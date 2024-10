Deschiderea sesiunii din SUA: Cumpărătorii încearcă să recâștige controlul după o deschidere în scădere 🟢

US500 și US100 sunt în creștere ușoară la începutul sesiunii

US2000 se tranzacționează în scădere

Randamentele obligațiunilor pe 10 ani sunt în creștere peste 4,00%

Indicele dolarului se tranzacționează plat Începutul sesiunii pe piața bursieră din SUA nu este marcat de volatilitate. Indicii deschid fără o direcție clară, cu ușoare câștiguri observate în US500 și US100, în timp ce US2000 este în scădere. Incertitudinea de pe piața bursieră este afectată și de revenirea continuă a dolarului și de creșterea randamentelor obligațiunilor pe 10 ani, care sunt din nou mai mari decât randamentele obligațiunilor pe 2 ani. În ciuda deschiderii slabe, taurii încearcă să preia controlul și să împingă prețurile ușor în sus. US500 Indicele câștigă +0,45% la momentul publicării, în creștere față de deschiderea de +0,25%. Cotația indicelui rămâne peste zona de suport cheie din jurul valorii de 5.730 de puncte, care este în prezent cea mai importantă linie de suport pentru tauri. Cea mai apropiată rezistență de spart rămâne la 5800 de puncte, în apropierea maximului istoric al US500. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil SUrsa: xStation 5 Știri despre companii Supermicro (SMCI.US) a introdus un nou server 3U Edge AI capabil să suporte până la 18 GPU-uri și care dispune de două procesoare Intel Xeon din seria 6900. În ciuda acestei lansări, acțiunile Supermicro au scăzut cu 4,30% în primele ședințe de tranzacționare de marți. Noul sistem este conceput pentru sarcini de inferență AI cu latență redusă, în special pentru aplicații bazate pe LLM on-premises. Această lansare urmează anunțului de luni privind implementarea a peste 100.000 de GPU-uri cu sisteme de răcire cu lichid. Jamie Dimon,directorul general al JPMorgan Chase, a subliniat că băncile americane de dimensiuni medii ar trebui să fie lăsate să fuzioneze dacă consiliile lor de administrație văd o valoare, fără implicarea excesivă a guvernului. El rămâne prudent în ceea ce privește economia, menționând că este dificil să se ajungă la o „aterizare ușoară”. Dimon a recunoscut că, deși recenta reducere de 50 de puncte de bază a ratei Fed este bună pe termen scurt, presiunile inflaționiste pe termen lung rămân din cauza unor factori precum deficitul federal și instabilitatea geopolitică. El se așteaptă ca ratele dobânzilor să rămână ridicate sau chiar să crească ușor și a reiterat necesitatea unei armate și a unei economii puternice în mijlocul incertitudinilor globale. DocuSign Inc. (DOCU.US) a câștigat peste 8,40% după vestea că acțiunea va fi adăugată la S&P MidCap 400 înainte de deschiderea pieței pe 11 octombrie. DocuSign va înlocui MDU Resources Group Inc. (MDU.US) în indice, în timp ce MDU Resources va trece la S&P SmallCap 600, înlocuind Chuy's Holdings Inc. (CHUY).

