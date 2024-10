Este momentul activelor cu venituri fixe?

Piețele continuă să își depășească maximele istorice, într-un moment în care băncile centrale demarează programe de reducere a ratelor mai agresive decât se preconiza în urmă cu doar câteva săptămâni. În acest scenariu, înțelegerea stării veniturilor fixe este esențială pentru a decide în ce vrem să investim. Dar ce se întâmplă în Statele Unite și pe piețele europene? Și care este cea mai convenabilă opțiune de venit fix pentru investitori? Instrumentele cu venit fix în Statele Unite În Statele Unite, Rezerva Federală, organismul prezidat de Jerome Powell, a decis să reducă ratele dobânzilor cu 50 de puncte de bază la ultima reuniune din 18 septembrie. De atunci, și în ciuda faptului că piața prognozează noi reduceri ale ratelor, obligațiunea pe 10 ani, un instrument cu venit fix, nu a încetat să crească. Cum este posibil acest lucru? Linia roșie este randamentul obligațiunilor înainte de 18 septembrie, iar linia albastră este randamentul actual. Sursa: www.ustreasuryyieldcurve.com După cum se poate observa în imagine, obligațiunile americane la 1 lună până la 6 luni oferă un randament mai mic decât înainte de reducerea ratelor. Cu toate acestea, începând cu obligațiunile pe 1 an, randamentul este mai mare decât înainte de reduceri. Acest lucru se datorează faptului că tranșele cu venit fix pe termen scurt depind mult mai mult de deciziile de politică monetară decât tranșele pe termen lung, care, totuși, depind de alți factori. Dacă analizăm situația specifică din Statele Unite, observăm că creșterea PIB este de peste 3%, rata șomajului se apropie din nou de minimele istorice și că industria prelucrătoare și serviciile înregistrează o creștere constantă. În plus, productivitatea este la cel mai înalt nivel, iar companiile raportează rezultate corporative foarte pozitive. În plus, așteptările privind inflația la 5 și 10 ani au depășit previziunile analiștilor în cele mai recente date raportate, oferind un impuls istoric ascendent. În aceste condiții, este normal ca rentabilitatea titlurilor cu venit fix, cum ar fi obligațiunile pe termen lung, să crească, ceea ce, în consecință, le îngreunează prețul. În acest scenariu, investitorii au încredere în piețe, după cum o demonstrează statisticile privind alocarea activelor, în care se poate observa că investitorii americani au încredere în oportunitățile actuale oferite de sectoare precum tehnologia, semiconductorii, utilitățile sau sectorul imobiliar. Alte motive pe care le vedem cu o mai mare legătură cu performanța obligațiunilor sunt probabilitatea de victorie a lui Donald Trump în următoarele alegeri prezidențiale. Reducerile de taxe, politicile protecționiste și stimulentele fiscale propuse conduc la creșterea profitabilității acestora, Sursa: James Bianco Obligațiuni corporative Obligațiunile corporative sunt titluri cu venit fix emise de companii pentru a obține finanțare. Aceste titluri se caracterizează prin oferirea unui spread sau a unei prime de randament mai mare decât cea oferită de obligațiunile țării: întrucât prezintă un risc mai mare, trebuie să plătească un randament mai mare pentru a compensa și a atrage investitorii. În ciuda teoriei, aceste titluri cu venit fix se tranzacționează la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani. În situațiile economice în care intrăm în recesiune sau instabilitate, aceste spread-uri cresc, așa cum s-a văzut în 2000, 2008 sau 2020, în timp ce în perioadele de creștere sau în momentele în care este scontat un scenariu de aterizare ușoară, acestea scad. Sursa: Federal Reserve Bank of St Louis În acest scenariu, marcat de o situație geopolitică complexă, niveluri ridicate de îndatorare, fragmentare globală și riscuri inflaționiste în creștere, investiția în obligațiuni corporative ar putea să nu fie o alegere inspirată, deoarece rentabilitatea acestora este doar puțin mai mare decât cea oferită de guverne. Instrumente cu venit fix europene În acest scenariu, Europa este, fără îndoială, cea mai bună oportunitate pe care o găsim pe piața instrumentelor cu venituri fixe. În timp ce în Statele Unite datele macroeconomice scad o creștere puternică în țară, în Europa vedem o situație complet diferită. Acest context este marcat în special de Germania, care ar putea intra în recesiune tehnică în acest trimestru. Datele PMI pentru producție și servicii arată o tendință descendentă, iar inflația crește sub ținta de 2%. Rezultatele întreprinderilor lasă mult de dorit, iar unii dintre cei mai relevanți indicatori prezintă date similare cu cele din 2008, cum ar fi ocuparea forței de muncă. Datele demografice sunt în declin, iar creșterea productivității este limitată. Prin urmare, credem că obligațiunile guvernamentale europene pe termen lung se confruntă cu un moment istoric de care investitorii pot beneficia. În cazul Statelor Unite, tranșele pe termen lung nu sunt atât de dependente de reducerea ratelor, însă în Europa am observat o corelație mai mare. Deși credem că impulsul fiscal nu va fi la fel de negativ în întreaga Zonă Euro cum a fost anul acesta, ne așteptăm ca acesta să continue să exercite o anumită frână asupra creșterii din Zona Euro, în principal din cauza eforturilor de consolidare fiscală din Franța, Italia și Germania. Aceasta înseamnă că responsabilitatea stimulării creșterii revine aproape în întregime politicii BCE, care trebuie să fie agresivă în programele sale de reducere a ratelor. Cum să investești în instrumente cu venit fix european? CFD-uri În cadrul ofertei XTB putem investi în CFD-uri care ne permit să replicăm prețul obligațiunilor. În acest caz, am putea beneficia atât de creșteri cât și de scăderi. În cazul în care rentabilitatea obligațiunilor în Europa evoluează în sus, am putea investi în bund (obligațiunea germană pe 10 ani) așteptând o scădere a randamentului obligațiunii care ar duce prețul acesteia în sus, în timp ce în cazul în care titlurile de stat din SUA cresc treptat la niveluri mai ridicate decât cele actuale, am putea investi în jos în TNOTE. Sursa: xStation Acțiuni și ETF-uri Pentru a investi în instrumente cu venit fix guvernamentale și a putea genera o apreciere prin preț atunci când randamentele obligațiunilor scad, ETF-urile ar putea fi o alternativă eficientă decât orice alt produs datorită lichidității și costului scăzut al acestora, care permite închiderea poziției în orice moment într-un mod simplu și fără comisioane. În cadrul ofertei XTB avem o gamă largă de ETF-uri care permit replicarea performanței instrumentelor cu venit fix guvernamental din Europa. Cu toate acestea, ETF-ul Eurozone Government Bond, sub sigla XGLE.DE, pare a fi o opțiune datorită costurilor sale reduse, având în vedere că are o durată modificată puțin peste 7 ani. Sursa: xStation

