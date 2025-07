Deschiderea sesiunii din SUA: Piața muncii puternică alimentează optimismul (03.07.2025)

Wall Street înregistrează o nouă sesiune de creșteri în urma raportului NFP care a depășit așteptările majorității economiștilor. Creșterea neașteptată a numărului de locuri de muncă create și scăderea șomajului la 4,1% au reînnoit încrederea investitorilor în economia SUA. Nasdaq și DJIA au crescut cu aproximativ 0,9%, S&P 500 a înregistrat a zecea sesiune consecutivă de creșteri (+0,7%), iar Russell 2000 a câștigat 0,65%. Pe de altă parte, piața obligațiunilor se află în scădere, investitorii diminuând așteptările privind o reducere a ratei dobânzii și renunțând la pariurile pe o reducere a ratei dobânzii în iulie. În consecință, randamentele cresc de la minimele recente, cauzate de comentariile moderate ale mai multor oficiali ai Fed, declarația lui Jerome Powell că o reducere a ratei dobânzii „nu este exclusă” și raportul ADP surprinzător de slab de ieri. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil US500 (interval zilnic) Contractle futures pe indicele S&P 500 au înregistrat o creștere pentru a zecea sesiune consecutivă, câștigând în total 6,3% pe parcursul seriei de creșteri. Momentul rămâne puternic, chiar dacă RSI se situează cu mult peste nivelul de supra-cumpărare. Optimismul este generalizat, toate sectoarele din indice tranzacționându-se în prezent la niveluri mai ridicate. Cu toate acestea, seria de noi maxime istorice ar putea fi pusă în pericol dacă prețul scade sub nivelul de 6.245, punctul în care indicele s-a oprit la începutul acestei săptămâni, înainte de a-și continua mișcarea ascendentă. Sursa: xStation5 Știri despre companii: ASML, BE Semiconductor și ASM International au înregistrat scăderi între 0,6% și 1,6% după ce Samsung a anunțat că amână deschiderea fabricii de cipuri din Texas. Amânarea, legată de problemele legate de cererea clienților, afectează furnizorii europeni: ASML obține 14% din venituri de la Samsung, BE Semi 4,4%, iar ASM este, de asemenea, un partener cheie. Investitorii se tem de o scădere a cererii pe termen scurt din partea gigantului coreean din domeniul tehnologiei.

