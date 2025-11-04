Deschiderea sesiunii din SUA: Presiune descendentă pe piețele americane pe fondul închiderii guvernului

Aspecte esențiale Sezonul raportărilor trimestriale este încă în desfășurare; după sesiune, investitorii așteaptă rapoartele AMD și Arista Networks, care ar putea influența următoarea direcție a pieței.

Închiderea prelungită a guvernului american întârzie publicarea datelor macroeconomice cheie, inclusiv raportul JOLTS de astăzi, sporind incertitudinea și îngreunând evaluarea stării de sănătate a economiei

În ansamblu, sesiunea de pe piețele bursiere americane se desfășoară sub presiune descendentă. Contractele futures pe Nasdaq 100 și S&P 500 sunt în prezent în scădere cu aproximativ 0,9% și, respectiv, 0,5%. Sentimentul negativ este parțial determinat de avertismentele băncilor de investiții cu privire la o potențială corecție a pieței și de o stare de spirit mai puțin optimistă în sectorul tehnologic. Investitorii rămân prudenți, așteptând date macroeconomice suplimentare și câștiguri corporative într-un mediu de piață dificil. Sezonul raportărilor trimestriale este încă în desfășurare și continuă să influențeze în mod semnificativ sentimentul pieței. După sesiunea de astăzi, se așteaptă ca principalii actori din sectorul tehnologic, inclusiv AMD și Arista Networks, să își publice rapoartele. Participanții la piață vor monitoriza îndeaproape aceste rezultate, deoarece acestea pot oferi indicii cu privire la următoarele mișcări ale pieței și la posibila continuare a recentei creșteri. AMD se concentrează în principal pe inteligența artificială și soluții pentru centrele de date, în timp ce Arista Networks se concentrează pe extinderea infrastructurii de rețea pentru a face față traficului de date în creștere și cererii de cloud computing. În fundal, efectele închiderii prelungite a guvernului SUA, care durează din 1 octombrie, se fac încă simțite. Închiderea agențiilor federale, precum BLS, BEA și Biroul de Recensământ, a întârziat publicarea multor indicatori macroeconomici cheie. De exemplu, raportul JOLTS de astăzi privind locurile de muncă disponibile și fluctuația forței de muncă nu va fi publicat. Absența acestor date sporește incertitudinea investitorilor și complică evaluarea condițiilor economice și a direcției probabile a politicii Rezervei Federale. Datele din sectorul privat, inclusiv indicatorii PMI și sondajele privind încrederea consumatorilor, rămân disponibile, dar nu pot înlocui în totalitate statisticile guvernamentale lipsă. US500 (Interval H1) Contractele futures S&P 500 sunt în scădere, indicând o corecție pe termen scurt în cadrul unei tendințe descendente mai ample. Prudența investitorilor este evidentă, reflectând incertitudinea macroeconomică și anticiparea rezultatelor financiare ale companiilor din sectorul tehnologic, care au fost factori cheie ai sentimentului pieței în ultimele săptămâni. Din perspectivă tehnică, revenirea pe termen scurt nu a depășit nivelurile semnificative de rezistență sau mediile mobile, indicând faptul că presiunea din partea ofertei rămâne puternică. Sentimentul actual indică o aversiune crescută față de risc, iar viitoarele publicări macroeconomice și rapoartele privind profiturile ar putea determina următoarea direcție a indicelui. Sursa: xStatio5 Știri despre companii: Uber (UBER.US) rămâne sub o presiune semnificativă, scăzând cu aproximativ 7-8% după raportarea rezultatelor pentru trimestrul al treilea al anului 2025. În ciuda depășirii așteptărilor privind veniturile și profiturile, investitorii s-au concentrat pe o prognoză mai conservatoare a profitului pentru trimestrul al patrulea, care nu a îndeplinit așteptările pieței. Creșterea de două cifre a numărului de curse și a veniturilor nu a fost suficientă pentru a compensa îngrijorările legate de expansiunea viitoare, determinând prudență și vânzări de acțiuni.

Pfizer (PFE.US) a înregistrat o creștere de aproximativ 1,3%, reacționând pozitiv la rezultatele din trimestrul al treilea al anului 2025, care au depășit așteptările analiștilor. Compania și-a majorat previziunile privind profitul pe întreg anul, susținând optimismul investitorilor, în ciuda unei scăderi de 6% a veniturilor față de anul precedent.

Merck (MRK.US) înregistrează o creștere de aproximativ 2% în urma unui acord strategic cu Blackstone Life Sciences, prin care Merck va primi până la 700 de milioane de dolari pentru a dezvolta o terapie inovatoare împotriva cancerului.

Palantir Technologies (PLTR.US) a raportat venituri peste așteptări pentru trimestrul al treilea al anului 2025 și a majorat, de asemenea, previziunile privind veniturile pentru trimestrul al patrulea și pentru întregul an, invocând cererea crescândă pentru tehnologiile sale de inteligență artificială și poziția puternică pe care o deține în SUA, în special în sectoarele guvernamental și comercial. În ciuda rezultatelor solide, acțiunile Palantir au scăzut cu aproximativ 7%, reflectând marcarea profiturilor de către investitori.

