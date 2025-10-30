„Efectul Halloween” și cele cinci pericole care „bântuie” piețele financiare

din punct de vedere istoric, acțiunile tind să înregistreze performanțe mai bune între noiembrie și aprilie decât între mai și octombrie, deși acest model sezonier nu se menține întotdeauna și depinde în mare măsură de contextul economic și politic mai larg.

În ultimele luni, piețele financiare au cunoscut o combinație ciudată de calm și tensiune. Indicii bursieri au atins noi maxime istorice, iar aurul și Bitcoin rămân la niveluri record — totuși, volatilitatea nu a dispărut. Calea a fost departe de a fi lină, volatilitatea fiind una dintre caracteristicile definitorii ale acestei perioade. Războiul comercial, deficitele fiscale, conflictele militare și diviziunea politică din Occident au afectat piețele, dar niciunul dintre aceste elemente nu a fost suficient pentru a speria investitorii. De fapt, luna octombrie marchează începutul unei perioade pe care mulți investitori o consideră deosebit de interesantă: faimosul efect Halloween.

Ce este efectul Halloween?

Indicatorul Halloween este o strategie care sugerează că acțiunile tind să aibă performanțe mai bune între noiembrie și aprilie decât între mai și octombrie.

Dezvoltat la sfârșitul anilor 1890, acest indicator a oferit, de-a lungul timpului, un randament anualizat de 5,3% în „lunile de iarnă” (noiembrie-aprilie), comparativ cu doar 1,9% în lunile de vară. Cu toate acestea, oricât de semnificativă ar părea această diferență, investitorii ar trebui să fie precauți în a se baza prea mult pe acest model sezonier, în special în următoarele șase luni. Indicatorul Halloween funcționează doar în anumiți ani. O mare parte din avantajul său istoric provine din performanța neobișnuit de puternică pe care piețele tind să o înregistreze în cele șase luni care urmează alegerilor intermediare din SUA – o perioadă care va începe după Halloweenul de anul viitor, peste douăsprezece luni. În timpul iernilor din ceilalți trei ani ai ciclului prezidențial, randamentele bursiere sunt de obicei pozitive, dar nu extraordinare. De fapt, analizând mediile istorice, Dow Jones a avut tendința de a înregistra un câștig mediu de 3% în perioada care urmează să înceapă.

Anul 2025 urmează unei veri neobișnuit de puternice. În timp ce Dow Jones a crescut în mod istoric cu o medie de 2% în lunile de vară din 1896, acesta a câștigat peste 16% din luna mai a acestui an.

Prin urmare, chiar dacă statisticile favorizează investitorii în această perioadă a anului, contextul actual impune prudență. Economia globală se află într-un echilibru delicat între creștere și tensiune, iar orice escaladare a incertitudinii în domenii cheie ar putea spulbera calmul aparent al piețelor.

Iată cinci factori care ar putea atenua efectul Halloween

Cele 5 evenimente care ar putea limita efectul Halloween

Deși istoria sugerează că iarna tinde să fie favorabilă pentru acțiuni, mediul actual este departe de a fi liniștit. Printre evenimentele economice care ar putea zgudui piețele, se remarcă următoarele cinci:

1. Creșterea prețurilor petrolului

Sancțiunile recente impuse de Donald Trump companiilor petroliere rusești au provocat valuri de șoc pe piața energiei, iar după un an dificil, prețurile petrolului au crescut cu 7,5% săptămâna trecută. Astfel de mișcări ar putea avea consecințe grave pentru economie.

Într-un moment în care inflația din SUA rămâne peste 3%, impulsionată de tarife, stimulente monetare și fiscale și un dolar slab, orice șoc de acest fel ar putea împinge prețurile și mai sus, punând presiune pe Rezerva Federală și alte bănci centrale din întreaga lume.

Dacă acordurile comerciale stimulează cererea într-o perioadă sezonieră puternică și țările OPEC reduc producția, prețurile petrolului ar putea evolua cu ușurință în direcția opusă tendințelor recente. Din punct de vedere tehnic, petrolul brut tocmai a intrat în într-un fenomen de backwardation, o structură adesea interpretată ca un semnal al creșterilor viitoare ale prețurilor. Cu toate acestea, pozițiile long pe petrol ar putea fi una dintre cele mai contrare tranzacții în acest moment,având în vedere că pozițiile short au dominat piața în ultima perioadă.

2. Deciziile Rezervei Federale

Unul dintre principalele riscuri pentru piețele financiare — și un factor cheie în spatele slăbiciunii recente a dolarului — sunt atacurile lui Trump la adresa independenței Fed. În timp ce administrația Trump continuă să exercite presiuni asupra lui Jerome Powell și a altor membri ai Fed pentru a reduce ratele dobânzilor, piețele rămân neliniștite cu privire la consecințele inflaționiste ale unor astfel de politici. Obiectivul președintelui de luni de zile a fost refinanțarea datoriei SUA la rate mai mici pentru a îmbunătăți deficitul fiscal.

Cu toate acestea, ieri Powell l-a provocat pe președinte, închizând ușa unor potențiale reduceri ale ratei dobânzii la următoarea reuniune din decembrie – ceva ce piața a inclus anterior în preț în proporție de 100%. Disputele în curs dintre cei doi ar putea crea o atmosferă de instabilitate și ar putea submina încrederea investitorilor.

3. Alegerile pentru primarul New York-ului

În acest weekend au loc alegerile pentru primarul orașului New York, în cel mai faimos oraș din lume și inima Wall Street-ului. Candidatul democrat, Zohran Mamdani, în vârstă de 33 de ani, este clar favorit după ce l-a învins pe fostul guvernator Andrew Cuomo în timpul alegerilor din iunie. Principalele sale propuneri includ gratuitatea autobuzelor urbane, înghețarea chiriilor pentru locuințele stabilizate (care reprezintă aproximativ un sfert din fondul de locuințe al orașului), crearea de supermarketuri publice și asigurarea de îngrijire gratuită pentru toți copiii cu vârste cuprinse între șase săptămâni și cinci ani.

Pentru a finanța aceste programe, Mamdani intenționează să majoreze impozitele pentru persoanele înstărite, o măsură care ar putea crea un climat de incertitudine în capitala financiară a lumii.

4. Scăderea acțiunilor din domeniul inteligenței artificiale

Până în prezent, marile companii de tehnologie și-au folosit excedentele de numerar pentru a investi în dezvoltarea inteligenței artificiale. Cu toate acestea, unele firme – fără a-și justifica încă evaluările ridicate – au început să emită datorii pentru a acoperi aceste cheltuieli, creând potențial o spirală periculoasă. Pentru prima dată în ultimii ani, rapoartele privind veniturile au ridicat îndoieli cu privire la creșterea cheltuielilor de capital în rândul marilor companii de tehnologie, aruncând incertitudine asupra optimismului din jurul AI. Mai mult, cererea masivă de energie necesară pentru alimentarea centrelor de date ar putea deveni cel mai mare obstacol al industriei.

5. Prăbușirea pieței imobiliare din China

În ciuda eforturilor Beijingului de a-și revigora economia, sectorul imobiliar rămâne cea mai mare vulnerabilitate a acesteia. Neplata datoriilor de către marii dezvoltatori, scăderea prețurilor locuințelor și erodarea încrederii consumatorilor continuă să pună presiune pe sistemul financiar al Chinei. Această deteriorare nu numai că amenință să încetinească creșterea Chinei – care reprezintă aproape 30% din PIB-ul Asiei –, dar ar putea avea repercusiuni asupra piețelor financiare globale prin intermediul prețurilor mărfurilor și lanțurilor de aprovizionare. Un alt val de instabilitate în China ar putea amplifica tensiunile de pe piețele globale și declanșa o corecție, tocmai în momentul în care investitorii mizează pe puterea ciclului bullish.

Indicatorul Halloween a servit în mod tradițional ca un ghid optimist pentru investitori. Dar anul acesta, „fantomele” care bântuie economia globală, de la petrol la politică, ar putea rescrie scenariul. Mai mult ca oricând, prudența ar putea fi cel mai bun costum de purtat în acest Halloween financiar.