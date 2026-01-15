Euforia motivează acțiunile din sectorul semiconductorilor 📈 KLA Corp atinge un nivel record

Rezultatele TSMC (TSM.US) au reaprins apetitul Wall Street-ului pentru acțiunile din sectorul semiconductorilor, alimentând avansul pentru acțiunile Nvidia, Broadcom și ale unor nume mai puțin mediatizate, dar totuși foarte importante, precum Lam Research (LRCX.US) și Applied Materials (AMAT.US). Cu veniturile celui mai mare producător de cipuri din lume crescând cu 35% față de anul precedent, piața este din ce în ce mai dispusă să ia în calcul un scenariu în care investițiile suplimentare în domeniul inteligenței artificiale par „aproape inevitabile”.

Această dinamică duce la două scenarii paralele. Primul este o reevaluare a cât de mare ar putea fi creșterea cererii în ansamblul complexului semiconductor. A doua este disponibilitatea crescândă a investitorilor de a plăti – adesea la evaluări record – pentru expunerea la companii care beneficiază de creșterea pieței, așa cum se vede în cazul beneficiarilor boomului memoriilor, precum KLA Corp. (KLAC.US).

Acțiunile KLA ating astăzi noi maxime istorice. Marile instituții financiare americane și-au ridicat țintele de preț pentru acțiuni, inclusiv Morgan Stanley și Wells Fargo, în timp ce Barclays a prezentat, de asemenea, o opinie pozitivă. RBC Capital a inițiat acoperirea companiei.

iShares MSCI Global Semiconductors ETF (SEC0.DE), interval zilnic

De la 5 aprilie 2025 (vânzarea masivă legată de tarife declanșată de taxele reciproce impuse de Trump), indicele general al acțiunilor globale din sectorul semiconductorilor a crescut cu aproximativ 120%.

Sursa: xStation5

KLA Corp profită de piața ascendentă a semiconductorilor

În ultimele zile, KLA Corp. a fost unul dintre liderii remarcabili de pe Wall Street. Compania activează în domeniul metrologiei semiconductorilor și controlului proceselor și a intrat acum în atenția celor mai mari instituții financiare din lume.

O serie de actualizări și ținte de preț mai mari sugerează că Wall Street consideră din ce în ce mai mult KLA ca fiind unul dintre cei mai mari câștigători potențiali ai următoarei etape de investiții în infrastructura AI. Catalizatorul cheie a fost o schimbare în narațiunea referitoare la piața memoriilor (DRAM și NAND), care, potrivit analiștilor, devine un obstacol critic pentru AI, aproape la fel de important ca GPU-urile și procesoarele avansate.

Cel mai puternic semnal a venit de la Morgan Stanley , care a promovat KLA de la pondere egală la pondere supraponderală . Banca susține că piața încă subevaluează expunerea companiei la segmentul memoriei, care revine în centrul atenției pe măsură ce cererea determinată de AI accelerează.

Cipurile de memorie devin o constrângere cheie pentru expansiunea AI. În practică, acest lucru înseamnă că, pe măsură ce investițiile în AI cresc, nu este suficient să se producă mai multe cipuri de calcul – sunt necesare și volume masive de memorie modernă, iar cerințele de performanță cresc la fel de rapid.

În acest context, Morgan Stanley subliniază intensitatea crescândă a controlului proceselor atât în cazul DRAM, cât și al NAND. Cu cât procesul de fabricație este mai complex și cerințele de calitate mai stricte, cu atât instrumentele KLA devin mai valoroase, ajutând fabricile să reducă defectele și să îmbunătățească randamentul. Morgan Stanley a ridicat simultan ținta de preț pentru KLAC de la 1.214 USD la 1.697 USD, una dintre cele mai mari proiecții dintre marile instituții.

Wells Fargo se alătură

Wells Fargo a urmat rapid, ridicând și KLA de la pondere egală la pondere superioară, în timp ce a ridicat ținta de preț de la 1.250 USD la 1.600 USD. Mișcarea poate fi interpretată ca o confirmare a faptului că piața intră într-o fază în care nu contează doar „hype-ul AI”, ci și cheltuielile de capital tangibile: extinderea capacității, modernizarea proceselor și împingerea producției către noduri mai avansate.

În acest ciclu, companii precum KLA ocupă o poziție strategică deosebită în lanțul valoric: fără controlul proceselor și metrologie, este dificil să se extindă producția avansată de semiconductori la nivelurile de calitate cerute de piață.

Barclays: AI rămâne principalul motor până în 2026, iar KLA este un pilon al acestei teme

Barclays a adoptat, de asemenea, o poziție fermă, ridicând ținta de preț pentru KLA de la 1.300 la 1.595 dolari, menținând în același timp o evaluare supraponderată. Potrivit Barclays, 2026 va fi un alt an în care:

apropierea de tema AI va fi factorul dominant pentru performanța acțiunilor din domeniul semiconductorilor, iar

investitorii vor favoriza companiile care sunt „esențiale pentru pilonii AI”.

Barclays subliniază o realitate din ce în ce mai importantă a pieței: la un moment dat, narațiunea „AI este în creștere” nu mai este suficientă, iar întrebarea cheie devine cât din această oportunitate poate fi de fapt implementată și monetizată în economia reală. Într-un astfel de mediu, investitorii pot prefera companiile care nu sunt doar beneficiari teoretic, ci sunt cu adevărat esențiale pentru ecosistemul semiconductorilor. KLA se potrivește acestei definiții, sprijinind o parte critică a procesului de fabricație.

KLA Corp (KLAC.US), interval zilnic

Sursa: xStation5

KLA înregistrează o îmbunătățire solidă a profitabilității și venituri record, dar este greu de susținut că acest lucru nu a fost însoțit de evaluări mai mari. Raportul preț/câștiguri anticipate pe 12 luni al acțiunii este deja de aproximativ 41, cu mult peste media Nasdaq 100, în timp ce raportul P/E actual este aproape de 45. Raportul preț/vânzări se află, de asemenea, la niveluri istorice ridicate (deși a fost și mai ridicat în anumite momente din 2025). Randamentul capitalului investit (ROIC) a crescut începând cu a doua jumătate a anului 2024, deși a fost mai ridicat în perioada 2021-2022. În același timp, costul capitalului (WACC) al companiei rămâne cu mult sub ROIC, ceea ce înseamnă că KLA continuă să genereze valoare reală pentru acționari.

Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.