Euro se depreciază pe fondul scăderii producției industriale din Germania și al semnalelor mixte din Zona Euro privind indicele PMI

Euro se tranzacționează la un nivel mai scăzut după publicarea datelor preliminare finale privind indicele PMI (Purchasing Managers’ Index) pentru luna decembrie, care au evidențiat o slăbiciune în sectorul industrial din Germania și un profil mixt al activității în Franța. Germania: Date preliminare privind indicele PMI pentru luna decembrie PMI pentru sectorul industrial: 47,7 (previziuni 48,5; Anterior 48,2). Mult mai slab decât se anticipase. Semnalează o deteriorare suplimentară a sectorului industrial, care s-a luptat să câștige teren pe tot parcursul anului.

PMI pentru servicii: 52,6 (previziune 53,0; anterior 53,1). Puțin sub așteptări. Sectorul rămâne în teritoriu de expansiune, dar își pierde din avânt.

PMI compozit: 51,5 (previziune 52,4; Anterior 52,4). Mai slab decât se aștepta. Indică o încetinire a ritmului general de creștere economică. Franța: Valori preliminare PMI pentru decembrie PMI pentru sectorul manufacturier: 50,6 (Previziuni 48,1; Anterior 47,8). Mult mai bun decât se anticipa. O revenire surprinzătoare în zona de expansiune (peste 50,0).

PMI pentru servicii: 50,2 (previziuni 51,1; anterior 51,4). Mai slab decât se aștepta. O încetinire a ritmului de creștere, la limita stagnării. PMI compozit: 50,1 (previziuni 50,3; anterior 50,4). Puțin mai slab decât se aștepta. Economia stagnează efectiv la sfârșitul anului. Reacția pieței și implicațiile pentru BCE În ciuda unui optimism inițial stârnit de îmbunătățirea neașteptată a sectorului manufacturier francez, tonul extrem de negativ al datelor germane a dominat sentimentul pieței. Euro este în mod evident mai slab după publicarea datelor, o reacție similară fiind observată și în cazul randamentelor obligațiunilor germane. Datele actuale sugerează că Banca Centrală Europeană (BCE) ar putea nu avea mandatul necesar pentru a-și schimba retorica către o poziție mai hawkish în cadrul următoarelor reuniuni. Concluzii cheie Industria germană sub presiune: Principala dezamăgire vine din partea indicelui PMI pentru sectorul manufacturier german (47,7). Această scădere bruscă, cu mult sub previziuni, semnalează o contracție tot mai profundă a motorului industrial cheie al blocului. Producția scade pentru prima dată în 10 luni, confirmând slăbiciunea substanțială a sectorului. Acest lucru ridică semne de întrebare cu privire la materializarea redresării economice anticipate pentru 2026.

Stabilitatea fragilă a Franței: Franța prezintă o imagine mixtă: stabilizarea industrială este pozitivă, dar sectorul serviciilor pierde rapid din avânt. Activitatea compozită franceză (50,1) semnalează un echilibru precar între expansiune și stagnare. În ciuda dificultăților politice interne, natura expansionistă a indicelui manufacturier este o evoluție binevenită.

Perspective mai largi pentru Zona Euro: Slăbiciunea acută a Germaniei, cea mai mare economie din Zona Euro, depășește puterea relativă observată în sectorul manufacturier francez. Scăderea indicelui PMI compozit german la 51,5 (față de 52,4 cât se aștepta) implică încă o încetinire a ritmului de creștere al regiunii. Poziția politică a BCE: Se așteaptă ca BCE să mențină o poziție neutră în orientările sale prospective. Datele sunt în general în concordanță cu tendința observată pe tot parcursul anului 2025. În mod crucial, pare să existe puține perspective de introducere a unui ton mai hawkish pentru 2026. Această dinamică poate servi la neutralizarea oricărui impact pozitiv rezidual asupra euro, provenit din recentele comentarii hawkish ale unor factori de decizie politică, precum Isabel Schnabel.

