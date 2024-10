Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii nu au o direcție comună la debutul sesiunii, acțiunile cu capitalizare mică conduc câștigurile 🟢

US500 câștigă 0,10%

US2000 câștigă 1,30% până la 2.300 de puncte

Dolarul rămâne puternic

Morgan Stanley câștigă 7% la deschidere după anunțarea rezultatelor trimestriale La începutul sesiunii de numerar din Statele Unite, indicii deschid fără o direcție clară, cu excepția indicelui US2000 (Russell 2000). Sentimentul pozitiv în rândul companiilor cu capitalizare mică poate fi atribuit încrederii tot mai mari a investitorilor într-un scenariu de „aterizare lină” - revenirea ratelor dobânzilor la niveluri mai scăzute fără declanșarea unei recesiuni economice. În plus, sentimentul este consolidat de rezultatele trimestriale foarte bune ale Morgan Stanley, care a crescut cu peste 7% la deschiderea sesiunii. US2000 Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil La momentul publicării, indicele este deja în creștere cu 1,40% la 2.300 de puncte. Acesta este un nivel major de rezistență și limita superioară a canalului de consolidare. Aceste niveluri au fost testate de trei ori din iulie 2024 și de fiecare dată am observat o revenire la scăderi și o corecție mai profundă. Dacă taurii reușesc de această dată să străpungă definitiv zona de 2.300 de puncte, ne putem aștepta la o continuare a trendului ascendent.

Sursa: xStation 5 Știri despre companii Morgan Stanley (MS.US) câștigă aproape 7% după ce a obținut rezultate peste așteptări în Q3 2024, raportând o creștere cu 32% a profitului, la 3,2 miliarde de dolari, sau 1,88 dolari pe acțiune, față de o estimare de 1,58 dolari. Veniturile au crescut cu 16% până la 15,38 miliarde de dolari, depășind previziunile de 14,41 miliarde de dolari. Toate diviziile cheie au înregistrat rezultate bune, veniturile din Wealth Management crescând cu 14%, iar veniturile din Investment Banking cu 56%. Hunt Transport Services (JBHT.US) câștigă 4,80% după ce rezultatele din trimestrul al treilea au depășit estimările, în ciuda unei scăderi a veniturilor de 2,8% de la an la an. Principalii factori determinanți au inclus creșterea în segmentul JBI și venituri mai mari pe încărcătură în ICS. Excluzând suprataxele pentru combustibil, scăderea veniturilor a fost mai mică de 1%. Acțiunile U.S. Bancorp (USB.US) deschid sesiunea cu 4,75% mai sus, după rezultate mai bune decât cele așteptate în Q3, determinate de creșterea veniturilor nete din dobânzi. Banca a menținut o orientare stabilă pentru trimestrul al patrulea și și-a reafirmat perspectivele pentru întregul an privind venitul net din dobânzi și venitul ajustat din alte surse decât dobânzile. United Airlines (UAL.US) a câștigat 9,80% după ce a depășit așteptările pentru Q3 și a anunțat un program de răscumpărare de acțiuni în valoare de 1,5 miliarde de dolari. Compania a prognozat pentru trimestrul al patrulea câștiguri cuprinse între 2,50 și 3,00 dolari pe acțiune, semnificativ mai mari decât în anul precedent. ASML (ASML.US) a pierdut peste 4,50% după ce a raportat vânzări mai slabe decât se aștepta în Q3, cu o scădere secvențială de 53%. În ciuda vânzărilor nete și a veniturilor puternice din Q3, îngrijorările privind veniturile din 2025 din cauza controalelor la export au contribuit la declin. Prețul acțiunilor Interactive Brokers (IBKR.US) a scăzut cu 4% după rezultatele mixte din Q3. Deși veniturile au crescut cu 20% de la an la an, marja netă a dobânzii a scăzut, contribuind la declinul acțiunilor. Novavax (NVAX.US) a pierdut aproape 23% în urma suspendării de către FDA a studiilor clinice privind COVID-19 și vaccinul antigripal, invocând probleme de siguranță după ce un participant la studiu a dezvoltat neuropatie motorie.

