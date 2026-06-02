Petrolul stagnează pe fondul speranțelor pieței în diplomație

Prețurile petrolului au scăzut marți, cedând o parte din câștigurile înregistrate anterior. La deschiderea sesiunii din SUA, țițeiul Brent oscila între 94 și 95 de dolari. Scăderea prețurilor a fost o reacție la speranțele privind o detensionare limitată a situației din Liban și la declarațiile lui Donald Trump, care a sugerat că s-ar putea ajunge la un acord cu Iranul în cursul săptămânii viitoare. În același timp, președintele SUA a recunoscut că au apărut complicații în cadrul negocierilor – fără a oferi detalii. Piața petrolului rămâne sensibilă la orice mesaje legate de Iran, care nu sunt întotdeauna verificabile imediat. Este important de menționat că nici măcar o detensionare completă și imediată a conflictului nu ar elimina riscul de aprovizionare care stă la baza menținerii prețurilor la un nivel ridicat. Cu toate acestea, piața rămâne hotărâtă să ia în calcul scenariile de scădere a prețurilor petrolului. Un element suplimentar de incertitudine îl reprezintă posibila revenire a discuțiilor politice din SUA privind interzicerea exporturilor de țiței sau produse rafinate. Analiștii Barclays consideră că, pe măsură ce se apropie alegerile de la jumătatea mandatului, acest subiect ar putea apărea mai frecvent în dezbaterea publică, chiar dacă administrația Trump rămâne împotriva unei astfel de soluții. Potrivit Barclays, o interdicție a exporturilor ar fi mai dăunătoare pentru piața energiei decât un preț al petrolului de 100 de dolari pe baril, deoarece ar afecta rafinăriile și segmentul infrastructurii energetice. OIL (interval zilnic) Petrolul a scăzut din nou până la limita inferioară a unui canal de preț din ce în ce mai clar și mai amplu, cuprins între 115 și 86 de dolari. Mediile mobile EMA indică în continuare un impuls de creștere, în timp ce indicatorul RSI se menține în jurul valorii de 43. Media mobilă EMA100 s-a dovedit a fi un nivel de suport puternic, menținând prețul clar deasupra nivelului Fibonacci de 61,8%. Un minim situat deasupra celui înregistrat la jumătatea lunii aprilie sugerează că, din punct de vedere tehnic, tensiunea este mai mare decât ar putea sugera o privire superficială asupra graficului. Sursă: xStation5.

