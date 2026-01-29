Deschiderea sesiunii din SUA🚨US100 scade cu aproape 2% pe fondul prăbușirii cu 11% a acțiunilor Microsoft📉

Contractele futures pe indici americani au deschis sesiunea într-o atmosferă de risc ridicat. O scădere de peste 10% a Microsoft (MSFT.US) în urma rezultatelor sale financiare afectează puternic sentimentul pieței și trage în jos principalii indici de referință — în special US100, care a scăzut cu aproape 2%. Scăderile de pe piața de acțiuni din SUA afectează și criptomonedele. Bitcoin a scăzut la aproximativ 86.000 de dolari , în timp ce acțiunile Strategy au înregistrat o scădere de peste 6% .

Analiștii de la UBS din Elveția au ridicat ținta de preț pentru Meta Platforms la 872 USD pe acțiune , de la 830 USD anterior. Între timp, JPMorgan a redus ținta de preț pentru Tesla la 145 USD pe acțiune , de la 150 USD anterior.

Pierderi mari sunt vizibile și în sectorul software, unde vânzarea masivă a Microsoft pune presiune pe nume precum Oracle, Palantir, Intuit, Salesforce și ServiceNow. Marile companii tehnologice sunt, de asemenea, în general în scădere, cu excepția Meta Platforms: Amazon, Alphabet și Tesla au scăzut cu aproape 2%, în timp ce Nvidia a scăzut cu aproximativ 1%. Apple (AAPL.US) urmează să raporteze după închiderea sesiunii americane de astăzi; acțiunile sale se tranzacționează la un nivel stabil înainte de publicarea raportului.

Din punct de vedere macroeconomic, comenzile industriale din SUA au crescut cu 2,7% în ritm lunar, depășind așteptările de 1,3% și revenind de la -1,3% anterior. Vânzările en gros din decembrie 2025 au crescut, de asemenea, cu 1,3% , față de așteptările pentru o revenire de doar 0,1% după -0,4% anterior. US100 (interval H1) Sursa: xStation5 Singurele companii care au înregistrat creșteri notabile astăzi sunt, în esență, Meta Platforms (META.US), IBM (IBM.US) și Lockheed Martin (LMT.US). Sursa: xStation5 MSFT.US (interval zilnic) Prețul acțiunilor Microsoft - a treia cea mai mare companie listată în SUA după capitalizarea bursieră - au scăzut cu peste 10%. Reducerea actuală față demedia mobilă exponențială pe 200 de perioade(EMA200, linia roșie) este acum de aproape 15%. Sursa: xStation5

