Deschiderea sesiunii din SUA: Sentimentele pe Wall Street sunt mixte înainte de decizia Fed 🗽 US100 pierde ușor, Resmed scade cu 6%

Indicii de pe Wall Street deschid sesiunea ├«n u╚Öoar─â sc─âdere, a╚Ötept├óndu-se la o concluzie aproape sigur─â a primei reduceri a ratei Fed din ultimii 4 ani (21:00 ora Rom├óniei) ╚Öi a conferin╚Ťei lui Powell (21:30 ora Rom├óniei)

Pia╚Ťa estimeaz─â o ╚Öans─â de 66% pentru o reducere de 50 pb a ratei Fed; reac╚Ťia la decizii r─âm├óne incert─â. US100 pierde 0,2% la deschidere

BlackRock (BLK.US) ╚Öi Microsoft (MSFT.US) pl─ânuiesc o investi╚Ťie comun─â de peste 30 de miliarde de dolari ├«n AI ╚Öi infrastructur─â pentru baze de date ╚Öi sectorul energetic; finan╚Ťarea total─â pentru ├«ntreaga ac╚Ťiune ar putea ajunge la aproximaiv 100 de miliarde de dolari; investi╚Ťia va implica ├«n principal SUA ╚Öi ├«ntr-o mai mic─â m─âsur─â ╚Ť─ârile aliate

Ac╚Ťiunile US Steel (X.US) au crescut u╚Öor ca urmare a unor noi rapoarte care sugereaz─â o decizie final─â de preluare dup─â alegerile din noiembrie din SUA; Resmed (RMD.US) a sc─âzut cu 6% dup─â retrogradarea din partea Wolfe Research, ini╚Ťiind realizarea de profituri dup─â atingerea maximului ultimilor 1 ani Investitorii au deschis sesiunea de ast─âzi cu sc─âderi, a╚Ötept├ónd cu ner─âbdare decizia Fed ╚Öi discursul lui Jerome Powell. Se pare c─â o decizie de reducere a ratelor cu 25 de puncte de baz─â ar fi mai ├«n concordan╚Ť─â cu comunicarea de p├ón─â acum a Rezervei Federale , iar o reducere cu 50 de puncte de baz─â ar putea fi perceput─â ca o ÔÇ×recunoa╚ÖtereÔÇŁ a ├«nt├órzierii fa╚Ť─â de relaxarea monetar─â, ceea ce ar putea fi, ├«n consecin╚Ť─â, un semnal de alarm─â sigur pentru pia╚Ťa bursier─â. Cu toate acestea, pe termen scurt, reac╚Ťia la decizia Fed r─âm├óne ├«n mare m─âsur─â incert─â; de╚Öi o reducere mai ampl─â, men╚Ťin├ónd ├«n acela╚Öi timp datele solide din economie, ar trebui s─â sprijine Wall Street ╚Öi s─â sl─âbeasc─â randamentele. Datele de ast─âzi privind pia╚Ťa imobiliar─â din SUA s-au dovedit a fi mai puternice dec├ót se estimase. Autoriza╚Ťiile de construc╚Ťie au crescut cu aproape 5% MoM fa╚Ť─â de previziunile de 1%, iar num─ârul construc╚Ťiilor ├«ncepute a crescut cu 9,6% MoM fa╚Ť─â de previziunile de 6,5%, dup─â o sc─âdere de 6% ├«n iulie. Wall Street deschide sesiunea cu un sentiment u╚Öor mai negativ; ac╚Ťiunile Big Tech sunt ├«n cre╚Ötere; un sentiment mai nefavorabil este observat ├«n sectorul s─ân─ât─â╚Ťii ╚Öi ├«ngrijirii medicale. Sursa: xStation 5 ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Graficul US100 (interval M30, zilnic) Pe termen scurt, observ─âm c─â indicele ╚Öi-a men╚Ťinut linia de trend ascendent din septembrie ╚Öi se tranzac╚Ťioneaz─â ├«ntre mediile exponen╚Ťiale de 50 ╚Öi 200 de perioade ├«nainte de conferin╚Ťa Fed. O sc─âdere sub pragul de 19.400 ar putea sugera un impuls descendent mai puternic. O cre╚Ötere peste pragul de 19.500 ar putea deschide calea pentru cump─âr─âtori de a testa maximele locale de la 20.000 de puncte.

Sursa: xStation 5 Urm─ârind intervalul zilnic, putem observa c─â Nasdaq 100 (US100)┬á a c─âzut sub media exponen╚Ťial─â de 200 de zile(linia ro╚Öie) de dou─â ori, dar a reu╚Öit rapid s─â compenseze punctele, ap─âr├ónd tendin╚Ťa ascendent─â. Suportul principal este acum la nivelul de 18.500 de puncte, unde se afl─â retragerea Fibonacci de 23,6% a valului ascendent 2022. Sursa: xStation 5 ╚śtiri despre companii Ac╚Ťiunile Edwards Lifesciences (EW.US) , companie specializat─â ├«n dispozitive dedicate chirurgiei cardiovasculare, pierd 2% dup─â ce Jefferies a retrogradat ac╚Ťiunile de la ÔÇťbuyÔÇŁ la ÔÇťholdÔÇŁ, cit├ónd ├«ngrijor─âri cu privire la perspectivele de cre╚Ötere ale afacerii. Cu toate acestea, anali╚Ötii de la Baptista Research au ├«mbun─ât─â╚Ťit ratingul companiei la ÔÇťoutperformÔÇŁ de la ÔÇťholdÔÇŁ, cu un pre╚Ť ╚Ťint─â crescut la 82,90 USD fa╚Ť─â de 66 USD ├«n prezent

Ac╚Ťiunile GE HealthCare (GEHC.US) c├ó╚Ötig─â u╚Öor dup─â ce anali╚Ötii de la BTIG au ├«mbun─ât─â╚Ťit ratingul ac╚Ťiunilor la ÔÇťcump─ârareÔÇŁ de la ÔÇťneutruÔÇŁ anterior, spun├ónd c─â mediul de tehnologie medical─â pentru afacerea de tehnologie medical─â a companiei s-a ├«mbun─ât─â╚Ťit.

On Holding (ONON.US) c├ó╚Ötig─â, dup─â ce Stifel a crescut pre╚Ťul ╚Ťint─â pentru produc─âtorul popularelor bare de adida╚Öi la 59 de dolari de la 45 de dolari anterior. Compania este evaluat─â ├«n prezent la aproximativ 50 de dolari ╚Öi a c├ó╚Ötigat mai mult de 60% de la IPO-ul din 2021.

Ac╚Ťiunile Sirius XM Holdings (SIRI.US) , puternic tranzac╚Ťionate, au crescut cu 3%, deoarece Guggenheim Securities ╚Öi-a majorat ratingul pentru compania de radio prin satelit, la ÔÇťbuyÔÇŁ, subliniind c─â tendin╚Ťele opera╚Ťionale ╚Öi fluxul de numerar liber sunt stabile, iar num─ârul de abona╚Ťi probabil va cre╚Öte. Compania se confrunt─â cu datorii mari (peste 9 miliarde de dolari ├«n datorii pe termen lung)

Super Micro Computer (SMCI.US) cre╚Öte u╚Öor dup─â ce Needham & Co. a ini╚Ťiat acoperirea ac╚Ťiunilor cu o recomandare de cump─ârare. Anali╚Ötii spun c─â firma de cipuri are avantajul primului venit datorit─â ÔÇ×proiect─ârii de sisteme de calcul bazate pe GPU ╚Öi solu╚Ťii r─âcite cu lichidÔÇŁ. ├Än prezent, SuperMicro ├«nc─â nu a raportat rezultatele trimestriale, iar fereastra sa se ├«ncheie, dup─â care ar putea primi o sanc╚Ťiune consistent─â de la SEC

Ac╚Ťiunile United States Steel (X.US) sunt ├«n cre╚Ötere, deoarece Comitetul de Securitate al SUA a acordat conglomeratului japonez Nippon Steel permisiunea de a-╚Öi prezenta din nou planul de a cump─âra compania siderurgic─â american─â ├«ntr-o tranzac╚Ťie evaluat─â la aproximativ 14,1 miliarde de dolari. Ac╚Ťiunile VF Corporation (VFC.US) au crescut cu 3%, deoarece ratingul proprietarului brandului The North Face a fost ├«mbun─ât─â╚Ťit la ÔÇ×outperformÔÇŁ la Barclays, care se a╚Öteapt─â ca fundamentele companiei s─â se ├«mbun─ât─â╚Ťeasc─â ├«n urm─âtoarele patru p├ón─â la ╚Öase trimestre. Ac╚Ťiunile Victoria's Secret (VSCO.US) sunt, de asemenea, ├«n cre╚Ötere, pe valul de recomand─âri de la Barclays, care crede c─â cel mai r─âu moment al companiei pentru afaceri este dep─â╚Öit.

