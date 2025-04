EURUSD, cea mai mare creștere D1 din 2015🚨

­čôë Dolarul se afl─â ├«ntr-o capcan─â dup─â modific─ârile tarifare rapide Euro este ├«n cre╚Ötere ast─âzi pe valul de sl─âbiciune a dolarului american, care este afectat de temerile tot mai mari privind o recesiune ├«n Statele Unite, cauzate de tarifele vamale drastice anun╚Ťate ieri de Donald Trump. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil EURUSD c├ó╚Ötig─â cel mai mult ├«n mul╚Ťi ani. Din 2020, nu am mai avut parte de nicio sesiune care s─â fie comparabil─â ├«n termeni de cre╚Ötere cu cea de ast─âzi. Sursa: XTB Research ├Än plus, pia╚Ťa se teme c─â astfel de schimb─âri rapide pe plan comercial vor determina sl─âbirea pozi╚Ťiei SUA ca hegemon economic global, iar principalii concuren╚Ťi, Europa ╚Öi Asia, vor deveni mai independen╚Ťi fa╚Ť─â de ÔÇ×Noul ContinentÔÇŁ. De╚Öi perspectivele economiei SUA sunt incerte, investitorii se a╚Öteapt─â ca investi╚Ťiile ├«n infrastructur─â ╚Öi ap─ârare s─â sprijine economia Zonei Euro, reduc├ónd impactul negativ rezultat din r─âzboiul comercial.

Eurodolarul poate reac╚Ťiona dinamic la orice semnal privind negocierile dintre Europa ╚Öi Statele Unite, care ar putea reduce tarifele vamale chiar ╚Öi la o rat─â minim─â de 10%. ├Än acest moment, ├«ns─â, acest scenariu nu pare probabil, iar Europa pl─ânuie╚Öte tarife de retaliere. Anali╚Ötii Bloomberg consider─â c─â majorarea tarifelor cu 20,5 puncte procentuale introdus─â p├ón─â ├«n prezent de noua administra╚Ťie american─â indic─â o sc─âdere de 3% a PIB-ului ╚Öi o cre╚Ötere de 1,7% a pre╚Ťurilor, care se va produce probabil ├«n urm─âtorii doi-trei ani. Totu╚Öi, acestea sunt estim─âri ceteris paribus deoarece dac─â partenerii comerciali impun tarife de retaliere ╚Öi mai severe asupra SUA iar americanii r─âspund cu tarife severe asupra semiconductorilor/ farmaceuticelor, amploarea sc─âderii PIB ar putea fi de p├ón─â la -4,1%, iar core PCE ar putea cre╚Öte cu 2,4%. Este demn de remarcat faptul c─â EURUSD ar putea ├«nregistra o volatilitate considerabil─â ast─âzi, ├«n jurul orei 17:00 ora Rom├óniei, c├ónd vom cunoa╚Öte ISM servicii din SUA, pentru luna martie. Datele mai slabe dec├ót cele prognozate pot ad├ónci declinul dolarului ╚Öi pot sus╚Ťine cota╚Ťiile EURUSD chiar p├ón─â la v├órfurile din septembrie 2024, la 1,12. Privind graficul, putem vedea c─â perechea a ini╚Ťiat un puternic impuls ascendent ╚Öi, dac─â intervalul s─âu este similar cu cel anterior (de la sf├ór╚Öitul lui februarie ╚Öi martie), scenariul de baz─â ar fi un test al maximelor din 2024. Datele finale privind serviciile PMI din Europa pentru luna martie s-au dovedit a fi u╚Öor mai mari dec├ót previziunile. ┬á Sursa: xStation Pe pia╚Ťa datoriilor, observ─âm mi╚Öc─âri puternice ale ie╚Öirilor de capital din SUA. De╚Öi randamentele obliga╚Ťiunilor americane pe 10 ani ating cel mai sc─âzut nivel din octombrie 2024, ajung├ónd la 4,06% (-1,8%), mi╚Öc─âri mult mai puternice sunt vizibile ├«n obliga╚Ťiunile europene: randamentele obliga╚Ťiunilor germane pe 10 ani scad la 2,65% (-2,8%). Cele mai notabile mi╚Öc─âri sunt ├«nregistrate de modificarea randamentelor obliga╚Ťiunilor japoneze, care scad la 1,37% (-6,9%). Aceast─â mi╚Öcare indic─â o ie╚Öire de capital din SUA, care, de╚Öi par╚Ťial amortizat─â de datoria american─â, este transferat─â ├«n cea mai mare parte c─âtre alte pie╚Ťe, consolid├ónd v├ónzarea dolarului. Varia╚Ťia zilnic─â a randamentelor obliga╚Ťiunilor pe 10 ani din SUA (roz), Germania (negru) ╚Öi Japonia (bordo). Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

"Acest material este o comunicare de marketing ├«n sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pie╚Ťele de instrumente financiare, ╚Öi de modificare a Directivei 2002/92 / CE ╚Öi a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investi╚Ťii sau o recomandare de informa╚Ťii sau o recomandare care sugereaz─â o strategie de investi╚Ťii ├«n sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de pia╚Ť─â ( reglementarea abuzului de pia╚Ť─â) ╚Öi de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului ╚Öi a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE ╚Öi 2004/72 / CE ╚Öi a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului ├«n ceea ce prive╚Öte standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectiv─â a recomand─ârilor de investi╚Ťii sau a altor informa╚Ťii care sugereaz─â strategii de investi╚Ťii ╚Öi pentru dezv─âluirea de interese particulare sau indica╚Ťii de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv ├«n domeniul consultan╚Ťei ├«n materie de investi╚Ťii, ├«n sensul Legii privind tranzac╚Ťionarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este preg─âtit─â cu cea mai mare diligen╚Ť─â, obiectivitate, prezint─â faptele cunoscute autorului la data preg─âtirii ╚Öi este lipsit─â de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este preg─âtit─â f─âr─â a lua ├«n considerare nevoile clientului, situa╚Ťia sa financiar─â individual─â ╚Öi nu prezint─â nicio strategie de investi╚Ťii ├«n niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofert─â de v├ónzare, oferire, abonament, invita╚Ťie la cump─ârare, reclam─â sau promovare a oric─ârui instrument financiar. XTB SA nu este responsabil─â pentru ac╚Ťiunile sau omisiunile niciunui client, ├«n special pentru achizi╚Ťionarea sau cedarea instrumente, ├«ntreprinse pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta r─âspunderea pentru nicio pierdere sau daun─â, inclusiv, f─âr─â limitare, orice pierdere care poate ap─ârea direct sau indirect, efectuat─â pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. ├Än cazul ├«n care comunicarea de marketing con╚Ťine informa╚Ťii despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate ├«n acestea, acestea nu constituie nicio garan╚Ťie sau prognoz─â cu privire la rezultatele viitoare. Performan╚Ťele anterioare nu indic─â neap─ârat rezultatele viitoare ╚Öi orice persoan─â care ac╚Ťioneaz─â pe baza acestor informa╚Ťii o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzac╚Ťionare ale niciunei persoane. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate ├«n cadrul tranzac╚Ťiilor dumneavoastr─â. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material sunt emise ├«n baza experien╚Ťei proprii a emitentului ╚Öi nu reprezint─â o recomandare individual─â, nu vizeaz─â atingerea anumitor obiective, randamente financiare ╚Öi nu se adreseaz─â nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au ├«n vedere situa╚Ťia ╚Öi persoana dumneavoastr─â deci nu recomand─âm utilizarea acestor informa╚Ťii sub orice form─â. Utilizarea informa╚Ťiilor cuprinse ├«n cadrul acestui material ├«n orice modalitate se face pe propria dumneavoastr─â r─âspundere. Acest material este emis de c─âtre un analist pentru care ├«╚Öi asum─â r─âspunderea XTB SA, persoan─â juridic─â autorizat─â de KNF ÔÇô Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."