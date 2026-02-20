Dezamăgire pentru Trump, reziliență pentru toți ceilalți: adevărul despre PIB-ul SUA 🇺🇸

Creșterea economică a SUA a încetinit drastic în al patrulea trimestru al anului 2025, scăzând de la un nivel extrem de optimist, determinat de consumatori, de 4,4% la doar 1,4%. La prima vedere, un rezultat de două ori mai mic decât consensul, combinat cu prima surpriză inflaționistă din ultimele luni, pare să strige „stagflatie!”. Cu toate acestea, detaliile raportului BEA par mai degrabă o bază solidă pentru o revenire a inflației și un raport extrem de slab pentru politica Casei Albe.

Sursa: XTB Research

Închidere record, declin record

Scăderea bruscă a creșterii PIB-ului a fost determinată în principal de cea mai lungă închidere a guvernului din istorie, care a avut loc toamna trecută și care a suspendat activitatea agențiilor federale și toate cheltuielile asociate, inclusiv salariile, programele sociale și securitatea. Cheltuielile la nivel federal au scăzut cu 1,15% , cea mai slabă performanță din anii 1970.

În plus, exporturile nete – principalul motor al datelor privind PIB-ul în ultimele trimestre – au stagnat în esență, punând sub semnul întrebării eficacitatea politicilor protecționiste ale lui Donald Trump. De fapt, exporturile au scăzut cu 0,1% în trimestrul IV, determinate de o scădere a mărfurilor; balanța comercială a fost salvată doar de o încetinire a importurilor (de la 0,6% la 0,2%), mai degrabă decât de o scădere directă.

Cu toate acestea, raportul reflectă mai degrabă dificultăți politice decât slăbiciuni structurale. Consumatorul rămâne principalul motor al economiei SUA, cheltuielile crescând cu aproape 1,6%, în ciuda inflației care se menține peste ținta stabilită și a pieței muncii restrânse. În plus, creșterea investițiilor s-a accelerat, cel mai semnificativ flux de capital fiind direcționat către infrastructura de procesare a datelor. Acest lucru sugerează adoptarea continuă a inteligenței artificiale, care, potrivit estimărilor actualului și viitorului președinte al Fed, va crește productivitatea pe termen lung și va limita inflația.

Scăderea creșterii PIB-ului SUA a fost determinată de fluctuațiile din sectorul public cauzate de închiderea administrației, nu de stagnarea economiei private. Sursa: XTB Research

Wall Street redescoperă inflația

Tonul negativ al datelor de astăzi a fost întărit de indicatorul preferat al Fed pentru măsurarea inflației. Core PCE, care urmărește un coș mai larg de bunuri și servicii decât CPI și include cheltuielile efectuate în numele consumatorilor (cum ar fi subvențiile pentru asigurările de sănătate), a crescut peste așteptări, de la 2,8% la 3%.

Creșterea inflației PCE a fost graduală. Sursa: XTB Research

Creșterea inflației PCE la 3% nu ar trebui să fie surprinzătoare, având în vedere tendința ascendentă constantă vizibilă în date. Cu toate acestea, Wall Street a ignorat în mare măsură valorile care au fost în linie cu sau sub așteptări pentru o perioadă de timp, chiar dacă acestea semnalau o presiune crescândă asupra prețurilor. Piața a redus ușor prețurile pentru reducerile ratei dobânzii în SUA, mizând în continuare pe luna iulie ca următoarea fereastră. Cu toate acestea, ne putem aștepta la o intensificare a retoricii “hawkish” din partea Fed, în special după ce procesul-verbal al ultimei ședințe FOMC a indicat că reducerea ratelor dobânzii cu PCE la 3% ar sugera o lipsă de determinare în lupta împotriva inflației.

Probabilitățile implicite de reducere a ratei dobânzii rămân în mare parte neschimbate, prima reducere fiind preconizată în luna iulie. Sursa: Bloomberg Finance LP

Pericolul cheltuielilor „persistente”

Natura „persistentă” a inflației din SUA este evidentă și în structura raportului PCE. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în sectoarele „nediscreționare” — sănătate, locuințe, utilități și asigurări — care sunt mai greu de controlat prin rate ale dobânzii mai mari. În schimb, scăderea vizibilă a cheltuielilor pentru bunuri sugerează că consumatorii sunt „strânși cu ușa” de creșterea costului vieții, ceea ce îi determină să renunțe la achizițiile discreționare.

Sursa: BEA

Concluzie: Economia are succes „în ciuda lui Trump”?