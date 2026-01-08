Rezumatul zilei: Deficit comercial excepțional de scăzut în SUA; dolarul rămâne puternic 📌

Indicii bursieri americani vor încheia probabil sesiunea în același ton cu cel de la început. US100 rămâne sub presiune, în scădere cu 0,70%, US500 este în scădere cu 0,10%, în timp ce US2000 are o performanță superioară, în creștere cu 1,10%.

Dolarul american continuă să fie cea mai puternică monedă, indicele USDIDX fiind în creștere cu 0,20% și EURUSD în scădere cu 0,25%.

Factorul dominant astăzi este apelul președintelui Donald Trump la o creștere semnificativă a cheltuielilor de apărare ale SUA - până la 1,5 trilioane de dolari - împreună cu orientări pentru a reduce plățile către acționari la principalii contractori până când se vor investi mai multe în capacitatea de producție și cercetare-dezvoltare.

Investitorii realizează profituri în sectorul tehnologic după câștigurile recente, în timp ce numărul săptămânal al cererilor de șomaj sub așteptări și semnalele macroeconomice mixte temperează apetitul pentru risc înaintea datelor cheie de mâine privind piața muncii din SUA.

Deficitul comercial al SUA s-a redus din nou (balanța comercială: −29,4 miliarde USD față de −58,1 miliarde USD așteptat; anterior −48,1 miliarde USD). Îmbunătățirea reflectă atât importurile mai mici (un efect întârziat al tarifelor), cât și exporturile mai mari (susținute de un dolar mai slab).

Cererile inițiale de șomaj rămân la un nivel scăzut. Raportul de astăzi a arătat o ușoară creștere la 208.000 (față de 213.000 așteptat; 199.000 anterior).

Sondajul din decembrie al Fed New York privind așteptările consumatorilor a arătat așteptări mai mari privind inflația pe termen scurt, în timp ce perspectivele pe termen mediu și lung au rămas stabile. Așteptările privind inflația pe un an au crescut la 3,4% (de la 3,2%), în timp ce așteptările pe trei și cinci ani s-au menținut la 3,0%.

Alphabet (GOOG) a câștigat 1,9% după ce a depășit Apple și a devenit a doua cea mai valoroasă companie din lume pentru prima dată din 2019, subliniind poziția sa de lider în domeniul inteligenței artificiale.

Fondurile pasive care gestionează peste 100 de miliarde de dolari se reechilibrează la începutul lunii ianuarie 2026 pentru a se alinia la liniile directoare actualizate ale indicilor Bloomberg (BCOM) și S&P GSCI — de obicei un catalizator pentru o volatilitate crescută pe piețele de mărfuri.

În timp ce aurul continuă să se bucure de încrederea investitorilor (în scădere cu doar 0,04%), sentimentul față de argint s-a răcit brusc (în scădere cu peste 3,40%). Investitorii retrag capitalul din ETF-urile bazate pe argint și se poziționează din ce în ce mai mult pentru o scădere prin instrumente agresive de vânzare în lipsă.

Criptomonedele s-au vândut mai devreme în cursul zilei, dar taurii au reușit să recupereze pierderile până la închidere. Bitcoin se îndreaptă spre sfârșitul sesiunii cu o ușoară scădere (−0,05%) în jurul valorii de 91.200 USD.

