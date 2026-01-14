Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii se lovesc de datele PPI; raportările băncilor americane

Principala știre a zilei, așteptată cu nerăbdare de piețe, a fost publicarea datelor macroeconomice cheie din Statele Unite, care oferă informații importante despre starea economiei în ultimul trimestru al anului 2025. În noiembrie, prețurile producătorilor au crescut cu 0,2% față de luna precedentă și cu 3,0% față de aceeași perioadă a anului trecut, ușor peste așteptările pieței. Această valoare confirmă faptul că presiunile asupra prețurilor subiacente persistă și nu se atenuează atât de repede pe cât s-ar putea aștepta, sugerând că întreprinderile se confruntă în continuare cu provocări legate de creșterea costurilor de producție.

Pe de altă parte, datele privind vânzările cu amănuntul au fost pozitive, înregistrând o creștere de 0,6% față de luna octombrie. Consumatorii rămân activi și dispuși să cheltuiască, chiar și după excluderea categoriilor cele mai volatile, precum automobilele, combustibilul și serviciile alimentare. Acesta este un semnal clar că cererea internă continuă să stimuleze economia SUA și să susțină creșterea acesteia în al patrulea trimestru.

Această combinație de inflație persistentă în amonte și consum dinamic sugerează că economia rămâne pe o traiectorie de creștere stabilă, dar necesită și prudență în politica monetară. Pentru Rezerva Federală, valorile inflației mai mari decât se aștepta sunt un argument puternic împotriva reducerii precipitate a ratelor dobânzilor. Dimpotrivă, este probabil ca ratele actuale, relativ ridicate, să rămână neschimbate pentru o perioadă îndelungată, lucru pe care piețele încep deja să îl ia în calcul.

Ca răspuns la aceste știri, indicii bursieri americani înregistrează astăzi o slăbiciune notabilă. Dow Jones a scăzut cu aproximativ 0,2%, S&P 500 a scăzut cu 0,6%, iar Nasdaq a scăzut cu aproximativ 0,9%. Această reacție reflectă îngrijorarea pieței că presiunile inflaționiste persistente ar putea necesita o politică monetară și mai restrictivă, ceea ce, la rândul său, ar putea încetini creșterea profiturilor corporative și ar putea crește costurile de finanțare. Nasdaq, care este puternic ponderat cu companii din domeniul tehnologiei, este deosebit de sensibil la creșterea ratelor dobânzilor, care majorează costul capitalului și limitează potențialul de creștere viitoare al acestor firme.

Deși vânzările cu amănuntul indică o cerere sănătoasă din partea consumatorilor, îngrijorarea predominantă cu privire la menținerea ratelor dobânzilor la un nivel ridicat influențează prudența și deciziile pieței. Pe termen lung, rapoartele viitoare privind inflația consumatorilor vor fi esențiale.

Sursa: xStation5

Contractele futures pentru indicele US500 (S&P 500) sunt în scădere față de închiderea de ieri, în principal ca reacție la datele PPI peste așteptări, indicând presiuni inflaționiste persistente și limitând așteptările pieței privind reduceri rapide ale ratei dobânzii de către Fed. Datele PPI de bază peste consens au declanșat îngrijorări cu privire la continuarea politicii monetare actuale. Indicatorul RSI scade la aproximativ 50, semnalând un impuls neutru și posibilitatea unei corecții suplimentare după nivelurile record din decembrie. Sursa: xStation5

Știri corporative

Wells Fargo (WFC.US) a raportat rezultate pentru trimestrul IV al anului 2025 care au dezamăgit piața, deoarece veniturile și EPS au fost sub așteptări, ceea ce a dus la o scădere a prețului acțiunilor sale. Cu toate acestea, banca a înregistrat o creștere a profitului net și prezintă perspective optimiste pentru 2026, presupunând cheltuieli stabile, venituri din dobânzi mai mari și creștere în segmentele de creditare și piețe financiare. Eliminarea constrângerilor de reglementare permite o expansiune și investiții suplimentare, crescând speranțele pentru rezultate îmbunătățite în anul următor.

Principalele date financiare ale Wells Fargo pentru trimestrul IV al anului 2025:

Venituri: 21,29 miliarde USD

EPS: 1,62 USD

Bilanț: peste 2 trilioane USD

Creșterea profitului net de la an la an, determinată de veniturile din dobânzi

Creștere puternică a numărului de carduri de credit noi și a creditelor auto

Citigroup (C.US) a raportat rezultate pentru trimestrul IV al anului 2025 care au surprins pozitiv piața. În ciuda performanțelor mai slabe în divizia de piețe, banca a înregistrat o creștere solidă în segmentele de investiții bancare și gestionare a averilor. Banca prevede o creștere a veniturilor nete din dobânzi în 2026 și menținerea unei structuri eficiente a costurilor.

Principalele date financiare ale Citigroup pentru trimestrul IV al anului 2025:

EPS ajustat: 1,81 USD față de 1,62 USD estimat

Venituri: 19,9 miliarde USD față de 20,5 miliarde USD estimat, în creștere de la 19,5 miliarde USD față de aceeași perioadă a anului trecut

Venituri nete din dobânzi (NII): 15,7 miliarde USD, +5% față de trimestrul anterior, +14% față de aceeași perioadă a anului trecut

Cheltuieli operaționale totale: 13,8 miliarde USD față de 14,3 miliarde USD în trimestrul anterior

Rezervă pentru pierderi din credite: 2,22 miliarde USD, în scădere de la 2,45 miliarde USD

Credite: 752 miliarde USD, depozite: 1,40 trilioane USD

Venituri pe segmente: Servicii: 5,94 miliarde USD, +11% față de trimestrul anterior, +15% față de aceeași perioadă a anului trecut Piețe: 4,54 miliarde de dolari, -18% față de trimestrul anterior, -1% față de anul precedent Servicii bancare: 2,21 miliarde de dolari, +4% față de trimestrul anterior, +78% față de anul precedent Servicii bancare pentru consumatori din SUA: 5,29 miliarde de dolari, +3% față de anul precedent Gestionarea averii: 2,13 miliarde de dolari, +7% față de anul precedent



Banca a subliniat că anul 2025 s-a încheiat cu venituri record și un efect de levier operațional pozitiv în toate cele cinci segmente de activitate, investițiile generând o creștere solidă a veniturilor.

Bank of America (BAC.US) a raportat rezultate pentru trimestrul IV al anului 2025 care au depășit așteptările pieței. Creșterea veniturilor din dobânzi și din alte surse a reflectat reziliența consumatorilor și a întreprinderilor. Segmentele Global Banking și Global Wealth & Investment Management au înregistrat o creștere a veniturilor față de anul precedent și față de trimestrul anterior. Banca prevede o creștere de 5-7% a veniturilor nete din dobânzi și un efect de levier operațional pozitiv în 2026.

Principalele date financiare ale Bank of America pentru trimestrul IV al anului 2025:

EPS: 0,98 USD față de 0,95 USD estimat

Venituri nete din dobânzi (FTE): 15,9 miliarde USD, în creștere de la 14,5 miliarde USD față de anul precedent

Venituri neprovenite din dobânzi: 12,6 miliarde USD, în creștere față de 12,1 miliarde USD în aceeași perioadă a anului trecut

Rezervă pentru pierderi din credite: 1,31 miliarde USD, în scădere față de 1,45 miliarde USD în aceeași perioadă a anului trecut

Cheltuieli operaționale: 17,4 miliarde USD față de 16,8 miliarde USD în trimestrul IV al anului 2024

Depozite: 2,01 trilioane USD

Venituri: 28,40 miliarde USD față de previziunile de 27,55 miliarde USD

Venit net: 7,6 miliarde USD

Venituri pe segmente: Servicii bancare pentru consumatori: 11,2 miliarde USD, în creștere față de 10,6 miliarde USD în aceeași perioadă a anului trecut Gestionarea averii și investițiilor la nivel global: 6,62 miliarde USD, în creștere față de 6,0 miliarde USD în aceeași perioadă a anului trecut Servicii bancare globale: 6,24 miliarde de dolari, în creștere față de 6,10 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut Piețe globale: 5,32 miliarde de dolari, în creștere față de 4,86 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut



Banca a raportat o calitate solidă a creditelor, un efect de levier operațional pozitiv și o creștere a veniturilor în segmente cheie, ceea ce, combinat cu cererea rezistentă a consumatorilor și a întreprinderilor, creează optimism pentru anul următor.