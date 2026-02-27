Dell înregistrează o creștere de 12% pe fondul creșterii cu 40% a veniturilor generate de AI 📈

Dell Technologies a raportat rezultatele financiare pentru trimestrul al patrulea și pentru întregul an fiscal 2026, înregistrând venituri, profituri și fluxuri de numerar record. Compania a prezentat, de asemenea, previziuni foarte optimiste pentru anul fiscal 2027, pe fondul creșterii rapide a segmentului de servere optimizate pentru AI. Reacția pieței a fost clar pozitivă, acțiunile crescând cu 12% în tranzacțiile după închiderea bursei. Rezultatele confirmă faptul că Dell se transformă din ce în ce mai mult dintr-un producător tradițional de PC-uri într-un furnizor cheie de infrastructură pentru centre de date și soluții AI. Grupul Infrastructure Solutions Group (ISG) este acum responsabil pentru cea mai mare parte a dinamicii de creștere a companiei, veniturile trimestriale din serverele optimizate pentru AI crescând cu peste 300% de la an la an. Dell a raportat comenzi de servere AI în valoare de peste 64 de miliarde de dolari în anul fiscal 2026 și a intrat în noul an fiscal cu un portofoliu de comenzi în valoare de 43 de miliarde de dolari, ceea ce indică o vizibilitate puternică a veniturilor pentru trimestrele următoare. Punctele cheie ale raportului Anul fiscal 2026: Venituri: 113,5 miliarde de dolari (+19% față de anul precedent), un record pentru companie

GAAP EPS: 8,68 dolari (+36% față de anul precedent)

EPS non-GAAP: 10,30 dolari (+27% față de anul precedent)

Flux de numerar operațional: 11,2 miliarde de dolari (record)

Capital returnat acționarilor: 7,5 miliarde de dolari

Creștere a dividendelor cu 20% și extindere cu 10 miliarde de dolari a autorizației de răscumpărare a acțiunilor Al patrulea trimestru al anului fiscal 2026: Venituri: 33,4 miliarde USD (+39% față de anul precedent), peste așteptările pieței

GAAP EPS: 3,37 USD (+57% față de anul precedent)

Non-GAAP EPS: 3,89 USD (+45% față de anul precedent), peste consens

Flux de numerar operațional: 4,7 miliarde USD (record trimestrial) Grupul de soluții de infrastructură (ISG): Venituri pe întreg anul: 60,8 miliarde de dolari (+40% față de anul precedent)

Venituri trimestriale: 19,6 miliarde de dolari (+73% față de anul precedent)

Venituri din servere optimizate cu AI în trimestrul IV: 9,0 miliarde de dolari (+342% față de anul precedent)

Venituri operaționale pe întreg anul: 7,1 miliarde de dolari (+27% față de anul precedent) Grupul de soluții pentru clienți (CSG): Venituri pe întreg anul: 51,0 miliarde USD (+5% față de anul precedent)

Venituri trimestriale: 13,5 miliarde USD (+14% față de anul precedent)

Segmentul comercial: +16% față de anul precedent în trimestrul IV

Segmentul de consumatori: neschimbat față de anul precedent Previziuni pentru anul fiscal 2027: Venituri: 138-142 miliarde de dolari (valoare medie 140 miliarde de dolari, +23% față de anul precedent)

EPS conform GAAP: 11,52 dolari (+33% față de anul precedent)

EPS non-GAAP: 12,90 dolari (+25% față de anul precedent)

Venituri din servere AI: aproximativ 50 miliarde USD (+103% față de anul precedent)

Venituri în primul trimestru al anului fiscal 2027: 34,7-35,7 miliarde USD, cu mult peste așteptările pieței Investitorii au reacționat pozitiv în primul rând la previziunile ambițioase, dar credibile, pentru anul fiscal curent, care depășesc în mod clar consensul pieței. Deosebit de semnificativă este dublarea prevăzută a veniturilor din servere AI la aproximativ 50 miliarde USD. Generarea puternică de fluxuri de numerar, dividendele mai mari și programul extins de răscumpărare a acțiunilor susțin și mai mult evaluarea companiei. Drept urmare, Dell este considerată din ce în ce mai mult unul dintre principalii beneficiari ai boomului global al investițiilor în infrastructura AI. Graficul acțiunilor Dell (interval zilnic) Acțiunile Dell au crescut astăzi cu aproape 12%, iar graficul arată o formațiune potențial de creștere, asemănătoare unui model inversat de tip Head & Shoulders . Sursa: xStation5

