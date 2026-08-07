Dolarul și Nasdaq, un test decisiv

În urma ședinței Fed din iulie, care nu a adus nici o majorare a ratei dobânzii, nici o claritate sporită cu privire la acțiunile viitoare ale comitetului, prețurile de pe piață pentru majorările ratei dobânzii au scăzut semnificativ, ceea ce a dus la o depreciere a dolarului și la creșteri pe piața bursieră.

Investitorii par din ce în ce mai sceptici că declarațiile „hawkish” ale noului președinte al Fed vor fi urmate de acțiuni concrete. Reamintim că acum aproape exact un an, Warsh s-a aliat deschis cu Trump, afirmând la FOX News că frustrarea președintelui față de modul în care Powell gestiona politica monetară era pe deplin justificată. El a criticat instituția la momentul respectiv pentru că a acționat prea lent în reducerea ratelor dobânzilor și pentru că se baza excesiv pe date economice retrospective.

Întrucât Fed trebuie să asigure atât stabilitatea prețurilor, cât și ocuparea maximă a forței de muncă, semnalele de încetinire a pieței muncii din SUA ar putea duce la o revizuire și mai moderată a traiectoriei preconizate a ratelor dobânzilor în SUA.

Cu toate acestea, datele NFP au avut tendința de a surprinde în sens pozitiv în ultimii ani – valoarea principală (variația numărului de locuri de muncă din sectorul non-agricol) a depășit așteptările în 35 din ultimele 50 de luni.

Deci, la ce să ne așteptăm? Sau mai degrabă...

...ce știm deja despre piața muncii din SUA?

Ultimele date privind NFP

În iunie, numărul locurilor de muncă de pe piața muncii din SUA a crescut cu 49.000, semnificativ sub nivelul prognozat (107.000). De asemenea, a avut loc o revizuire semnificativă în sens descendent a datelor pentru ultimele două luni (-74.000).

Cu toate acestea, media pe trei luni s-a menținut la un nivel sănătos (+111.000) datorită datelor solide din aprilie și mai. În opinia noastră, scăderea din iunie nu semnifică neapărat o răcire a pieței muncii din SUA.

Grafic 1: NFP și componenta PMI pentru ocuparea forței de muncă din ISM (2020-2026)

Sursă: XTB Research, 07.08.2026

ADP

Datele din iulie au surprins din nou în sens negativ. Acestea au indicat crearea a doar 44.000 de noi locuri de muncă, ceea ce, combinat cu revizuirea în sens descendent a valorii din iunie (la 95.000), nu inspiră un optimism excesiv.

Divergența dintre sectorul serviciilor (creștere cu 47.000 de noi locuri de muncă) și sectorul industrial (scădere cu 3.000) se accentuează.

Sectorul educației și al sănătății rămâne un pilon al creșterii (+36.000), iar sectorul financiar (+10.000) și cel al serviciilor pentru afaceri (+9.000) înregistrează, de asemenea, performanțe solide.

Se observă însă o încetinire evidentă în industriile care anterior stimulau ocuparea forței de muncă. Sectorul de agrement și ospitalitate a eliminat 11.000 de locuri de muncă (în ciuda Cupei Mondiale co găzduite de SUA), iar comerțul cu amănuntul și logistica au pierdut 8.000 de locuri de muncă.

Situația privind salariile pare interesantă.

Creșterea salarială pentru angajații care își păstrează postul actual s-a stabilizat la 4,4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai mari creșteri salariale din această categorie au fost înregistrate de angajații din sectorul financiar (5,2%) și din cel al producției (5,0%).

Observăm, de asemenea, o diferență semnificativă în funcție de mărimea întreprinderii. Microîntreprinderile (cu mai puțin de 20 de angajați) majorează salariile cu doar 2,4%, în timp ce întreprinderile mijlocii și mari garantează creșteri de aproximativ 4,7%.

Dinamica salarială pentru persoanele care își schimbă locul de muncă a crescut la 7,0%, cel mai ridicat nivel din august 2025.

Ritmul de creare a de noi locuri de muncă încetinește, dar este mai în concordanță cu scenariul unei „aterizări line”. În multe sectoare, găsirea unui loc de muncă durează mai mult decât înainte (durata medie a șomajului s-a prelungit la 26 de săptămâni), dar aceasta nu reprezintă o imagine completă. În industriile cheie, angajatorii se confruntă în continuare cu dificultăți în găsirea de lucrători potriviți.

JOLTS

Trebuie menționat de la început că datele JOLTS sunt publicate cu o lună întârziere față de alte indicatori. Acestea nu prezintă o imagine la fel de actuală a situației care predomină în prezent în economia SUA. Mai ales într-o perioadă marcată de schimbări geopolitice atât de dinamice și de volatilitate a prețurilor principalelor materii prime energetice.

Cu toate acestea, datele din iunie se încadrează în tabloul caracterizat de un nivel scăzut al angajărilor și al concedierilor, care se conturează de luni de zile.

Rata concedierilor s-a menținut la un nivel foarte scăzut, de 1,1%.

Numărul demisiilor voluntare a fost, de asemenea, redus (2%).

Cererile săptămânale de șomaj

Numărul noilor cereri de indemnizație de șomaj s-a menținut la un nivel scăzut (199.000). O altă valoare scăzută a adus media mobilă pe 4 săptămâni sub pragul de 200.000.

Merită reamintit faptul că, în urmă cu două săptămâni, cererile noi de șomaj au scăzut la cel mai scăzut nivel din 1969.

Pe ce se vor concentra investitorii astăzi?

Dincolo de cifra principală, care va arăta variația numărului de locuri de muncă din sectorul non-agricol (consens: 80.000), ne vom îndrepta atenția către:

Revizuirile datelor pentru ultimele două luni.

Rata șomajului (consens: 4,2%).

Creșterea salariilor, atât în termeni anuali, cât și lunari (consens: 3,5%; 0,3%).

În contextul preocupărilor legate de inflația încă ridicată (inflația la 3,5% și inflația de bază atingând 2,6%), creșterea salariilor ar putea atrage o atenție deosebită. Consensul estimează o valoare de aproximativ 3,5%, ceea ce înseamnă că nu se înregistrează o creștere a veniturilor în termeni reali.

Grafic 2: Inflația IPC din SUA și creșterea salariilor (2007-2026)

Sursă: XTB Research, 07.08.2026

Date sub așteptări ar spori îngrijorările cu privire la consumatorul american, care sunt deja destul de clar conturate în acest moment. Consumul se realizează în mare parte în detrimentul economiilor (rata de economisire a scăzut la doar 3%), iar creșterea acestuia este foarte inegală. Creșterea consumului în rândul quintilei superioare (20%) a persoanelor cu venituri ridicate din SUA, după ajustarea pentru inflație, a atins 3,8% în primul trimestru. În restul populației (80% dintre cetățeni), aceasta a rămas practic neschimbată (+0,6%).

Pe de altă parte, creșterea puternică a ocupării forței de muncă ar putea confirma orientarea „hawkish” a FOMC în ceea ce privește convingerea cu privire la necesitatea majorării ratelor dobânzilor. Menținerea unei situații caracterizate de „puține concedieri și puține angajări” ar trebui să le permită factorilor de decizie să-și concentreze pe deplin atenția asupra presiunilor inflaționiste, care rămân la un nivel îngrijorător de ridicat.