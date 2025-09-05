DE40: Porsche își ia rămas bun de la DAX, industria germană slăbește

Ședința de astăzi de pe bursa germană a fost marcată de schimbări semnificative în componența indicelui DAX. Cel mai important eveniment a fost anunțul că Porsche AG va părăsi indicele de referință la doar trei ani de la intrarea pe bursă. Compania s-a confruntat cu o combinație de tarife americane, slăbirea cererii de mașini electrice și scăderea vânzărilor în China. În prezent, majoritatea indicilor europeni înregistrează câștiguri minime. Liderii creșterii sunt în prezent NED25 și AUT20, cu creșteri de aproximativ 0,2%. ITA40 și SPA35 pierd aproximativ 0,1%. DE40 rămâne aproape de nivelurile de deschidere. În același timp, s-a înregistrat o activitate semnificativă din partea analiștilor de investiții. Mercedes-Benz a primit o recomandare pozitivă de „outperform” cu un potențial de creștere de 13%, iar Heidelberg Materials a primit o recomandare de „buy” de la Goldman Sachs cu un potențial și mai mare, ajungând la 26%. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Acest lucru arată cât de puternic afectează mediul macroeconomic și geopolitic chiar și cei mai prestigioși producători de automobile. Sartorius AG va fi, de asemenea, eliminată din DAX, iar locul său va fi luat de GEA Group și Scout24 – ambele companii au câștigat în mod clar valoare în ultimele luni. Date macroeconomice: Astăzi, datele publicate au arătat o scădere a noilor comenzi industriale în Germania pentru a treia lună consecutivă. Acest lucru indică faptul că îngrijorările cu privire la starea economiei germane sunt justificate. Germania - Comenzi industriale MoM: actual -2,9% (așteptat 0,4%; anterior -0,2%) YoY: actual -3,4% (anterior 1,7%) Datele privind vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au înregistrat o performanță ușor mai bună, ceea ce poate indica faptul că situația consumatorilor britanici nu este încă atât de gravă pe cât cred unii analiști. Marea Britanie - Vânzări cu amănuntul: (YoY): actual 1,1% (așteptat 1,2%; anterior 0,9%) (MoM): actual 0,6% (așteptat 0,2%; anterior -0,3%) DE40 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Prețul a apărat tehnic un nivel puternic de suport la retragerea Fibonacci de 38,2%, consolidat suplimentar de media mobilă exponențială de 100 de perioade (EMA100). Prețul a revenit rapid de la rezistență și a revenit peste ultima linie de tendință, unde rămâne în prezent. Pentru a se regăsi din nou în apropierea maximelor și a limitei superioare a canalului de tendință, prețul trebuie să depășească mai întâi zona din jurul retragerii Fibonacci de 23,6%, unde se află și media mobilă exponențială de 50 de perioade (EMA50). Această rezistență este consolidată și mai mult de o serie de minime locale ale prețului din ultimele luni. Știri despre companii: Porsche AG (PAH3.DE) - Prestigioasa marcă germană de mașini sport părăsește DAX după mai puțin de trei ani de prezență – decizia rezultă din trei revizuiri în jos ale previziunilor și din presiunea tarifelor americane asupra mașinilor din Europa. Compania a pierdut 33% din valoare pe parcursul anului.

Mercedes-Benz (MBG.DE) – CICC a acordat companiei o recomandare „outperform” cu un preț țintă de 60 EUR, indicând o creștere potențială a prețului acțiunilor cu 13%. Compania a înregistrat o creștere de 1% la deschidere.

Heidelberg Materials (HEI.DE) – Goldman Sachs a inițiat o recomandare de „cumpărare” cu un preț țintă de 240 EUR, indicând o creștere de 26% față de prețul actual. Compania a înregistrat o creștere de 0,5% la deschidere.

E.On (EOAN.DE) – a vândut compania cehă Gas Distribution către GasNet.

Sartorius AG (SRT.DE) – părăsește și ea DAX, dar prețul acțiunilor companiei a crescut cu 2,2% astăzi în presesiune.

