Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (20.02.2026)

Tensiunile geopolitice crescânde au devenit din nou unul dintre factorii dominanți care influențează evaluările pe piețele globale. Ultimele discuții de la Geneva au adus doar progrese limitate în ceea ce privește programul nuclear al Iranului, iar Washingtonul — conform rapoartelor — a stabilit un termen limită de 10-15 zile pentru o soluție, în timp ce piețele includ în prețuri din ce în ce mai mult o probabilitate mai mare de acțiune militară. Statele Unite au acumulat cea mai mare concentrație de forțe aeriene din regiune din 2003, în timp ce Teheranul și-a fortificat instalațiile strategice și și-a intensificat retorica. Cu toate acestea, războiul din Ucraina și relațiile comerciale dintre SUA și China rămân în plan secund. În acest context — alături de un program încărcat de discursuri ale membrilor FOMC și date cheie privind inflația PCE joi — ar trebui acordată o atenție deosebită OIL WTI, US100 și GOLD. PETROLUL WTI WTI încorporează o primă de risc geopolitic în creștere. Investitorii evaluează riscurile asimetrice de creștere legate de potențialele întreruperi ale aprovizionării. Iranul produce aproximativ 3-4 milioane de barili pe zi, iar 20-25% din comerțul mondial cu petrol trece prin Strâmtoarea Hormuz — un punct critic. Chiar și un atac limitat și țintit asupra infrastructurii militare ar putea declanșa amenințări de represalii împotriva rutelor maritime și a instalațiilor energetice din regiune, crescând volatilitatea pe întreaga piață a energiei. Scenariul de bază al pieței presupune în prezent o operațiune limitată menită să readucă Teheranul la masa negocierilor. În acest caz, petrolul ar putea menține o primă de risc moderată. Cu toate acestea, dacă escaladarea ar scăpa de sub control — în special în cazul unor întreruperi în Strâmtoarea Hormuz sau Canalul Suez — creșterile de preț ar putea accelera rapid. US100 Nasdaq-100 se află la intersecția dintre riscul geopolitic și perspectivele incerte ale politicii monetare. Tensiunile crescânde din Orientul Mijlociu generează un impuls clasic de evitare a riscului, care afectează în special activele de creștere și cele sensibile la modificările ratei dobânzii. În același timp, prețurile mai mari ale petrolului complică perspectivele inflației, potențial întărind narațiunea Fed „mai mare pentru mai mult timp” într-un moment în care piețele se așteptau la confirmarea unei tendințe dezinflaționiste în urma ultimelor date CPI. O serie de discursuri ale membrilor FOMC, culminând cu datele PCE de joi și publicarea datelor PPI de vineri, ar putea crește volatilitatea indicilor futures. Dacă factorii de decizie politică vor accentua o poziție mai prudentă, US100 ar putea fi supus presiunii — mai ales având în vedere perioada recentă de consolidare, care sugerează că ultimii catalizatori de creștere s-ar putea să se fi epuizat. AUR Aurul și-a consolidat din nou rolul de acoperire primară împotriva riscului și a revenit la nivelul de 5.000 USD. În etapa actuală, prețurile par să fie în așteptare pentru următorul catalizator, după recentele vânzări masive. Dacă tensiunile din Orientul Mijlociu revin în prim-plan, capitalul global ar putea să se orienteze din nou către active sigure. În schimb, progrese diplomatice tangibile sau o operațiune militară limitată, fără consecințe mai ample, ar putea reduce cererea.

