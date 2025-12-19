Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street încheie săptămâna într-o notă puternică

Deschiderea ultimei zile de vineri înainte de sărbători are loc într-o atmosferă extrem de pozitivă, indicii principali de pe Wall Street înregistrând creșteri clare. S&P 500 se situează în jurul valorii de 6.800 de puncte, în creștere cu aproximativ 0,7%, în timp ce Nasdaq crește cu 1%, reflectând o revenire treptată a apetitului pentru risc după recentele fluctuații ale pieței. Creșterile sunt generalizate, fără semne de panică sau inversări bruște, ceea ce sugerează că investitorii acceptă din ce în ce mai mult noul peisaj „post-Fed” al ratelor dobânzilor și inflației și se obișnuiesc încet cu volatilitatea actuală a pieței. Situația se calmează după recenta reuniune a Fed și o serie de publicări de date macroeconomice, inclusiv o inflație mai mică decât se aștepta. Aceste evoluții au întărit scenariul unei posibile reduceri a ratelor dobânzilor în 2026, iar atenția pieței se îndreaptă acum din nou de la politica monetară către fundamentele corporative și perspectivele de câștiguri. În același timp, volatilitatea legată de expirarea record a instrumentelor derivate rămâne sub control, susținând în continuare o sesiune stabilă și ordonată și sporind sentimentul de siguranță al investitorilor înainte de vacanța de sărbători. Sursa: xStation5 Contractele futures S&P 500 (US500) înregistrează o creștere notabilă după o ieșire dinamică din consolidarea de câteva zile și o corecție anterioară, indicând revenirea cumpărătorilor pe piață. Prețurile au depășit mediile mobile exponențiale pe 25, 50 și 100 de perioade, care încep să crească, oferind un sprijin solid pentru mișcarea ascendentă actuală și consolidând avantajul cumpărătorilor. Indicatorul RSI se îndreaptă către niveluri mai ridicate, rămânând în același timp sub zona clasică de supra-cumpărare, ceea ce sugerează că piața are încă spațiu pentru câștiguri suplimentare fără a se supraîncălzi. După o serie de minime locale, piața formează minime progresiv mai ridicate, iar o depășire a maximelor locale recente deschide calea pentru testarea unor niveluri de rezistență suplimentare în jurul maximelor din această săptămână. Sursa: xStation5 Știri corporative Acțiunile CoreWeave (CRWV.US) au crescut cu peste 10% în sesiunea de astăzi, după ce Citi și-a reluat recomandarea de „cumpărare”, subliniind riscul ridicat, dar indicând o cerere foarte puternică și o bună vizibilitate a capacității de calcul disponibile. Deși banca a redus prețul țintă de la peste 190 USD anterior la 135 USD, a subliniat că, capacitatea este efectiv epuizată până în 2026, discuțiile cu clienții extinzându-se deja până în 2027. Analiștii consideră că întârzierile pe termen scurt nu schimbă perspectivele pozitive, iar creșterea companiei este de așteptat să se accelereze în 2026.

Acțiunile Palo Alto Networks (PANW.US) sunt în creștere după ce compania a anunțat un parteneriat extins cu Google Cloud ca răspuns la numărul crescând de atacuri cibernetice care vizează sistemele de inteligență artificială și infrastructura cloud. Potrivit ultimului raport al Palo Alto, aproape toate companiile chestionate au suferit cel puțin un atac asupra mediilor lor de AI în ultimul an, iar mai mult de patru din zece organizații au raportat o creștere semnificativă a amenințărilor care vizează API-urile. Noul parteneriat are ca scop asigurarea securității end-to-end pentru soluțiile de AI în fiecare etapă, de la dezvoltarea software-ului până la operarea în Google Cloud.

Acțiunile Nike (NKE.US) au scăzut cu aproximativ 10% în sesiunea de astăzi, în ciuda faptului că au depășit așteptările pieței în ceea ce privește veniturile și profiturile în al doilea trimestru fiscal. Reacția investitorilor arată că profiturile pe termen scurt își pierd din importanță, în timp ce preocupările cheie se concentrează pe reducerea marjelor, slăbiciunea din China și lipsa unei povești credibile de redresare. Vânzările au fost menținute în principal prin revenirea la canalele de vânzare cu ridicata, dar acest lucru s-a făcut în detrimentul profitabilității. Marja brută a scăzut notabil la 40,6%, afectată de tarife și promoții agresive menite să reducă stocurile. China a înregistrat rezultate deosebit de slabe, cu scăderi de două cifre ale vânzărilor și presiune continuă asupra profiturilor.

Acțiunile NANO Nuclear Energy (NNE.US) au crescut astăzi cu aproximativ 2% după anunțarea rezultatelor și a planului de accelerare a lucrărilor la reactorul KRONOS MMR. Compania are o poziție financiară solidă, iar conducerea intenționează să depună în curând o cerere de autorizație de construcție, continuând în același timp procedurile de licențiere.

