US100 pierde 1% pe fondul slăbiciunii Nvidia 📉Heico pierde 13%

Sentimentul de pe Wall Street se deteriorează astăzi, Nasdaq 100 scăzând cu 0,7% și S&P 500 cu 0,3%, în ciuda rezultatelor record înregistrate ieri de Nvidia și a previziunilor foarte optimiste ale companiei. Dow Jones Industrial Average și Russell 2000 înregistrează performanțe ușor superioare, ambele tranzacționându-se într-un interval de 0,15%–0,3%. Cererile inițiale de șomaj din SUA au crescut ușor săptămâna trecută, dar rămân într-un interval istoric scăzut, ceea ce sugerează că angajatorii se abțin în continuare de la concedieri semnificative, în ciuda încetinirii ritmului de angajare. Cererile inițiale ajustate sezonier au totalizat 212.000 pentru săptămâna încheiată la 21 februarie, în creștere cu 4.000 față de valoarea revizuită în creștere din săptămâna precedentă, dar sub consensul Dow Jones de 215.000. Media mobilă pe patru săptămâni a crescut cu doar 750, până la 220.250. Cererile continue, raportate cu o întârziere de o săptămână, au scăzut cu 31.000, ajungând la 1,833 milioane. Datele indică o pauză probabil prelungită în politica de relaxare a Fed. O scădere de peste 3% a acțiunilor Nvidia afectează sentimentul general al pieței, în timp ce compania aerospațială și de apărare Heico (HEI.US) a înregistrat o scădere de aproape 13%. US100 (interval zilnic) Acțiunile Nvidia pierd din avânt, în ciuda unui raport trimestrial puternic și așteptări solide pentru trimestrul curent, prețul scăzând sub 190 de dolari pe acțiune. Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 Probleme la Heico? Acțiunile companiei aerospatiale și de apărare Heico (HEI.US) au scăzut cu peste 12% după publicarea rezultatelor financiare, chiar dacă această companie a raportat un profit record în primul trimestru și a menținut o creștere a veniturilor de două cifre. Este un caz clasic „cumpără zvonul, vinde faptele”: investitorii s-ar fi putut aștepta la un profil de marjă și mai puternic, atenția îndreptându-se către mixul de produse din segmentul Tehnologii electronice și către un levier financiar mai mare în urma unei achiziții recente. Heico este o companie cu sediul în Florida, controlată de o familie, care a petrecut zeci de ani achiziționând afaceri de nișă sănătoase și profitabile în domeniul electronicelor și echipamentelor aeronautice (sisteme de siguranță, componente pentru cabina de pilotaj etc.). În prezent, este unul dintre cei mai mari furnizori de piese de schimb și servicii de reparații pentru companiile aeriene comerciale, extinzându-se în același timp și în domeniul contractelor de apărare și spațiale. Având în vedere lanțurile sale de aprovizionare sigure și rolul cheie în producția internă, compania pare bine poziționată pentru a beneficia de cererea industrială continuă și de poziția sa competitivă puternică.

Rezultatele principale au fost solide. Veniturile au crescut cu 14% față de anul precedent, ajungând la 1,18 miliarde de dolari, în mare parte în conformitate cu consensul, în timp ce EPS diluat a ajuns la 1,35 dolari față de 1,29 dolari așteptați și cu aproximativ 13% mai mare decât în anul precedent. EBITDA a crescut cu 14%, ajungând la 312 milioane de dolari, iar venitul operațional a atins 259,9 milioane de dolari. Fluxul de numerar operațional a scăzut la 178,6 milioane de dolari, parțial din cauza distribuțiilor legate de compensații. Grupul Flight Support (FSG), strâns legat de ciclul aviației civile și de creșterea activității de întreținere, rămâne principalul motor de creștere. Segmentul a înregistrat o creștere puternică a veniturilor și o rentabilitate îmbunătățită. În schimb, Electronic Technologies Group (ETG) a înregistrat o creștere a vânzărilor, dar a suferit o presiune asupra marjei din cauza unui mix de produse mai puțin favorabil, inclusiv vânzări mai slabe legate de spațiu și un mix de apărare mai slab. Această compresie a marjei a temperat probabil entuziasmul investitorilor, în ciuda depășirii EPS. Cifre cheie: Venituri: 1,18 miliarde de dolari, +14% față de anul precedent

Venit net: 190,2 milioane de dolari (record trimestrial)

EPS diluat: 1,35 USD față de 1,29 USD estimat

EBITDA: 312 milioane USD, +14% față de anul precedent

Flux de numerar operațional: 178,6 milioane USD Grupul de asistență pentru zboruri (FSG) Venituri: 820 milioane USD, +15% față de anul precedent Creștere organică: ~12%

Venituri operaționale: 200,7 milioane USD, +21% față de anul precedent

Marjă operațională: 24,5% Grupul de tehnologii electronice (ETG) Venituri: 370,7 milioane USD, +12% față de anul precedent Creștere organică: ~6%

Venituri operaționale: 73,2 milioane USD (ușoară scădere)

Marjă operațională: 19,8% Bilanț: Datorie netă/EBITDA: 1,79x (mai mare după achiziție) Conducerea subliniază că majorarea gradului de îndatorare reflectă achiziția recent finalizată și rămâne la un nivel confortabil. Cu toate acestea, piețele recompensează adesea nu doar creșterea, ci și calitatea și sustenabilitatea marjelor. În timp ce FSG continuă să strălucească, presiunea asupra marjelor ETG (inclusiv o scădere de peste 4% față de anul precedent a profitului segmentului) ridică semne de întrebare cu privire la stabilitatea profitabilității pe termen scurt. În trimestrele următoare, problemele cheie vor fi dacă ETG va reveni la o combinație mai favorabilă – în special în domeniul spațial și al apărării – și dacă FSG va putea menține marje ridicate pe măsură ce volumele continuă să crească. Conducerea rămâne optimistă în ceea ce privește anul fiscal 2026, indicând o dinamică susținută a vânzărilor, susținută de cererea organică și de achiziții, deși nu a fost furnizată nicio orientare cantitativă specifică Sursa: xStation5 Știri importante din lumea afacerilor J.M. Smucker a înregistrat o creștere de aproape 5% după ce a publicat rezultate financiare peste așteptări pentru al treilea trimestru fiscal, cu un EPS ajustat de 2,38 USD și venituri de 2,34 miliarde USD, față de consensul FactSet de 2,27 USD și 2,32 miliarde USD.

Lantheus Holdings a înregistrat o scădere de aproape 5% după ce a publicat previziuni pentru întregul an mai slabe decât se aștepta, prognozând un EPS de 5,00-5,25 USD față de consensul de 5,51 USD.

Array (ARRY) a înregistrat o scădere de 25% după ce previziunile sale ajustate pentru EBITDA în 2026 nu au îndeplinit așteptările.

C3.ai (AI) scade cu peste 25% după ce compania și-a redus previziunile privind veniturile pe întreg anul sub consens.

Celsius Holdings (CELH) câștigă 12% după ce a depășit estimările privind veniturile și profiturile din trimestrul al patrulea.

Driven Brands (DRVN) scade cu 3% după scăderea de 30% de miercuri, Piper Sandler retrogradând acțiunile în urma unor erori contabile care au necesitat retratări și întârzierea raportului trimestrial.

GoodRx (GDRX) scade cu 15% pe fondul perspectivelor slabe privind veniturile și EBITDA pentru 2026.

IonQ (IONQ) crește cu 13% după ce a depășit estimările pentru trimestrul al patrulea.

Mosaic (MOS) scade cu 3% după ce JPMorgan a retrogradat producătorul de îngrășăminte din cauza preocupărilor legate de costuri.

Nubank (NU) scade cu 5,1%, deoarece costurile și provizioanele mai mari au compensat creșterea venitului net.

Nutanix (NTNX) câștigă 15% după ce AMD a anunțat o investiție de capital de 150 de milioane de dolari ca parte a unui nou parteneriat.

Papa John’s (PZZA) scade cu 3,4% pe fondul vânzărilor mai slabe decât se aștepta, într-un context dificil pentru consumatori.

Perrigo (PRGO) pierde 7,6% după ce nu a atins estimările privind profitul și marja și a publicat previziuni dezamăgitoare pentru întregul an.

Trade Desk (TTD) se prăbușește cu 16% pe fondul previziunilor slabe pentru primul trimestru, accentuând îngrijorările legate de concurența Amazon și de perturbările generate de inteligența artificială.

Salesforce (CRM) câștigă 2% după ce a furnizat previziuni moderate, dar stabilizatoare, privind creșterea vânzărilor, atenuând temerile legate de presiunea concurențială în era inteligenței artificiale. Sursa: xStation5

