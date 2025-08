Domino's Pizza Group UK scade cu 16% din cauza veniturilor slabe și a costurilor cu forța de muncă 📉

Marți, acțiunile Domino's Pizza Group (DOM.UK) au suferit cea mai mare scădere într-o singură zi din istoria companiei, prăbușindu-se cu 16% (peste 20% la deschiderea pieței). Reacția pieței nu a fost deloc întâmplătoare, investitorii fiind luați prin surprindere de previziunile de profit pe tot anul revizuite în jos și de imaginea îngrijorătoare a costurilor prezentată de conducerea companiei. Ce a declanșat o astfel de corecție masivă? Încrederea investitorilor a fost zdruncinată din motive întemeiate. Mai jos sunt prezentate factorii cheie care au determinat reacția dramatică a pieței: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Compania și-a revizuit estimările privind EBITDA în scădere, de la 141-150 milioane de lire sterline, cât se preconiza anterior, la o nouă estimare de 130-140 milioane de lire sterline. Această nouă estimare se situează sub consensul pieței, care era de 146,1 milioane de lire sterline.

Începând din aprilie, în Marea Britanie au intrat în vigoare contribuții mai mari la asigurările sociale ale angajatorilor. CEO-ul Andrew Rennie a recunoscut deschis că costurile suplimentare se ridică la „milioane”, erodând semnificativ profitabilitatea companiei.

În prima jumătate a anului, numărul de noi pizzerii a fost sub așteptări. Compania anticipează acum deschiderea a „aproximativ 25” de magazine, o scădere bruscă față de cifra prevăzută anterior, de peste 50. Francizații adoptă o abordare mai prudentă în contextul creșterii costurilor forței de muncă.

În prima jumătate a anului 2025, profitul înainte de impozitare a scăzut cu 32% față de anul precedent, la 40,5 milioane de lire sterline, în ciuda unei creșteri modeste de 1,4% a veniturilor. Pe fondul creșterii prețurilor alimentelor și al scăderii generale a puterii de cumpărare, consumatorii britanici au devenit mai economi, reducând cheltuielile discreționare, cum ar fi mâncarea la pachet și livrarea de mâncare. În timp ce conducerea a încercat să atenueze mesajul, subliniind creșterea cotei de piață și îmbunătățirea vânzărilor comparabile către sfârșitul lunii iulie, investitorii s-au concentrat pe indicatori mai puțin liniștitori: Nicio revenire susținută a vânzărilor în mai și iunie

Presiuni suplimentare asupra costurilor în urma actualizării fiscale de toamnă a guvernului britanic

Încetinirea ritmului investițiilor și ezitarea francizaților Compania a dezvăluit că explorează activ achiziția unui al doilea brand care să funcționeze alături de Domino's. Deși consiliul de administrație a subliniat că nu va fi necesară emiterea de acțiuni, lipsa detaliilor concrete înseamnă că piața rămâne fixată pe riscuri, mai degrabă decât pe oportunitățile potențiale. CEO-ul Andrew Rennie a remarcat că, în ciuda mediului dificil, Domino's continuă să-și crească cota de piață oferind „produse inovatoare, la un preț excelent și livrare și mai rapidă”. Cu toate acestea, nici aceste puncte forte nu au fost suficiente pentru a contrabalansa presiunile crescânde asupra costurilor și scăderea cererii consumatorilor. Pentru investitori, lunile următoare vor fi decisive. Mult va depinde de reacția pieței la următoarele măsuri ale conducerii, fie că vor fi ajustări de prețuri sau achiziții strategice. Deocamdată, însă, amploarea scăderii prețului acțiunilor nu lasă loc de îndoială: încrederea investitorilor a suferit un șoc puternic. Sursa: xStation 5

