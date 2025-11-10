Deschiderea sesiunii din SUA: Riscul revine pe măsură ce piețele includ în prețuri sfârșitul blocajului (10.11.2025)

Aspecte esențiale Wall Street revine la creșteri în urma proiectului de lege care dă speranțe pentru sfârșitul blocajului guvernamental.

Acțiunile din sectorul tehnologic conduc raliul, recuperând aproape toate pierderile recente.

Posibilele modificări ale Obamacare afectează asiguratorii din domeniul sănătății.

Wall Street a înregistrat o revenire puternică luni, după ce Senatul SUA a adoptat un acord bipartid pentru a pune capăt închiderii guvernului, care a durat 40 de zile, un record — primul pas important către redeschiderea agențiilor federale. Contractele futures pe indicii americani au recuperat aproape toate pierderile din ultimele două sesiuni, îmbunătățirea sentimentului reflectându-se și pe piețele criptomonedelor și obligațiunilor (US100: +1,5%, US2000: +1,4%, US500: +0,9%, US30: +0,4%). Închiderea guvernului SUA, care durează deja de 41 de zile, a lăsat 1,4 milioane de angajați federali fără salarii și a perturbat servicii esențiale, inclusiv transportul aerian și ajutorul alimentar pentru 41 de milioane de americani. Un acord bipartizan al Senatului prevede finanțare temporară până la 30 ianuarie, alocări bugetare pentru întregul an pentru unele agenții și plata retroactivă a salariilor angajaților federali. Cu toate acestea, mai mulți democrați, printre care senatorii Schumer și Warren, s-au opus deja, invocând lipsa de acțiune în ceea ce privește subvențiile pentru sănătate care expiră, care sunt acum programate pentru vot în decembrie. Pachetul rambursează, de asemenea, statelor costurile SNAP și WIC pe durata închiderii, dar se confruntă în continuare cu obstacole în Camera Reprezentanților înainte de a ajunge pe biroul președintelui Trump. Acțiunile din sectorul tehnologic sunt în fruntea raliului de astăzi, grupul “Mag7” generând creșteri semnificative în principalii indici americani. Nvidia este cea mai mare câștigătoare din grup (NVDA.US: +3,6%), urmată de Alphabet (GOOGL.US: +3,3%), Tesla (TSLA.US: +2,7%) și Amazon (AMZN.US: +2%). Creșteri semnificative se înregistrează și la alte acțiuni din sectorul semiconductorilor (AMD.US: +5,4%, MU.US: +7,1%, INTC.US: +2,5%). Optimismul este astăzi generalizat pe piață, sectoarele defensive (bunuri de consum de bază, energie, servicii de sănătate) cedând o parte din câștiguri în favoarea acțiunilor mai orientate către risc/creștere. Sursa: Bloomberg Finance LP. US100 (interval zilnic) Contractele futures Nasdaq 100 au înregistrat astăzi o revenire puternică, situându-se cu doar 0,3% sub recuperarea pierderilor din ultimele două sesiuni. Indicele a revenit peste rezistența recentă din proximitatea pragului de 25.375 de puncte și încearcă să profite de impulsul ascendent pentru a depăși media mobilă exponențială pe 10 zile. Cu prețul apropiindu-se de centrul intervalului său tipic de tranzacționare și un RSI neutru în jurul valorii de 55, investitorii au spațiu de manevră pentru a se adapta în contextul ultimelor știri privind închiderea guvernului și al sezonului de raportare a rezultatelor financiare, Nvidia fiind în centrul atenției săptămâna aceasta.

Sursa: xStation5 Știri despre companie: Acțiunile asiguratorilor de sănătate au scăzut luni, după ce fostul președinte Donald Trump a cerut redirecționarea subvențiilor Obamacare direct către consumatori. Acțiunile Centene au scăzut cu 8,4%, Elevance Health cu 1,6% și UnitedHealth cu 0,3%. Subvențiile, care urmează să expire la sfârșitul anului, au fost introduse în timpul pandemiei pentru a ajuta americanii cu venituri mici, dar acum sunt esențiale pentru închidere federală de 40 de zile a finanțării sistemului de sănătate.

Acțiunile Monday.com au scăzut cu 16%, în ciuda rezultatelor record din al treilea trimestru și a reducerii semnificative a pierderilor. Veniturile au crescut cu 26%, până la 317 milioane de dolari, depășind previziunile, în timp ce profitul operațional ajustat a atins un nivel record de 47,5 milioane de dolari. Compania și-a menținut previziunile pentru întregul an, dar îngrijorările investitorilor cu privire la impactul AI asupra software-ului pentru locul de muncă continuă să afecteze sentimentul pieței. Pesimismul este determinat de previziunile de venituri reduse pentru întregul an.

Nvidia (NVDA.US) CEO-ul Jensen Huang a solicitat mai multe livrări de cipuri de la TSMC în timpul unei vizite în Taiwan, crescând cererea robustă de AI. El a recunoscut că sprijinul TSMC a fost esențial pentru succesul Nvidia, menționând că toți furnizorii importanți de memorii AI și-au extins capacitatea. În ciuda presiunii recente asupra acțiunilor tehnologice megacap pe fondul scepticismului față de AI, Nvidia rămâne cea mai valoroasă companie din lume. CEO-ul TSMC, C.C. Wei, se așteaptă ca vânzările record să continue, deoarece cererea depășește oferta.

Pfizer (PFE.US: +1%) a încheiat o tranzacție de 10 miliarde de dolari pentru achiziționarea dezvoltatorului de medicamente pentru obezitate Metsera, învingând Novo Nordisk într-o licitație acerbă. Metsera a acceptat oferta Pfizer, invocând riscurile antitrust din oferta Novo (NOVOB.DK: +2,2%). Acordul oferă Pfizer o poziție mult dorită pe piața în plină expansiune a medicamentelor pentru slăbit, deși tratamentele Metsera sunt încă la ani distanță de lansare. Novo a declarat că se va concentra pe dezvoltarea propriilor produse pentru obezitate.

Acțiunile Rumble (RMBL.US) au crescut cu 9% după ce platforma video și-a redus pierderile nete din al treilea trimestru la 16,3 milioane de dolari, de la 31,5 milioane de dolari în anul precedent, și a crescut veniturile medii pe utilizator cu 7%, la 0,45 dolari. Veniturile au scăzut ușor la 24,8 milioane de dolari, în timp ce numărul utilizatorilor activi lunar a scăzut la 47 de milioane. Investitorii au salutat semnele de îmbunătățire a monetizării și controlului costurilor, în ciuda scăderii numărului de utilizatori.

