în principal datorită retoricii mai moderate a lui Donald Trump față de China

Producătorii europeni de produse farmaceutice fac o ofertă pentru a eluda tarifele

Acțiunile producătorilor de automobile cresc în ciuda situației dificile

Formarea noului guvern francez liniștește o parte dintre investitori

Săptămâna pe bursele europene începe în mod clar cu câștiguri. Majoritatea indicilor importanți din Europa de Vest înregistrează o revenire solidă, care poate fi interpretată ca o creștere corectivă după scăderile de săptămâna trecută. Indicele german DAX, împreună cu CAC40 și FTSE MIB italian, înregistrează câștiguri la deschidere cu o medie de peste 1%. În ciuda lipsei publicațiilor macroeconomice semnificative, sesiunea de astăzi aduce mișcări mari ale prețurilor. Este evident că investitorii din Europa reacționează din nou în principal la evenimentele de peste ocean, dar de data aceasta sentimentul este pozitiv. Donald Trump și-a moderat în mod vizibil politica și declarațiile privind războiul comercial cu China, ceea ce a redus semnificativ tensiunea pe piață. În plus, un anumit impuls pentru piețele locale a venit din Franța, unde s-a format un nou guvern într-un ritm rapid. Rezolvarea parțială a impasului politic reduce incertitudinea și oferă investitorilor un motiv mic, dar vizibil, de optimism. Sursa: Bloomberg Terminal LP

Înregistrăm creșteri semnificative în toate sectoarele. Printre liderii creșterii economice din Europa se numără în prezent companiile din sectorul auto, firmele farmaceutice și sectorul IT în sens larg. DE40 (interval zilnic) Sursa: xStation 5 Graficul arată că, după ce a atins nivelurile ultimului ATH, indicele a scăzut temporar sub liniile de tendință pe termen mediu și lung (portocaliu și roșu). Cu toate acestea, o depășire rapidă a acestora a confirmat semnificația lor tehnică. În prezent, cotațiile se află în zona retragerii Fibonacci de23,6% a ultimului val ascendent - care constituie un punct cheie de rezistență/suport. Pentru a menține un scenariu pozitiv, este necesar ca suportul din jurul pragului de 24.380 de puncte să fie apărat, deoarece depășirea acestuia ar putea iniția o corecție către pragul de 24.100 de puncte. Indicatorul RSI rămâne în zona de evaluare moderată, sugerând un sentiment neutru. Știri despre companii: SUESS MicroTec (SMHN.DE) — Compania producătoare de semiconductori a înregistrat o creștere de peste 13% după ce a primit o recomandare pozitivă de la o bancă de investiții.

Companiile farmaceutice au propus furnizări/reduceri pentru sistemul american de sănătate în schimbul scutirilor de tarife. Reacțiile acționarilor sunt mixte. AstraZeneca (AZN.UK) a scăzut cu aproximativ 1%. Sanofi (SNF.FR) a crescut cu aproximativ 0,5%, Novo Nordisk (NOVOB.DK) a pierdut 2%.

PSI Software (PSAN.DE) - Producătorul de software pentru producătorii de energie a înregistrat o creștere de 34%, impulsionat de achiziția planificată a companiei de către un fond privat. Aceasta este o continuare a mișcării de săptămâna trecută, în care compania a înregistrat deja o creștere de aproximativ 38%.

În ciuda bazelor fundamentale reduse, companiile auto din Europa înregistrează o revenire generală. BMW(.DE) a crescut cu 1,7%, Stellantis (STLAM.IT) a crescut cu 2,3%.

Theon International (THEON.NL) - Compania greacă producătoare de dispozitive de vedere nocturnă a anunțat achiziția de acțiuni ale unuia dintre partenerii săi francezi, prețul acțiunilor crescând cu peste 8%.

