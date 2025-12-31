Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii bursieri americani înregistrează o ușoară scădere în ultima zi de tranzacționare din 2025

Indicii majori americani deschid ultima zi de tranzacționare din 2025 ușor sub nivelurile de închidere anterioare. Sesiunea va fi mai scurtă, iar volumul redus nu va permite fluctuații semnificative, mai ales după datele solide privind piața muncii. Cifrele privind șomajul arată că piața muncii rămâne stabilă. Numărul cererilor noi de șomaj a coborât la cel mai mic nivel din ultima lună, în timp ce cererile continue au scăzut, de asemenea, conform așteptărilor. Acest lucru înseamnă că, în ciuda ușoarei scăderi a indicilor la deschidere, piața muncii rămâne rezistentă la fluctuațiile sezoniere și la reducerile anterioare ale ratei dobânzii de către Fed.

Ieri au fost publicate minutele ședinței Fed din decembrie, care au relevat dezacorduri crescânde între membrii FOMC cu privire la reducerile suplimentare ale ratei dobânzii, în ciuda deciziei de a reduce ratele cu 25 de puncte de bază, până la un interval de 3,5-3,75%, cu un vot de nouă la trei - cel mai mare număr de voturi contrare din 2019. Majoritatea participanților se așteaptă la reduceri suplimentare dacă inflația scade conform previziunilor la ținta de 2%, dar unii sugerează menținerea ratelor la nivelul actual pentru o perioadă mai lungă, îngrijorați de durabilitatea scăderii inflației și de posibila deteriorare a pieței muncii pe fondul unei creșteri economice moderate, inclusiv creșterea bruscă a PIB-ului cu 4,3% în trimestrul al treilea.

Impactul tarifelor impuse de președintele Donald Trump a fost considerat temporar, urmând să expire până în 2026, deși facțiunea hawkish a subliniat necesitatea unei mai mari certitudini în ceea ce privește traiectoria prețurilor. Graficul punctat, care acoperă previziunile a 19 membri, indică reduceri suplimentare în 2026 și 2027 către nivelul neutru de aproximativ 3%, ceea ce piața a interpretat ca o ușoară scădere pe Wall Street și o probabilitate crescută de reducere a ratei în aprilie. Rotirea viitoare a președinților băncilor regionale, printre care Beth Hammack, Anna Paulson, Lorie Logan și Neel Kashkari – mulți dintre ei opunându-se unei relaxări suplimentare – ar putea influența și mai mult dinamica FOMC. În același timp, banca centrală a reluat achizițiile de bonuri de trezorerie pe termen scurt în valoare de 40 de miliarde de dolari pe lună pentru a împiedica scăderea rezervelor sub nivelurile de siguranță. Piețele se așteaptă la o pauză în luarea deciziilor până la sosirea de noi date, după lacunele informaționale cauzate de închiderea guvernului.

Sursa: xStation5

US500 (interval H1)

Contractele futures S&P 500 (US500) înregistrează o ușoară retragere după creșterile anterioare, indicând o corecție pe intervalul orar. Prețul încearcă să se redreseze după recentele scăderi, dar media mobilă exponențială pe 25 de perioade(EMA25), medie pe termen scurt rămâne sub mediile mobile exponențiale de 50 și 100 de perioade, iar rezistența cheie la media mobilă exponențială de 100 de perioade (EMA100) nu a fost încă depășită. Indicatorul RSI sugerează un avantaj pentru vânzători, dar fără condiții puternice de supravânzare. Piața așteaptă un semnal care să indice dacă depășirea EMA100 va declanșa o nouă mișcare ascendentă sau dacă prețul va rămâne în intervalul actual. Sursa: xStation5

Știri corporative: