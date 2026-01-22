Deschiderea sesiunii din SUA: Încercare de revenire pe Wall Street 📈Meta Platforms crește cu 3,5%

Contractele futures pe indicii bursieri americani se tranzacționează la un nivel mai ridicat, dar câștigurile se reduc după deschiderea bursei. Sentimentul este susținut de îmbunătățirea apetitului pentru risc după ce președintele Donald Trump a semnalat o schimbare de direcție în retorica sa recentă privind tarifele, legată de tensiunile din jurul Groenlandei. Schimbarea a contribuit la stabilizarea piețelor după o perioadă de volatilitate accentuată. După publicarea datelor macroeconomice din SUA, US100 încearcă să se mențină peste media mobilă exponențială de 50 de perioade (EMA50, linia roșie) pe intervalul zilnic, în timp ce RSI rămâne mixt. Mai multe nume importante, printre care Microsoft, Nvidia și Tesla, rămân cu mult sub maximele recente, ceea ce menține vie povestea „resetării evaluării”. Meta Platforms este una dintre cele mai puternice acțiuni americane de pe Wall Street în prezent, acțiunile companiei revenindu-și după minimele locale, impulsionate de analiștii Jefferies care recomandă „cumpărarea la preț redus” după corecția de 20%. Sursa: xStation5 Meta Platforms (META.US) și ADR-ul Alibaba (BABA.US) sunt cele mai puternice acțiuni de pe Wall Street în prezent. Sursa: xStation5 Ce determină revenirea? Piețele par să răspundă pozitiv la ceea ce traderii descriu ca fiind un alt episod „TACO” — un model în care amenințările comerciale agresive sunt urmate de retrageri sau întârzieri. De data aceasta, atenția se concentrează pe retragerea lui Trump de la impunerea de tarife asupra mai multor țări europene, care ar fi fost legate de negocierile referitoare la Groenlanda. În același timp, investitorii se pregătesc pentru datele întârziate privind inflația din SUA (PCE), care ar putea influența puternic așteptările privind politica Rezervei Federale în lunile următoare. S&P 500 este în creștere, prelungind revenirea de la închiderea de miercuri

Nasdaq conduce creșterile, cu un ton mai puternic de „apetit pentru risc” în sectorul tehnologic

Randamentele titlurilor de stat sunt ușor mai mici la începutul sesiunii

Petrolul a scăzut modest, aurul este ușor în declin, iar bitcoinul este în scădere marginală Deși starea de spirit a pieței se îmbunătățește în mod evident, situația generală rămâne fragilă. Investitorii urmăresc dacă presiunile inflaționiste generate de tarife se estompează, ceea ce ar putea oferi Fed mai mult spațiu pentru a reduce ratele dobânzilor în cursul acestui an. Chiar dacă piețele reacționează pozitiv la inversarea tarifelor, tema geopolitică rămâne nerezolvată. Groenlanda a devenit din nou un risc major, iar numărul traderilor este în creștere. Prima parte a sezonului de raportare a rezultatelor financiare a fost solidă. Majoritatea companiilor care au raportat au depășit așteptările, dar investitorii rămân concentrați pe previziunile viitoare, mai degrabă decât pe rezultatele anterioare. Cererile de șomaj în SUA: actual 200.000 față de 209.000 prognoză și 198.000 anterior, numărul cererilor de continuare fiind ușor sub așteptări

PIB-ul SUA final(QoQ): actual 4,4% față de 4,3% prognoză și 4,3% anterior (indicele prețurilor la 3,8% anual, în conformitate cu așteptările); PCE la 2,8% anual, în conformitate cu așteptările. Sursa: XTB Research, BLS, Bloomberg Finance L.P. Acțiuni în prim-plan AMD (AMD.US) a înregistrat o creștere în tranzacțiile după închiderea bursei, după ce a depășit așteptările

Lululemon (LULU.US) a înregistrat o creștere după ce a anunțat un plan de răscumpărare a acțiunilor

Abbott (ABT) scade cu 4% după publicarea rezultatelor pentru trimestrul al patrulea. Axogen (AXGN) a scăzut cu 7% după ce a anunțat o ofertă de acțiuni ordinare în valoare de 85 de milioane de dolari .

Knight-Swift (KNX) a scăzut cu 2% după ce rezultatele financiare din trimestrul al patrulea nu au îndeplinit așteptările.

Mobileye (MBLY) a înregistrat o creștere de 6% după ce estimările privind veniturile au fost revizuite în creștere.

Procter & Gamble (PG) a scăzut cu 1,6% pe fondul stagnării creșterii organice a vânzărilor și al scăderii volumului.

Rocket Lab (RKLB) crește cu 2% după ce compania a declarat că un test de calificare a provocat o ruptură în timpul unui test de presiune hidrostatică.

Sphere Entertainment (SPHR) crește cu 3% după ce BTIG a ridicat ratingul acțiunilor la „cumpărare”.

Venture Global (VG) crește cu 10% după ce a câștigat un litigiu cu Repsol din Spania privind transporturile de GNL de la fabrica sa de export din Louisiana. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."