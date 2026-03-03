Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street în roșu

Wall Street începe să scadă după deschiderea bursei, indicii americani înregistrând pierderi semnificative pe fondul prudenței crescânde a investitorilor în contextul escaladării conflictului din Golful Persic. Indicele Dow Jones a scăzut cu 2,5%, indicele S&P 500 a scăzut cu 2,4%, iar indicele Nasdaq a scăzut cu 2,5%. Piețele realizează din ce în ce mai mult că acest conflict ar putea dura mai mult de câteva zile și că este puțin probabil să rămână un incident de scurtă durată, ceea ce crește semnificativ incertitudinea pe piețele bursiere. Investitorii reacționează la tensiunile militare crescânde generate de schimburile dintre forțele americane și iraniene. În special, piața ia în calcul recentele atacuri cu drone asupra facilităților diplomatice americane din regiune, inclusiv un atac asupra ambasadei SUA din Riad, precum și o serie de atacuri asupra infrastructurii petroliere cheie din Arabia Saudită și alte țări din Golf, care sporesc riscul de întreruperi în aprovizionarea cu energie. Adăugând la incertitudine, președintele Donald Trump a sugerat că operațiunile ar putea dura patru până la cinci săptămâni, schimbând în mod clar așteptările anterioare ale pieței privind o rezolvare rapidă. Această combinație de evenimente a evidențiat riscul unei escaladări prelungite, sporind aversiunea investitorilor față de activele riscante și introducând o volatilitate mai mare pe piețele financiare. Se observă o rotație a capitalului către sectoarele defensive și energie, în timp ce companiile cele mai sensibile la costurile energiei și la cererea consumatorilor, precum companiile aeriene și turismul, sunt sub presiune. Creșterea prețurilor petrolului, împreună cu creșterea cererii de aur și dolar american, indică un interes crescând al investitorilor pentru activele refugiu, pe fondul incertitudinii crescânde. Până când conflictul nu va da semne de stabilizare și amenințările la adresa lanțurilor globale de aprovizionare cu petrol nu se vor atenua, sentimentul investitorilor va rămâne probabil foarte sensibil la orice noi evoluții din regiune. Piața include în prețuri din ce în ce mai mult un scenariu de conflict prelungit, ceea ce duce la o volatilitate crescută și la decizii de investiții prudente. Sursa: xStation5 Contractele futures US500 (S&P 500) sunt în scădere ca răspuns la escaladarea conflictului din Golful Persic, pe fondul tensiunilor regionale crescânde, care domină tot mai mult piața. Recentele atacuri cu drone asupra facilităților diplomatice americane, împreună cu atacurile asupra infrastructurii petroliere cheie din Arabia Saudită și alte state din Golf, au intensificat îngrijorările cu privire la întreruperile în aprovizionarea globală cu energie și potențialele creșteri ale prețului petrolului. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Acțiunile Nvidia (NVDA.US) sunt în scădere, în urma declinului accentuat al piețelor asiatice, provocat de escaladarea tensiunilor dintre SUA și Iran. Nvidia are performanțe inferioare majorității acțiunilor „Magnificent Seven”, deoarece autoritățile americane iau în considerare restricționarea numărului de acceleratoare AI pe care gigantul semiconductor le poate exporta către companii chineze individuale. Ca urmare, întregul sector al semiconductorilor și al tehnologiei se află sub presiune, acțiunile din acest segment înregistrând scăderi din cauza incertitudinii geopolitice și a potențialelor consecințe ale conflictului din Orientul Mijlociu.

Acțiunile Credo Technology (CRDO.US) sunt în scădere, în ciuda faptului că aceastîă companie de echipamente de telecomunicații a raportat rezultate pentru al treilea trimestru în conformitate cu previziunile preliminare publicate în februarie. Reacția pieței sugerează că investitorii se așteptau la rezultate mai bune, iar simpla îndeplinire a estimărilor anterioare nu a fost suficientă pentru a împiedica scăderea prețului acțiunilor. Acțiunile MongoDB (MDB.US) sunt în scădere după ce compania de software pentru baze de date a publicat previziuni privind veniturile și profiturile ajustate pentru întregul an și primul trimestru, care nu au îndeplinit așteptările analiștilor. În ciuda rezultatelor financiare solide, investitorii s-au concentrat pe previziunile pe termen scurt mai slabe, ceea ce a exercitat o presiune semnificativă asupra acțiunilor.

