Ericsson surprinde cu rezultatele sale. Acțiunile cresc în urma noului acord cu Vodafone

Parteneriatul cu Vodafone asigură companiei un rol dominant ca furnizor de rețele radio pe mai multe piețe europene cheie.

Ericsson (ERIC.US) a publicat rezultatele financiare pentru al treilea trimestru al anului 2025, care au depășit așteptările pieței, în ciuda unei scăderi de 9% a veniturilor față de aceeași perioadă a anului trecut. După publicarea datelor și anunțarea parteneriatului cu Vodafone, prețul acțiunilor companiei pe piață a crescut cu aproximativ 15%. Cifre financiare cheie: Profitul operațional (EBIT) a atins aproximativ 1,62 miliarde de dolari, depășind previziunile analiștilor de aproximativ 1,48 miliarde de dolari

Veniturile au scăzut cu 9%, până la aproape 5,95 miliarde de dolari

Marja brută a crescut la 48,1%, indicând o eficiență operațională îmbunătățită

Marja EBITDA s-a situat la 27,6%, susținută în parte de un câștig unic de aproximativ 730 de milioane de dolari din vânzarea afacerii iconectiv. În ciuda scăderii veniturilor, Ericsson subliniază îmbunătățirea profitabilității și o poziție financiară puternică, care permit continuarea investițiilor și creșterea. Compania a obținut contracte importante în India, Japonia și Marea Britanie, iar soluțiile sale 5G Open RAN au fost recunoscute ca fiind unele dintre cele mai inovatoare din industrie. Sursa: xStation 5 Acord cheie cu Vodafone În plus, Ericsson a anunțat un contract pe cinci ani cu Vodafone (VOD.UK), care vizează modernizarea infrastructurii de rețea a operatorului pe mai multe piețe europene. În conformitate cu acordul, Ericsson va fi furnizorul exclusiv de rețele de acces radio (RAN) pentru Vodafone în Irlanda, Olanda și Portugalia, menținându-și în același timp rolul de furnizor principal în Germania, România și Egipt. Acordul include implementarea de echipamente și software 5G avansate, inclusiv platforma de automatizare inteligentă Ericsson și aplicațiile rApps bazate pe AI. Aceste tehnologii sunt concepute pentru a automatiza optimizarea rețelei, a îmbunătăți eficiența energetică și a îmbunătăți gestionarea rețelelor multifurnizor.

