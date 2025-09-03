Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street reduce ritmul

Sesiunea de marți nu a fost favorabilă cumpărătorilor. O vânzare masivă de obligațiuni, declanșată de îngrijorările crescânde ale investitorilor, a tras în jos piețele bursiere din întreaga lume. Contractele futures S&P 500 au pierdut, pe alocuri, peste 1,5%. Sesiunea de astăzi se deschide cu o corectare a acestei scăderi nervoase. S&P este în creștere cu 0,3%, iar NASDAQ cu 0,7%. Piața a reușit să recupereze cea mai mare parte a pierderilor de ieri, dar sesiunea din SUA s-a încheiat totuși pe minus. Principalul indice bursier american a scăzut cu aproximativ 0,6%. Factorii de risc cheie au fost temerile crescânde ale investitorilor cu privire la menținerea unor rezultate solide în contextul unei economii în slăbire. Unii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la starea de sănătate a actualului președinte și au luat în calcul posibilitatea demisiei sale. Punctul de cotitură a venit odată cu vânzarea bruscă a obligațiunilor G7, întrucât investitorii par să ia în calcul riscurile pe termen lung și inflația. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Astăzi, sentimentul pozitiv este alimentat de companiile de tehnologie, comentariile moderate ale lui Waller și datele slabe privind piața muncii, care dau speranțe pentru reduceri mai rapide și mai profunde ale ratei dobânzii. Date macroeconomice: Biroul de Statistică al Muncii din SUA a publicat astăzi datele mult așteptate privind ocuparea forței de muncă. Investitorii se așteptau la o răcire suplimentară a pieței muncii, dar datele s-au dovedit a fi chiar mai slabe decât se anticipase. Locuri de muncă disponibile: Publicat: 7,181M (Așteptat: 7,382M, Anterior: 7,437M) Mai târziu în cursul zilei, piața va aștepta discursul membrului FOMC Neel Kashkari, precum și publicarea Beige Book. US500 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Pe grafic, se poate observa puterea relativă a cumpărătorilor care, în ciuda unei scăderi bruște și accentuate, au apărat cu ușurință nivelul de suport în jurul retrageri Fibonacci de 38,2%. Prețul a revenit rapid în zona din apropierea limitei inferioare a tendinței ascendente pe termen mediu, dar nu a reușit să reintre în canalul ascendent. Având în vedere situația actuală a graficului, un scenariu probabil este consolidarea prețului între ultimul vârf și zona de rezistență în jurul valorii de 6.360 USD. Pe de altă parte, scăderea bruscă și neașteptată poate semnala o schimbare a sentimentului și o inversare a tendinței către una descendentă. Știri despre companii: Alphabet (GOOGC.US) / Apple (AAPL.US) — Acțiunile companiilor tehnologice se redresează după o hotărâre judecătorească importantă. Într-un proces antitrust, instanța a decis că Google nu va fi obligată să își împartă afacerea în companii mai mici și își va păstra capacitatea de a-și promova motorul de căutare ca implicit. În schimb, compania este obligată să împărtășească datele colectate cu concurenții. Acțiunile Alphabet au crescut cu peste 6%, iar cele ale Apple cu 3%.

Kraft Heinz (KHC.US) — Producătorul de alimente recuperează o parte din pierderile sesiunii anterioare după ce a primit o evaluare îmbunătățită de la Morgan Stanley. Acțiunile au crescut cu peste 1% în presesiune.

Zscaler (ZS.US) — Producătorul de software a pierdut peste 3% la deschidere, în ciuda raportării unor rezultate solide pentru trimestrul al doilea al anului 2025. Rezultatele au depășit așteptările investitorilor, iar compania a emis și o perspectivă optimistă.

Dollar Tree (DLRT.US) — Retailerul a publicat rezultatele sale, depășind așteptările analiștilor cu o creștere a EPS, a veniturilor și a vânzărilor. Compania a prognozat, de asemenea, o creștere solidă în viitor. Cu toate acestea, rezultatele și previziunile nu au mulțumit investitorii. Acțiunile au scăzut cu aproape 9%.

