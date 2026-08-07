Deschiderea sesiunii din SUA: O revenire modestă în umbra unei piețe a muncii slabe

Datele extrem de dezamăgitoare privind piața muncii au eclipsat pentru scurt timp evoluțiile din Golful Persic și sezonul raportărilor financiare. O dezamăgire majoră, sub forma unei scăderi a cifrei NFP, a determinat deprecierea dolarului și a contribuit la declanșarea unei reveniri modeste a principalilor indici. US100 și US500 își limitează câștigurile la aproximativ 0,5%. Scăderea cifrei NFP și încetinirea bruscă a creșterii salariilor (aproape de 0% față de luna precedentă) modifică semnificativ prețurile pieței privind politica monetară a Fed, susținând valorile acțiunilor în ciuda problemelor de pe piața muncii. Prețurile aurului sunt, de asemenea, în creștere. Anxietatea de pe piața de acțiuni s-a mutat în mod clar către piața obligațiunilor. Randamentele titlurilor de stat americane sunt în creștere, iar piața pune din ce în ce mai mult la îndoială credibilitatea Fed, ceea ce reprezintă un test important pentru noul președinte, la scurt timp după numire. Situația din Golful Persic rămâne ambiguă. Schimbul de focuri s-a oprit temporar, iar Iranul ar fi în negocieri cu Omanul pentru un acord care ar normaliza parțial tranzitul prin strâmtoare. Evoluțiile indicelui NASDAQ100 Evoluțiile de astăzi ale indicelui tehnologic se concentrează pe companiile SaaS și pe anumiți producători de semiconductori. Aceasta este o consecință a sezonului de raportare a rezultatelor financiare, care pune serios sub semnul întrebării fundamentul narațiunii privind „apocalipsa SaaS”. Companiile mai mari înregistrează o evoluție în sens opus, în special cele din sectorul semiconductorilor și al comerțului cu amănuntul. Acestea din urmă ar putea fi supuse unei presiuni potențiale din cauza scăderii profiturilor. Știri despre companii Atlassian Corp (TEAM.US) : Furnizorul de software pentru întreprinderi risipește temerile legate de AI și SaaS, raportând o creștere fenomenală în trimestrul al doilea al anului 2026. Acțiunile au înregistrat un salt de peste 30% la deschiderea pieței din SUA. Compania a depășit clar așteptările în toate categoriile, ieșind în evidență creșterea creanțelor de aproximativ 40%.

Cloudflare (NET.US) : Compania specializată în securitate cibernetică atenuează îngrijorările legate de comprimarea marjelor prin rezultatele sale din trimestrul al doilea al anului 2026. Așteptările privind veniturile și profitul au fost depășite cu aproximativ 5%, dar atenția s-a concentrat în principal pe previziunile conducerii. Pe fondul cererii de soluții cloud, se preconizează că veniturile la sfârșitul anului vor depăși 2,86 miliarde USD. Acțiunile cresc cu aproximativ 15%.

Airbnb (ABNB.US) : Operatorul platformei de închirieri pe termen scurt a publicat rezultatele pentru trimestrul al doilea din 2026, care indică o creștere a veniturilor de 17%, cu mult peste așteptări. Acțiunile au înregistrat o creștere de aproximativ 8%.

Hertz (HTZ1.US) : Compania de închirieri auto își continuă creșterea pe fondul rezultatelor din trimestrul al doilea. Așa cum se așteptau unii analiști, Cupa Mondială s-a dovedit a fi un punct de cotitură, iar compania a surprins cu un profit pe acțiune (EPS) de aproape două ori mai bun decât se aștepta piața. Merită menționat, totuși, că profitul pe acțiune este încă negativ (o pierdere). Acțiunea a înregistrat o creștere de aproximativ 30%. Analiză tehnică US100 (interval zilnic) Prețul a ieșit din tendința descendentă, menținându-se în același timp deasupra mediilor mobile exponențiale (EMA) 100 și 200. Cererea a preluat inițiativa în mod clar și destul de brusc, deși ar putea trece ceva timp până când va începe o nouă creștere susținută. Indicele RSI susține această perspectivă, revenind la valori normale la fel de rapid după ce a atins minime istorice. Limita superioară a fostului trend descendent ar putea acționa acum ca nivel de suport, la fel ca și EMA 100. În prezent, principala provocare pentru cumpărători va fi să depășească nivelul de ~30.000 și să continue avansul către zona de 31.000 – 32.000 de puncte. Sursă: xStation 5 Date macroeconomice Datele cheie ale sesiunii de vineri au fost cifrele NFP din iulie. NFP s-a situat la -23.000, față de așteptările de aproximativ 80.000. Niciuna dintre marile bănci de investiții sau centrele de analiză nu a publicat o prognoză precisă. Deoarece acest fenomen a început să se repete în ultimele luni, se ridică tot mai multe întrebări cu privire la calitatea datelor și la starea reală a pieței muncii din SUA. Revizuirile negative ale datelor din lunile anterioare nu îmbunătățesc perspectivele. În urma raportului NFP, creșterea câștigurilor medii pe oră a încetinit. Față de luna precedentă, rata de creștere a scăzut la 0,1% (față de 0,3%, cât se aștepta).

În ciuda datelor slabe din raportul NFP, rata șomajului a scăzut de la 4,2% la 4,1%. Totuși, aceasta este o consecință a scăderii ratei de participare la forța de muncă, care la rândul ei este o consecință a îmbătrânirii populației din SUA.

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