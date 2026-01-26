Deschiderea sesiunii din SUA: Marile companii tehnologice, Fed și politica în acțiune. O săptămână de test pentru piețe!

Săptămâna pe piețele financiare se anunță extrem de plină de evenimente. Investitorii din întreaga lume se pregătesc pentru o serie de evenimente care ar putea determina direcția piețelor bursiere în lunile următoare. În centrul atenției se vor afla giganții tehnologici din grupul “Magnificent 7”, ale căror rezultate trimestriale ar putea decide soarta raliului tehnologic alimentat de boom-ul inteligenței artificiale. În același timp, toate privirile sunt îndreptate către reuniunea Rezervei Federale. Jerome Powell și echipa sa vor lua o decizie cu privire la ratele dobânzilor, iar conferința de presă de joi seara ar putea da tonul pentru întreaga săptămână. În timp ce piața se așteaptă ca ratele să rămână stabile, orice comentariu al lui Powell cu privire la inflație sau viitoare reduceri ale ratelor ar putea afecta randamentele obligațiunilor, dolarul și piețele de acțiuni. La toate acestea se adaugă și un element politic. Președintele Donald Trump ar putea anunța săptămâna aceasta candidatul său preferat pentru a-l succeda pe Powell, intensificând și mai mult atmosfera. Se pare că sunt în cursă nume precum Rick Rieder și Kevin Warsh. Orice indiciu în acest sens ar putea spori incertitudinea, alimentând dezbaterea privind independența Fed și direcția viitoare a politicii monetare. Săptămâna aceasta reunește două lumi cheie: câștigurile celor mai mari companii de tehnologie și deciziile cu cel mai mare impact asupra politicii monetare. Surprizele pozitive din partea giganților tehnologici, combinate cu un semnal agresiv din partea Fed, ar putea întări optimismul pieței, în timp ce orice dezamăgiri sau incertitudini politice ar putea declanșa o volatilitate accentuată. Pentru investitori, zilele următoare vor fi un adevărat test de nervi, iar evenimentele care se vor desfășura ar putea da tonul pentru începutul anului. Sursa: xStation5 Contractele futures US500 (S&P 500) sunt în creștere în sesiunea de astăzi, impulsionate în principal de optimismul dinaintea rapoartelor trimestriale ale companiilor din grupul “Magnificent 7”. Mediile mobile exponențiale formează un model clasic bullish, susținând și mai mult sentimentul pozitiv al pieței. Sursa: xStation5 Știri despre companii: CoreWeave (CRWV.US) a anunțat că Nvidia va investi 2 miliarde de dolari pentru a accelera dezvoltarea infrastructurii AI. Cu sprijinul Nvidia, CoreWeave intenționează să construiască peste 5 GW de capacitate de calcul în centrele sale de date până în 2030.

USA Rare Earth (USAR.US) a confirmat că guvernul SUA va prelua o participație în companie, oferind aproximativ 1,6 miliarde de dolari în finanțare în cadrul programului de sprijin pentru metale rare critice. În schimb, guvernul va primi acțiuni și opțiuni pe acțiuni, obținând astfel o participație semnificativă în companie. După anunț, acțiunile USA Rare Earth au înregistrat o creștere.

Acțiunile Revolution Medicines (RVMD.US) au scăzut cu aproximativ 20% după ce s-a anunțat că Merck (MRK) nu mai poartă discuții cu compania în vederea achiziționării acesteia.

Acțiunile AppLovin (APP.US) au crescut cu 5% după ce au primit o recomandare de „cumpărare”, reflectând optimismul investitorilor cu privire la perspectivele companiei în sectorul aplicațiilor mobile și al publicității.

