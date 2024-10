Deschiderea sesiunii din SUA: US100 câștigă 1,50%; companiile BigTech printre lideri 📌

Skechers (SKX.US)

reduce toate câștigurile de la deschiderea inițială în creștere și acum pierde 0,25%. Compania a raportat rezultatele trimestrului 3, cu vânzări în creștere cu 15,9% de la an la an (YoY). Segmentul en-gros a condus cu o creștere de 20% la 241,4 milioane USD, iar vânzările directe către consumatori (DTC) au crescut cu 9,6% la 81,3 milioane USD. Previziunile pentru Q4 anunță un EPS de 0,70 - 0,75 dolari pentru vânzări de 2,165 - 2,215 miliarde de dolari, ușor sub consens. Previziunile pentru anul fiscal 2024 au fost majorate la 4,20-4,25 $ EPS și 8,925-8,975 miliarde USD în vânzări, depășind așteptările.