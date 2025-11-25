Deschiderea sesiunii din SUA: Nasdaq sub presiunea Nvidia și AMD 📌Acțiunile Alphabet la maxim istoric

Contractele futures pe indicii americani sunt în scădere marți, sub presiunea deteriorării sentimentului în sectorul semiconductorilor, unde AMD, Nvidia și TSMC pierd, în urma rapoartelor conform cărora Meta Platforms a ales cipurile TPU AI ale Google pentru implementarea viitoare, în locul unităților Nvidia. Piața începe să ia în calcul riscul real al scăderii dominanței giganților din sectorul semiconductorilor. Investitorii așteaptă, de asemenea, o serie de date macroeconomice pentru a evalua dacă optimismul în jurul unei potențiale reduceri a ratei dobânzii de către Rezerva Federală poate fi menținut. Dolarul american este în scădere notabilă astăzi, afectat de datele macroeconomice slabe. Indicele prețurilor de producție (PPI) a fost sub previziuni în ceea ce privește valorile de bază, iar încrederea consumatorilor măsurată de Conference Board a slăbit în mod neașteptat, în timp ce vânzările cu amănuntul au fost dezamăgitoare. Nvidia și AMD sunt cele mai slabe performante pe piața americană în prezent; Oracle continuă, de asemenea, să înregistreze scăderi. Acțiunile Alibaba (BABA.US) sunt în scădere, în ciuda rezultatelor financiare solide. Sursa: xStation5 Știri despre companii Nvidia (NVDA) a scăzut cu 6% după ce s-a anunțat că Meta Platforms poartă discuții pentru a cheltui miliarde de dolari pe cipurile AI ale Google, ceea ce sugerează că liderul în domeniul căutării câștigă teren în fața celui mai profitabil accelerator AI de pe piață. Alphabet (GOOGL) a crescut cu 4% la deschidere, apropiindu-se de o valoare de piață de 4 trilioane de dolari.

Alibaba Group (BABA) crește cu 4,1% după ce a raportat o creștere mai bună decât se aștepta în segmentul său cheie de cloud, evidențiind creșterea cererii de putere de calcul în timpul boom-ului AI din China.

Amentum Holdings (AMTM) câștigă 8,4% după ce firma IT a înregistrat venituri ajustate în trimestrul IV, care au crescut cu 10% față de anul precedent și au depășit așteptările.

Brinker International (EAT) a crescut cu 2,0% după ce analistul Citi Jon Tower a ridicat ratingul operatorului Chili's și Maggiano's de la neutru la cumpărare .

Sandisk (SNDK) a crescut cu 1,1% după ce a fost selectată să înlocuiască Interpublic Group în indicele S&P 500.

Spotify (SPOT) a înregistrat o creștere de 4,1% după ce Financial Times a raportat că această companie intenționează să majoreze prețurile abonamentelor în SUA în primul trimestru al anului viitor.

Symbotic (SYM) a înregistrat o creștere de 13% după ce a publicat o prognoză a veniturilor pentru primul trimestru care a depășit estimările medii ale analiștilor. Zoom Communications (ZM) a înregistrat o creștere de 5,1% după ce rezultatele sale din al treilea trimestru au depășit așteptările. Compania și-a revizuit în sus și prognoza pentru întregul an. Sursa: xStation5 Date macroeconomice din SUA Indicele privind încrederea consumatorilor Conference Board pentru luna octombrie: actual 88,7; prognoză 93,5; anterior 94,6 Indicele Richmond Manufacturing pentru luna octombrie: actual -15; prognoză -5; anterior -4 Vânzări cu amănuntul pentru luna septembrie: Principal (MoM): actual 0,2%; previziune 0,4%; anterior 0,6%

Core (MoM): actual 0,3%; previziune 0,3%; anterior 0,6%

Fără benzină/vehicule (MoM): actual 0,1%; previziune 0,4%; anterior 0,6% Inflația prețurilor de producție pentru luna septembrie: PPI (YoY): actual 2,7% față de prognoza de 2,7%; anterior 2,7%

PPI (MoM): actual 0,3% față de prognoza de 0,3%; anterior -0,1%

PPI excl. alimente/energie/transport (YoY): prognoză 2,7%; anterior 2,8%

PPI excl. alimente/energie/transport (MoM): prognoză 0,2%; anterior 0,3%

PPI de bază (YoY): prognoză 2,7%; anterior 2,8%

PPI de bază (MoM): prognoză 0,2%; anterior -0,1% Sursa: xStation5

