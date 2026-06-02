Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street pierde avântul pe fondul costurilor legate de AI și al tensiunilor din Orientul Mijlociu, care afectează încrederea pieței

Începutul sesiunii de astăzi de pe Wall Street aduce o răcire a sentimentului, indicii principali deschizând în teritoriu negativ. Nu cu mult timp în urmă, indicii de referință americani testau maxime istorice, dar în ultimele zile, investitorii au fost nevoiți să-și revizuiască rapid pozițiile. Piața s-a trezit prinsă într-o menghină între o bătălie tehnologică costisitoare în sectorul inteligenței artificiale și zgomotul informațional crescând provenit din Orientul Mijlociu.

Sectorul tehnologic, care a constituit coloana vertebrală a raliului timp de luni de zile, rămâne principala sursă de presiune. Astăzi, însă, acesta începe să afecteze indicii din cauza costurilor crescânde necesare pentru menținerea unei poziții de lider în cursa AI. O atenție deosebită este acordată planurilor Alphabet (GOOGL.US), întrucât compania intenționează să strângă până la 80 de miliarde de dolari în capital suplimentar pentru a-și finanța infrastructura. Amploarea acestor cheltuieli trimite un semnal clar pieței că revoluția tehnologică consumă sume uriașe de capital, ceea ce ridică în mod natural întrebări cu privire la ritmul de monetizare și la randamentul viitor al investițiilor. Deși cererea pentru soluții de AI rămâne foarte puternică, investitorii încep să pună din ce în ce mai mult sub semnul întrebării relația dintre cheltuielile în creștere și profitabilitatea viitoare.

Geopolitica rămâne al doilea factor crucial. Incertitudinea din jurul negocierilor dintre SUA și Iran și afluxul de informații contradictorii mențin volatilitatea la un nivel ridicat. Pe de o parte, există sugestii privind o potențială evoluție decisivă a negocierilor în zilele următoare; pe de altă parte, lipsa acordurilor concrete și rapoartele privind un impas mențin prudența în rândul participanților la piață. În fundal, riscul de perturbări în Strâmtoarea Hormuz — o regiune vitală pentru aprovizionarea globală cu petrol — rămâne prezent, alimentând îngrijorările cu privire la un potențial impuls inflaționist și limitând spațiul pentru o politică mai acomodativă a Fed.

Ca urmare, slăbiciunea pieței de astăzi se înscrie într-un context mai larg de selectivitate crescândă. După o perioadă de entuziasm aproape necondiționat pentru AI și marile companii tehnologice, piața trece vizibil într-o fază în care factorii-cheie nu mai sunt doar narațiunile de creștere, ci și disciplina costurilor și capacitatea reală de a genera randamente din investiții masive.

Sursa: xStation5

Contractele futures pe indicele S&P 500 (US500) se află astăzi sub o ușoară presiune de vânzare, deși cotațiile lor se mențin aproape de nivelul de referință. În acest moment, este dificil să vorbim despre un impuls puternic de scădere pe piață. În schimb, predomină o stare de anticipare clară și de incertitudine a investitorilor, participanții la piață abținându-se de la angajamente mai mari în așteptarea afluxului de semnale macroeconomice și geopolitice ulterioare. Piața se mișcă într-un interval de tranzacționare îngust, reflectând un echilibru temporar de forțe între dorința de a realiza profituri la niveluri ridicate și lipsa unor motive neechivoce pentru o vânzare masivă mai profundă. Sursă: xStation5

Știri corporative

Acțiunile Broadcom (AVGO.US) au crescut cu aproximativ 6% în urma prezentării noului său portofoliu de soluții „Edge AI” pentru case inteligente și întreprinderi, incluzând dispozitive dotate cu tehnologia Wi-Fi 8 dezvoltată în colaborare cu Samsung (SMSN.UK). Noile chipset-uri, echipate cu unități de procesare neurală (NPU), sunt proiectate să proceseze sarcini de AI local, la marginea rețelei, ceea ce va reduce latența și va descărca infrastructura cloud.

Acțiunile Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) au crescut cu 25% după ce compania a anunțat rezultate financiare excepționale și și-a îmbunătățit perspectivele de viitor. Acest lucru se întâmplă pe fondul faptului că o parte din companii își achiziționează serverele în cantități mari (atât cele tradiționale, cât și cele axate pe AI) și sunt dispuse să plătească prețuri semnificativ mai mari pentru a se proteja împotriva penuriei de hardware de pe piață.

Super Micro Computer (SMCI.US) a lansat noua sa platformă AMD Helios, un sistem de servere gata de implementare și eficient din punct de vedere energetic care, datorită unui parteneriat cu ARM, permite o putere de calcul mai mare într-un singur rack de servere, consumând în același timp mai puțină energie electrică. Această platformă este concepută pentru centrele de date și sistemele de inteligență artificială, permițând implementarea rapidă și scalarea ușoară a capacității fără a fi necesară construirea unei infrastructuri de la zero. Ca urmare, companiile își pot extinde centrele de date AI mai rapid și mai ieftin, menținând în același timp consumul de energie la un nivel redus.

Jensen Huang, CEO al Nvidia, a declarat că Marvell Technology (MRVL.US) ar putea deveni următorul producător de cipuri de 1 trilion de dolari. Acest lucru reprezintă o continuare a strategiei Nvidia de a investi în parteneri tehnologici care susțin infrastructura AI. În acest caz, Marvell furnizează cipuri de rețea personalizate și soluții de conectivitate a datelor pentru centrele de date AI.