Euro slăbește înainte de BCE 📌

Astăzi, la 15:15 ora României, BCE va anunța nivelurile ratei dobânzii 📃

Este așteptat ca BCE să reducă ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază.

Situația economică s-a deteriorat de la ultima reuniune.

Inflația și datele economice sugerează noi reduceri ale ratei dobânzii, dar Lagarde va confirma că măsurile ulterioare vor depinde de datele viitoare.

Euro rămâne sub presiune înainte de decizie.

Perspectivele economice

Situația economică din Zona Euro nu inspiră optimism, mai ales atunci când ne uităm la cele mai mari economii, și anume Germania și Franța. Indicii PMI au slăbit în mod clar în ultima perioadă. Indicele PMI manufacturier pentru întreaga Zonă Euro a rămas sub 50 de puncte din iulie 2022. Indicele PMI pentru servicii este încă pozitiv, peste 50 de puncte, ceea ce indică expansiune. Cu toate acestea, indicele compozit scade sub 50 de puncte pentru prima dată din luna februarie a acestui an. Această situație sugerează că, în cel mai bun caz, creșterea economică în întreaga Zonă Euro până la sfârșitul acestui an va rămâne staționară.







După revigorarea inițială a indicilor PMI la începutul acestui an, observăm acum o revenire la tendința descendentă. Este posibil ca reducerile ratelor dobânzilor să fi venit prea târziu pentru economie. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB



Luând în considerare așteptările privind economia europeană, creșterea va rămâne mai degrabă staționară. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Inflația sub țintă

Inflația indicelui prețurilor de consum (CPI) pentru luna septembrie a scăzut în cele din urmă la 1,7% de la an la an. Aceasta este în mod clar mai mică decât 2,2% de la an la an în august. Deși inflația de bază rămâne ridicată la 2,7 % de la an la an, aceasta este totuși mai mică decât valoarea anterioară de 2,8% de la an la an. Dacă inflația din luna următoare scade din nou cu 0,1% de la o lună la alta, ne putem aștepta la o slăbire a valorii anuale, care va fi cel mai scăzut nivel din Q1 2021. Slăbirea clară a presiunii inflaționiste în Zona Euro sugerează posibilitatea unei perspective mai dovish din partea BCE.



Inflația în Zona Euro este în mod clar sub țintă. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Așteptările indică reduceri ale ratelor acum și în decembrie

Așteptările pieței indică în mod clar o reducere a ratei acum și o alta în decembrie. După aceea, se așteaptă ca BCE să încetinească reducerile de rate și să ia decizii la reuniunile trimestriale. În prezent, rata se situează la 3,5%, dar până la sfârșitul acestui an, va fi de 3,0%. Anul viitor, aceasta ar putea ajunge la 2,0%, presupunând o reducere a ratei la fiecare reuniune trimestrială. Randamentele pe zece ani sugerează că acesta va fi nivelul țintă pentru ratele dobânzilor.



Așteptările pieței privind ratele dobânzilor. Piața sugerează atingerea nivelului de 2% până la începutul anului viitor. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB



Randamentele pe doi și zece ani sugerează că ratele dobânzilor vor ajunge la 2%. Pe de altă parte, în trecut, am văzut o primă pe obligațiuni la nivelul de 100-200 de puncte de bază în comparație cu rata depozitului. Acest lucru ar putea sugera o scădere la chiar 1% pentru rata depozitului. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Cum va reacționa euro?

În acest moment, este greu de așteptat ca randamentele obligațiunilor din Zona Euro să mai scadă mult, deși acest lucru s-ar putea întâmpla odată cu revenirea QE în Europa. Prin urmare, minimul pentru euro ar putea fi aproape, după cum indică randamentele din SUA, care pot fi ilustrate prin comportamentul prețurilor obligațiunilor (TNOTE). EURUSD testează în prezent zona din jurul valorii de 1,0850. Cu toate acestea, dacă BCE își îndulcește în continuare comunicarea, nu poate fi exclusă o scădere în jurul valorii de 1,0800, cu o retragere Fibonacci de 78,6% a ultimului val ascendent. Dacă, totuși, BCE indică faptul că reducerile ratelor vor fi limitate, iar reducerile de anul viitor vor fi moderate (trimestriale), acest lucru ar trebui să lucreze în favoarea euro față de dolar pe termen lung.